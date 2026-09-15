Así está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2026

Se definió este martes el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2026, Fluminense, que derrotó a Platense y se consolidó como uno de los cuatro mejores de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo entre el 13 y el 21 de octubre. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El ‘Flu’ dejó en el camino al Calamar en una serie para el infarto. En la ida, disputada en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el local ganó 2 a 0 con goles de Nonato y Hulk. En la vuelta, en el estadio Ciudad de Vicente López, perdió 2 a 1 por los tantos de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda (el uruguayo Agustín Canobbio descontó para los brasileños). De esta manera, con el 3 a 2 en el resultado global, jugará la semifinal ante el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Palmeiras y LDU Quito.

Con un gol de Agustín Canobbio, Fluminense descontó en Vicente López y pasó de ronda Gustavo Garello - AP

El duelo entre brasileños y ecuatorianos se define este miércoles a las 19 de la Argentina en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con el Verdão en ventaja por la mínima diferencia. Las otras dos series por definirse son Corinthians vs. Estudiantes y Flamengo vs. Independiente del Valle. La primera, tras el 1 a 1 en La Plata, se define este miércoles a las 21.30; y la restante se cierra el jueves a las 21.30 en el Maracaná, luego del 2 a 0 del Mengão en la ida.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Ida

Estudiantes 1 - 1 Corinthians

Independiente del Valle 0 - 2 Flamengo

Palmeiras 1 - 0 LDU Quito

Fluminense 2 - 0 Platense

Vuelta

Corinthians vs. Estudiantes - Miércoles 16 de septiembre a las 21.30 en el Neo Química Arena de Brasil.

Flamengo vs. Independiente del Valle - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Maracaná de Brasil.

LDU Quito vs. Palmeiras - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.

Platense 2 - 1 Fluminense.

A pesar de la eliminación, los hinchas de Platense reconocieron a sus jugadores por una Libertadores inolvidable JUAN MABROMATA - AFP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.