Fecha 6 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 6 del Torneo Clausura 2026, la única interzonal, se juega desde este viernes 21 hasta el lunes 24 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Vélez, que se disputa el domingo a las 19.15 en el estadio Monumental. Nicolás Ramírez, por su parte, hará lo propio en Racing vs. Boca el mismo día pero a las 21.30 y en el Cilindro de Avellaneda. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Nazareno Arasa estará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini para el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo del viernes a las 20, y Yael Falcón Pérez dirigirá el compromiso de Independiente vs. Independiente Rivadavia el sábado a las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Darío Herrera estará en el estadio Monumental para arbitrar el partido entre River y Vélez RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 21 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Unión - TNT Sports

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

20: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Carlos Córdoba

Sábado 22 de agosto

16: Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gerardo Lencina

16: Atlético Tucumán vs. Instituto - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Andrés Gariano

AVAR: Jorge Broggi

18.30: Independiente vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Pablo Giménez

21: Newell’s vs. Banfield - TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Javier Uziga

21: Huracán vs. Deportivo Riestra - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Belén Bevilacqua

Domingo 23 de agosto

14.45: Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Joaquin Gil

14.45: Barracas Central vs. Platense - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero

17: Belgrano vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

19.15: River vs. Vélez - TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

21.30: Racing vs. Boca - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Verlotta

Lunes 24 de agosto

19: Tigre vs. Central Córdoba - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Gisella Bosso

21.15: Lanús vs. Argentinos Juniors - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Yamil Possi

AVAR: Nahuel Viñas

21.15: Talleres vs. Rosario Central - ESPN Premium