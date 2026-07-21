Ferran Torres usó una gorra que decía “Make Spain Great Again” en los festejos de la selección española

Los jugadores de la selección española llegaron este lunes a Madrid tras consagrarse campeones del Mundial 2026 y fueron recibidos por miles de fanáticos en una multitudinaria celebración. En medio de los festejos y desde la caravana que recorrió las calles hasta la plaza Cibeles, Ferran Torres —quien marcó el gol que coronó a España como vencedora de la final del Mundial 2026— se mostró con una gorra con la frase “Make Spain Great Again”, en alusión al lema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El delantero celebró sin camiseta, con la gorra puesta, mientras saludaba desde el micro descapotable que trasladó al plantel por Madrid. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron repercusión al emular el eslogan estadounidense “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande nuevamente, en inglés).

El video de los festejos que publicó Ferran Torres

Si bien la frase puede aludir a la victoria española y la consagración de su segunda Copa del Mundo, el eslogan político popularizado a nivel mundial por el mandatario estadounidense a partir de 2016 se volvió la base del movimiento republicano. Incluso los votantes de Trump se definen a sí mismos como “MAGA”.

El delantero de 26 años —apodado “Tiburón”— anotó contra la Argentina su gol número 25 en 65 partidos disputados con la camiseta de la selección española. Además, fue el único que marcó en esta copa en los 283 minutos que jugó.

Torres fue elegido por la FIFA como el Jugador del Partido (MVP) en la final de la Copa Mundial, un reconocimiento otorgado tras marcar el gol decisivo que le dio el título a España. Además del trofeo individual, el delantero recibió una suma estimada de 756.000 euros.

Si bien el delantero tiene contrato con el Barcelona FC por una temporada más, Paris Saint-Germain lo tienta con un cambio. En tanto, el club catalán todavía no tiene un número 9 como sustituto de Robert Lewandowski y está a la espera de lo que ocurra con Julián Álvarez, quien durante el Mundial ya manifestó su deseo de irse del Atlético de Madrid.

El gol de Torres que consagró la victoria de España FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Celebración en Madrid

Tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, donde fueron recibidos por cientos de hinchas, los campeones visitaron al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Más tarde fueron recibidos por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Luego comenzó la tradicional caravana por las calles de Madrid. El plantel recorrió la ciudad a bordo de un micro descapotable con la inscripción “Reyes del mundo”, acompañado por dos estrellas y una réplica de la Copa del Mundo, mientras miles de personas se concentraban a lo largo del recorrido para saludar a los futbolistas.

La celebración culminó en la plaza de Cibeles, escenario habitual de los festejos de la selección española y del Real Madrid. Allí los jugadores fueron ovacionados por el público y participaron de un festival musical con las actuaciones de Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Viva Suecia, entre otros artistas.