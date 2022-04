Diego Simeone bajo una lluvia de críticas despiadadas por su estilo de juego: “fútbol parásito”

Despiadadas. Nada de tibieza. Las críticas para el estilo de juego que Diego Simeone le imprimió a Atlético de Madrid son brutales. Y se potenciaron tras el cruce con Manchester City, justamente lo que supone la antítesis en términos de gustos futbolísticos. Los medios de Inglaterra no tuvieron piedad con el técnico argentino y se subieron a una frase de Pep Guardiola, que no pretendía generar controversia, aunque el mensaje del técnico español tras el partido no deja dudas de que lo incomoda sobremanera lo que propone el Cholo.

El resultado de ida en el duelo entre Manchester City y Atlético de Madrid quedó abierto (1-0 para los locales), pero el partido también quedó bastante tenso y se advirtió en algunos gesto de Guardiola, que en la conferencia de prensa dijo: “Jugaron con un 5-5 mucha parte del partido. No había espacios, aparte de que son muy competitivos, muy buenos defendiendo, no había espacios. En la prehistoria, hoy, en 100 años, atacar un 5-5 es muy difícil”.

Más allá de esta consideración de Guardiola, el entrenador español fue muy claro en que no quiere entrar en polémicas respecto del estilo de cada equipo y que le parece estúpido ese tipo de debates. Incluso, aclaró: “No voy a gasta ni un segundo en hablar de esto. Todos quieren ganar y eso es lo único que cuenta”.

Los medios ingleses se hicieron eco de algunas declaraciones de Pep y atacaron a Simeone sin contemplaciones: “Guardiola pide controlar las emociones ante las tácticas sucias del Atleti”, dice un texto de Daily Mail y aseguran que el entrenador español espera situaciones similares el próximo miércoles en el Wanda Metropolitano, en la revancha. En la misma línea, Manchester Evening News tilda de “payasadas” todo lo que propone Atlético de Madrid.

Pero lo más fuerte fue lo que dijo Dean Saunders, ex futbolista galés de Liverpool, Aston Villa, Galatasaray y Benfica, que realizó un lapidario análisis sobre el accionar del conjunto español en territorio inglés: “Si quieres estropear un partido de fútbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores”.

El posteo de Koke en sus historia de Instagram en clara respuesta a los dichos de Guardiola

Y continuó: “Cierran las puertas por todo el campo y solo intentan interceptar un pase. Es terrible verlo, terrible jugarlo, nadie lo va a disfrutar. No voy a intentarlo con Simeone. La forma en que se está configurando, está estropeando el juego para mirarlo, estropeándolo para jugar, condensando el espacio, sin mostrar ambición de anotar. Cuando estás viendo el partido, te quedas dormido”, sentenció.

Las palabras de Guardiola empujaron a otros actores a querer participar de esta disputa. El futbolista de Atlético de Madrid, Koke publicó un mensaje en sus redes sociales en una clara alusión a la afirmación de Guardiola. “Enamorado de tu historia desde la prehistoria. Orgulloso de ser del Atleti”, escribió el capitán del conjunto colchonero.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions se disputará el próximo miércoles 13 de abril, en el que el Atlético estará obligado a marcar para poder clasificarse.