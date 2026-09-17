Fecha 10 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Se realizaron las designaciones de los jueces de la décima jornada; Nazareno Arasa dirigirá San Lorenzo vs. Boca y Facundo Tello River vs. Huracán
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La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 18 hasta el lunes 21 de septiembre con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Huracán del sábado a las 19 en el Monumental. Nazareno Arasa, por su parte, hará lo propio en San Lorenzo vs. Boca el domingo a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Leandro Rey Hilfer estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Sarmiento del viernes a las 21.15 y Luis Lobo Medina arbitrará el partido entre Unión e Independiente del sábado a las 16.45 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe.
Árbitros y cronograma de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026
Viernes 18 de septiembre
18: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Federico Cano
- Asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Guido Mascheroni
21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 19 de septiembre
14.30: Gimnasia de La Plata vs. Banfield (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: José Carreras
- AVAR: Pablo Giménez
14.30: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Delbarba
16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Juan Del Fueyo
- Asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Darío Sandoval
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
19: River vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Mariano Ascensi
Domingo 20 de septiembre
14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Verlota
17: Rosario Central vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: Adrián Delbarba
- Asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Carlos Córdoba
17: Platense vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carla López
19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Luis Martínez
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Javier Uziga
21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Diego Bonfa
- Asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Joaquín Gil
Lunes 21 de septiembre
14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Kevin Bustos
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
19: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Matías Billone
21.15: Lanús vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Leandro Fedele
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Lucas Germanotta
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