Fecha 10 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 18 hasta el lunes 21 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Huracán del sábado a las 19 en el Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, hará lo propio en San Lorenzo vs. Boca el domingo a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Leandro Rey Hilfer estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Sarmiento del viernes a las 21.15 y Luis Lobo Medina arbitrará el partido entre Unión e Independiente del sábado a las 16.45 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.

Facundo Tello estará en el estadio Monumental para el partido entre River y Huracán de este sábado FABRICE COFFRINI - AFP

Árbitros y cronograma de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

18: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Guido Mascheroni

21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 19 de septiembre

14.30: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Domingo 20 de septiembre

14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Verlota

17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Córdoba

17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carla López

19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Javier Uziga

21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre

VAR: Yamil Possi

AVAR: Joaquín Gil

Lunes 21 de septiembre

14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Matías Billone

21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium