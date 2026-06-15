Fernando Muslera: de la atajada imposible al error que condicionó a Uruguay en el debut mundialista

Desde el día 1 su nombre estuvo en boca de todos. Es que la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó una queja ante la FIFA y solicitó que Fernando Muslera pudiera lucir el parche especial que tendrán todos aquellos jugadores que hayan participado en al menos cinco mundiales. El detalle es que el arquero de Estudiantes integra una lista oficial de su país desde Sudáfrica 2010, pero en Qatar 2022 no ingresó ni tan siquiera en un encuentro. La FIFA, entonces, se lo prohibió.

Además, para sorpresa de todos, el entrenador argentino Marcelo Bielsa lo eligió para ser titular por encima de Sergio Rochet, que había sido el dueño del puesto durante toda la eliminatoria. E increíblemente, la presencia de Muslera fue determinante en el arranque del equipo charrúa en el Mundial, en el empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita. Por lo bueno y por lo malo.

Primero, el arquero, que este martes cumplirá 40 años, tuvo una atajada increíble, de esas que salvan partidos. Después de un córner a los 37 minutos del primer tiempo, el defensor Abdulelah Al Amri sacó un derechazo a quemarropas desde unos 10 metros. El arquero, que venía a contrapierna, cambió la dirección y metió un guantazo con la mano izquierda, para sacar el balón por arriba del travesaño.

La formidable atajada de Fernando Muslera que unos minutos después quedó opacada por un error en el gol de Arabia Saudita Marta Lavandier - AP

Sin embargo, apenas tres minutos después, en otra jugada de pelota parada, el arquero mostró una floja respuesta que culminó con un rebote muy largo y la apertura del marcador por parte de Arabia Saudita. Mohammed Kanno ganó en el área con un cabezazo que fue directo al cuerpo de Muslera. Pero esta vez su reacción no fue lo suficientemente efectiva. No la pudo retener ni la pudo despejar hacia un costado (el tiro fue el medio del arco). El rebote quedó a ras del piso y otra vez Al Amri arremetió para marcar esta vez la diferencia.

¡ARABIA SE PUSO EN VENTAJA! 🇸🇦 pic.twitter.com/hXjPr2PXFf — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2026

La presencia del arquero, nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1986, fue motivo de debates en la prensa uruguaya, ya que la mayoría esperaba que Rochet sostuviera su puesto.

El error en el gol podría ponerse en una balanza con la atajada inicial, pero la realidad es que Uruguay se fue al descanso en desventaja. Para la marquesina, la acción negativa quedó muy por encima de la positiva.

Mano a mano entre Mohammed Abu Alshamat y Fernando Muslera, en el 17° partido mundialista para el arquero MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al integrar una lista por quinta vez consecutiva, Muslera supera a otras glorias uruguayas que estuvieron presentes en cuatro mundiales. Atrás quedaron Pedro Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres. Ahora él es el líder absoluto.

Además, con su titularidad en el debut uruguayo en el Mundial estiró su ventaja como el charrúa con más partidos disputados en la Copa del Mundo. llegó a 17 y supera los 14 de Godín y los 13 que registran Suárez, Cavani, José María Giménez y Maximiliano Pereira.

En la segunda mitad, Arabia Saudita se replegó para intentar defender el resultado y Muslera casi no tuvo actividad. El gol de Maxi Araújo, cerca del final, le dio un poco de tranquilidad al equipo de Bielsa. Y ayudó, de paso, a diluir los lamentos por aquella respuesta negativa del arquero.