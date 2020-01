Jordi, el hijo del mito holandés, sin pergaminos como entrenador, debutará en el cargo ante el equipo de Scaloni, en la apertura de las eliminatorias Crédito: @Jordi Cruyff

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2020 • 23:59

Tantas veces sometido en los últimos años a los cambios bruscos y a la falta de un proyecto sostenido en el tiempo, el seleccionado argentino hoy parece transitar una etapa de estabilidad y consolidación. Esa sensación se refuerza más cuando se lo compara con su primer rival en las eliminatorias para el Mundial 2022. El 26 de marzo abrirá de local el camino a Qatar ante Ecuador, que en la última semana sorprendió al hacer oficial la contratación para la dirección técnica de Jordi Cruyff, hijo de Johan, cuya carrera en los bancos abarca un año en Maccabi Tel Aviv, donde en los cinco años anteriores ejerció de director deportivo, y dos temporadas en Chongqing Dangdai Lifan de China, donde cumplió el modesto objetivo de mantener al equipo en la categoría.

¿Cómo fue que Ecuador se decantó por Cruyff, de 45 años, nacido en Holanda y con pasaporte español? La decisión la tomó el nuevo director deportivo, el español Antonio Cordón, que entró en funciones en enero tras haber sido dirigente del grupo empresarial Hope, que controlaba al equipo Chongqing. De ahí se conocen y ambos se vuelven a juntar en América del Sur.

El ambiente futbolístico ecuatoriano recibió la noticia con perplejidad. Para remediar el desconocimiento que tiene del fútbol de ese país, Jordi ya empezó un curso acelerado de adaptación e información junto al argentino Jorge Célico, que lleva una década en Ecuador y en los últimos tres años estuvo a cargo de las categorías juveniles, con un muy buen suceso en 2019 con el Sub 20, al que llevó al título sudamericano por primera vez en la historia y obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Polonia al superar a Italia.

A los 45 años, tras breves experiencias en Israel y China, Jordi desembarca en Ecuador Crédito: @Jordi Cruyff

El exconductor de Huracán también dirigió de manera provisional al seleccionado mayor, con dos derrotas ante la Argentina: en el 3-1 con que el equipo de Jorge Sampaoli consiguió en la última fecha una angustiosa clasificación para el Mundial de 2018 y en el 6-1 del amistoso de octubre pasado.

"Daré el máximo para ayudar a Ecuador a sacar todo su potencial. Tenemos dos desafíos importantes por delante: las eliminatorias y la Copa América", expresó Cruyff, ex delantero de Barcelona y Manchester United, entre otros equipos, el día de su presentación en la Casa de la Selección, en Quito. Deberá enfrentar a la Argentina solo con algunas prácticas y sin amistosos. Ecuador viene de una mala Copa América en Brasil, que le costó el puesto a Hernán "Bolillo" Gómez, que había sido designado por la anterior gestión de la Federación Ecuatoriana. Además de los malos resultados hubo actos de indisciplina que involucraron a Antonio Valencia, de larga carrera en Manchester United, y a Felipe Caicedo. El primero no volvió a ser convocado en los amistosos del semestre pasado, pero puede volver a ser tenido en cuenta porque no sobran jugadores de experiencia y recorrido internacional. Caicedo renunció al seleccionado.

"Es una persona sencilla, amable, cordial, culta, muy interesada por ponerse al corriente de toda la actualidad de nuestro fútbol", describió, a Cruyff, en diálogo con LA NACION, Diego Cuvi, integrante del grupo de trabajo de Célico. Cuvi no ocultó algunos reparos: "Es una persona sin recorrido en el fútbol sudamericano. Esperemos que desarrolle una rápida afinidad con el medio local. Acá hay otra manera de expresarse, de hablar. Y habrá presión del público y de la prensa para volver a un Mundial después de no haber estado en Rusia".

Jordi Cruyff ya empezó un curso acelerado de adaptación e información junto al argentino Jorge Célico Fuente: AFP

Cuvi estima que al principio Cruyff intentará recurrir a algunos jugadores con trayectoria para respaldar a los juveniles del Sub 20 que se fueron insertando en los últimos amistosos: Diego Palacios, Jhon Espinoza, José Cifuentes, Leonardo Campana -recientemente contratado por Wolverhampton, de la Premier League- y Jordy Alcívar.

Antes de asumir este desafío, a Cruyff se lo podía leer en sus columnas semanales en el diario El País, de España, donde refrescaba el legado de su padre, trataba temas de actualidad y narraba alguna experiencia personal, como cuando siendo director deportivo de Maccabi Tel Aviv despidió al entrenador Shota Arveladze: "Es uno de mis recuerdos profesionales más dolorosos".

Por vía paterna, Jordi nació marcado por el fútbol. Johan cuenta en su autobiografía Cruyff14, que el alumbramiento en Amsterdam del tercer hijo de su esposa Danny se adelantó una semana en febrero de 1974, a pedido del entrenador Rinus Michels, para que Johan pudiera estar en el clásico ante Real Madrid que Barcelona ganó 5-0 en el Bernabéu. Fue anotado como Johan Jordi, pero el primer nombre quedó públicamente en exclusividad para su padre.

Johan admite que su carrera de futbolista "afectó mucho" a su familia, especialmente a Jordi, "pero eso contribuyó a convertirlo en el hombre tan especial que es ahora. Casi todas mis decisiones profesionales perturbaron la vida de Jordi muy profundamente. Tuvo que oír en el Barcelona que si jugaba era solamente por ser el hijo del entrenador. Por eso, su debut en la selección de Holanda y participación en la Eurocopa de 1996 fue lo mejor que podía pasarme. Guus Hiddink lo había elegido sin la menor influencia mía".

En el equipo israelí, Jordi dijo que su "idea de juego era claramente ofensiva". En la presentación estuvo invitado el ex goleador del seleccionado Iván Kaviedes, que auguró una rápida integración: "No influye que el técnico sea europeo y le cueste adaptarse. Ya no existe lo de las culturas y comidas distintas. Los holandeses y españoles pasan mucho tiempo con los sudamericanos".

El seleccionado argentino puede tener la ventaja de enfrentarse a un ciclo muy embrionario, que se plantea metas a plazos mucho más largos que el partido de marzo. Todo bajo la dirección de Antonio Cordón, las consignas son identidad futbolística, modelo de entrenamiento, modelo de juego y metodología de scouting. "El fútbol ecuatoriano está cambiando y desarrolla un proceso integral, desde la selección mayor hasta la Sub 15. Se definirá un modelo de juego que será consecuente con el biotipo y las habilidades del jugador ecuatoriano. Las selecciones menores deberán contribuir a la línea de sucesión. Debemos contar con la mejor tecnología para optimizar las capacidades de nuestros talentos. La sistematización del scouting permitirá identificar, captar y potenciar los perfiles preestablecidos de jugador para cada posición en función del modelo de juego, evitando pasiones y subjetividades, guiándonos por métricas, data analytics y video-análisis", es el relato ambicioso del video que subió la Federación. Aún no está confirmado que el debut de local de la Argentina por las eliminatorias sea en el Monumental, estadio que en el Mundial de 1978 no tuvo la visita ilustre de Johan Cruyff, cerebro de aquella Holanda que marcó la década del 70. Vendrá otro Cruyff, su hijo Johan, al frente de un Ecuador nuevo y por descubrir.

Con acento español

La llegada al seleccionado de Jordi Cruyff, poseedor de la doble nacionalidad holandés-español, prolonga en Ecuador el modelo de cuerpos técnicos españoles en los clubes. Muy buena impresión deja Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana. Ramírez sucedió en Independiente a su compatriota Ismael Rescalvo, ahora a cargo de Emelec, con el que participó en la Libertadores y fue semifinalista de la Copa Ecuador. Otro español, Ángel López, asumió en enero en Delfín, tras haber dirigido en su país a Recreativo de Huelva. En Guayaquil City, Joan Alcaraz se incorporó como asistente del DT Pool Gavilánez. La Federación Ecuatoriana tiene como director deportivo al español Antonio Cordon, clave en la llegada de Cruyff.