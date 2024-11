Fernando Gago minimizó la influencia de los cambios en la reacción de Vélez, que amargó a Boca en la Copa Argentina

Se aguardaba escuchar su voz, que fue más rápido que lo habitual. Fernando Gago ofreció su habitual conferencia de prensa, en la cual analizó el impacto que significó esta derrota 4 a 3 ante Vélez, la eliminación de Boca en las semifinales de la Copa Argentina, un resultado que golpeó de lleno en la misión del xeneize de clasificarse a la próxima Copa Libertadores, además de cerrar el año sin títulos.

“Cometimos demasiados errores, más en el primer tiempo, y eso nos da mucha bronca porque quedamos en desventaja. Después seguimos cometiendo errores, nos quedamos con un hombre menos y el equipo pudo reaccionar y darlo vuelta. Luego quise cerrar el partido, no pudimos y nos vamos con un resultado que nos duele y nos deja sin la chance de jugar la final de la Copa Argentina”, resumió.

"QUISE CERRAR EL PARTIDO"



▶ Fernando Gago lamentó la eliminación de Boca ante Vélez en la Copa Argentina.



🎙 #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/rZYi87R62b — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 28, 2024

El DT de Boca minimizó la influencia de su decisión de reemplazar a Cavani y a Zeballos con el partido 3 a 2 (ingresaron Lautaro Di Lollo y Milton Delgado), en el hecho de que el Fortín lo dio vuelta minutos después. En relación a eso dijo: “Estando con un jugador más y con un resultado en contra, es obvio que el rival va a buscar ser más profundo. No asocio la reacción de Vélez con los cambios realizados. Estando con el resultado a favor, no me parecía lo correcto dejar a dos delanteros de área. Era lógico que, con un hombre menos, intentemos cerrarlo porque ellos atacaban con dos centro delanteros y tenían un hombre más”.

"EL EQUIPO NECESITABA ESE CAMBIO"



▶ Fernando Gago explicó las decisiones tácticas que tomó en la derrota de Boca ante Vélez en la Copa Argentina.



🎙 #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/HWvEfC16oi — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 28, 2024

Acerca de esta nueva expulsión de Luis Advíncula en un partido clave, como ya había sucedido hace unos meses contra Cruzeiro en la Copa Sudamericana, opinó: “Cometió un error y dejó al equipo con uno menos. Es un error del que hay que aprender”.

Ya sin la chance de levantar la Copa Argentina, Gago contó cómo será el trabajo anímico: de ahora en adelante “De cara a lo que viene, intentaremos ganar el domingo para ver si podemos clasificarnos a la Libertadores”.

Pintita hizo varias veces hincapié en el aprendizaje que tuvo el plantel en este partido: “Hubo muchos momentos del partido en donde tuvimos ocasiones, y se dieron situaciones de juego de las cuales tenemos que aprender. Es un momento para juntarse y saber lo que nos jugamos en estos partidos. Seguiremos trabajando y a partir de eso construir. Sabemos que este golpe es fuerte, y hay que ir a buscar resultados positivos a partir del domingo”.

"ES UN MOMENTO PARA JUNTARSE Y SABER LO QUE NOS JUGAMOS EN ESTOS PARTIDOS"



▶ Fernando Gago, tras caer eliminado de la Copa Argentina ante Vélez.



🎙 #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/jnVAaHQpXk — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 28, 2024

Gago minimizó el dato de que ya son 24 partidos en el año en los que Boca no anota el primer gol: “En el juego puede pasar que el rival marque antes que uno. Yo me quedo con la capacidad de reacción y en lo que deja el partido. Tuvimos errores, nos quedamos abajo en el resultado, cometimos más errores y nos quedamos con un hombre menos, lo pudimos dar vuelta y cometimos de nuevo errores y nos quedamos sin la chance de jugar la final”.

Por último, Gago hizo un breve balance de su hasta ahora cortísima etapa al frente de Boca: “Siempre hay un margen de mejora. En este mes y medio es difícil hacer un análisis de lo que tenemos y a lo que podemos llegar. Hubo momentos que me gustaron y otros que no. Son procesos de trabajo. No puedo hacer un análisis más fino con una derrota como la de esta noche”.

Lo concreto es que Boca perdió 4 a 3 y saca la calculadora para ver qué necesita para no quedarse afuera de la Libertadores por segundo año seguido, algo que no sucede desde las temporadas 2010-2011.

