Fernando Signorini, ex PF de Maradona: “Ya pasó el mejor Messi” y “esta selección argentina no me emociona”

“El fútbol de antes era distinto y mejor”. Así se expresó el preparador físico Fernando Signorini, ex integrante del cuerpo técnico de Diego Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010, que además comentó que el seleccionado argentino de fútbol no lo conmueve con miras al Mundial Qatar 2022. “Prefiero no ser hipócrita y ser sincero: esta selección argentina no me emociona. No hay selecciones que me emocionen. Yo he visto un fútbol totalmente distinto, porque la sociedad era distinta. Yo no veo destellos artísticos que he visto en el pasado. El fútbol de antes era distinto y mejor. No vamos a verlo más”, consideró Signorini.

Además, “El Profe” expresó su disgusto sobre la organización de la próxima Copa del Mundo: “Me cuesta mucho hablar de este Mundial. Es más: no me interesa en estas condiciones el Mundial. Se va a jugar en estadios regados por la sangre de 7000 obreros de la construcción muertos. Esa gente se iguala en humildad a la mayoría de los papás de los jugadores de Argentina, Sudamérica y Asia”, objetó. E incluso apuntó contra el silencio de los futbolistas sobre el tema. “El jugador es lo que hicieron con él. Al jugador de hoy lo quieren frívolo, lo quieren estúpido, y cuanto más estúpido, mejor”, analizó en una charla en Radio Trinidad.

Signorini, en 2010, cuando formó parte del cuerpo técnico de la selección dirigida por Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica. Archivo

A su vez, Signorini se detuvo en el capitán de la selección, Lionel Messi. “Estamos viendo una versión esperable de Messi. Sin dudas, no veremos la mejor versión de Messi en Qatar, como tampoco Diego llegó en su mejor versión en el año 1994. En eso las condiciones físicas son determinantes, y sobre todo en la alta competencia”, comparó. Semanas atrás se había expresado sobre el rosarino, al afirmar que él pensaba que al irse de Barcelona Messi pasaría a un equipo al que potenciaría desde el punto de vista emocional. “Pero pasaron cosas que ni él mismo habría imaginado. El mejor Messi ya está velado por obvias razones, que tienen que ver con la cronología. Para mí, ya pasó el mejor Messi. El tiempo no perdona, sobre todo en deportes de alta competencia”, insistió el preparador físico.

Sin el número 10 en su máximo esplendor, Signorini no tiene grandes expectativas en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Porque hay otras selecciones que están mucho mejor”, lo justificó. Para él, la Argentina puede quedar entre los seis primeros, pero según los rivales que le toquen. “El fútbol argentino está sumido en un deterioro, y está muy difícil salir. Cambió la sociedad. Hoy la Playstation hace que no haya fútbol en la vereda”, observó.

Signorini le toma el pulso a Maradona: trabajaron juntos como futbolista y preparador físico personal entre 1983 y 1994.

Fernando Signorini comenzó a trabajar como preparador físico personal de Maradona en la década de los ochentas y ambos se vincularon fuertemente. El asistente lo acompañó en el final de su etapa en Barcelona, en su estadía en el Napoli y en tres mundiales: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Más adelante, en la etapa en la que el campeón mundial ofició de entrenador del seleccionado (2008-2010), Signorini formó parte del cuerpo técnico.