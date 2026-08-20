Fecha 6 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Se realizaron las designaciones de los jueces de la sexta jornada; Nicolás Ramírez dirigirá Racing vs. Boca y Darío Herrera hará lo propio en River vs. Vélez
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La fecha 6 del Torneo Clausura 2026, la única interzonal, se juega desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Vélez, que se disputa el domingo a las 19.15 en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez, por su parte, hará lo propio en Racing vs. Boca el mismo día pero a las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nazareno Arasa estará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini para el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo del viernes a las 20, y Yael Falcón Pérez dirigirá el compromiso de Independiente vs. Independiente Rivadavia el sábado a las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026
Viernes 21 de agosto
14.30: Aldosivi vs. Unión - TNT Sports
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Mariano Ascenzi
20: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Carlos Córdoba
Sábado 22 de agosto
16: Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gerardo Lencina
16: Atlético Tucumán vs. Instituto - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Andrés Gariano
- AVAR: Jorge Broggi
18.30: Independiente vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Pablo Giménez
21: Newell’s vs. Banfield - TNT Sports
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Javier Uziga
21: Huracán vs. Deportivo Riestra - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Belén Bevilacqua
Domingo 23 de agosto
14.45: Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Joaquin Gil
14.45: Barracas Central vs. Platense - ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Diego Romero
17: Belgrano vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Comesaña
19.15: River vs. Vélez - TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Carla López
21.30: Racing vs. Boca - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Verlotta
Lunes 24 de agosto
19: Tigre vs. Central Córdoba - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Gisella Bosso
21.15: Lanús vs. Argentinos Juniors - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Nahuel Viñas
21.15: Talleres vs. Rosario Central - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Marcelo Bistocco
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