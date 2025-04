Carlos Tévez reveló su intención de reunir a Cristiano Ronaldo y Messi, y contó la promesa con un DT de Juventus para volver a Boca

A cuatro años de su retiro del fútbol, Carlos Tévez reveló que planea organizar un partido despedida en La Bombonera y aseguró que intentará reunir en un mismo equipo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. “Lo voy a buscar yo”, respondió en alusión a si el portugués vendría a la Argentina. Entre otros temas, el entrenador contó la promesa que le hizo un director técnico de Juventus para volver a Boca y explicó por qué no sería presidente del Xeneize.

"Seguramente haga un partido despedida, pero hay que ver los tiempos y los momentos, no es fácil. Hay que juntar a Cristiano Ronaldo y Messi. A Cristiano lo voy a buscar“, declaró en el canal de streaming Olga. En este sentido también reveló que mantiene un vínculo sólido con ambos y que al argentino lo tiene agendado en su celular como ”enano" y al portugués como “CR7″.

"Quiero juntar a Cristiano y a Messi"



— OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Por otra parte. Tévez explicó cómo se gestó su vuelta al fútbol argentino en 2015. En ese entonces, “Carlitos” jugaba en Juventus y compartía equipo con grandes figuras, como Arturo Vidal, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo y Paul Pogba. Según contó, el exdelantero llegó a un acuerdo con Massimiliano Allegri, entonces entrenador del conjunto italiano: “A principios de año le dije que, si llegábamos a la final de la Champions League, me dejaba venir. Después lo logramos y el tipo cumplió con su palabra. Antes de jugarla yo ya sabía que iba a jugar en Boca“.

Sobre su paso por Boca, el exfutbolista recordó aquel superclásico ante River en el que metió un gol y lo celebró con la emblemática “gallinita”. Al respecto, señaló que se arrepintió instantáneamente de festejarlo así, aunque consideró que ahora lo pensaría.

En tanto, Tévez descartó momentáneamente ser presidente de Boca. “Veo que se habla mucho de eso y no está en mi cabeza. No estoy preparado y, además, soy entrenador. Obvio que siempre me quieren subir a un coso político donde no me voy a subir. No tengo una idea de qué club quiero para el club. Se necesita una estructura atrás para manejar el club como vos quieras”, indicó.

"No está en mi cabeza ser presidente de Boca"



— OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Dentro de su faceta como entrenador analizó el presente del fútbol argentino, el cual admitió que observa seguido. Destacó a Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing, como uno de los mejores y confesó: “Es muy bueno. Yo me lo quería llevar a Independiente. Habíamos pedido a él y a Gabriel Ávalos [quien hoy está en el Rojo] pero no llegó por temas económicos. Hasta hablé con él”.

Tévez: “Que se haga justicia por Diego”

En medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el exjugador, quien compartió plantel con el ídolo argentino en 2010 durante el mundial de Sudáfrica, recordó al 10 y pidió “que se haga justicia” por su fallecimiento.

"Que se haga justicia por Diego"



Carlitos y la emoción en el recuerdo de Maradona:

— OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

“A todos nos cuesta ver imágenes muy duras de cómo terminó el ídolo de todos los argentinos, de mis viejos, mío, de mis hijos, de mis nietos. Como amigo suyo, es difícil hablar de Diego en pasado, yo lo tengo siempre presente”, expresó.

