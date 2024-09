Final de la Copa Libertadores 2024: estadio y cuándo se juega

Escuchar

Este martes comenzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 con el empate 1 a 1 entre Colo Colo y River Plate, en Chile. Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo 24 de septiembre en el barrio porteño de Núñez, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores junto a los tres equipos vencedores de las series restantes: Fluminense vs. Atlético Mineiro, Botafogo vs. San Pablo y Flamengo vs. Peñarol. Todos aspiran a llegar a la final del 30 de noviembre en Buenos Aires, con el Monumental como sede en caso de que el Millonario se meta en la definición. Caso contrario, ese partido podría jugarse en otro estadio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

River Plate se consagró campeón cuatro veces y es el único argentino que sigue en carrera por el título tras dejar en el camino a Talleres de Córdoba en octavos de final (San Lorenzo también quedó eliminado en la ronda anterior a manos de Atlético Mineiro). De los otros equipos que quedan, seis ya saben lo que es ganar el trofeo más importante de Sudamérica a nivel de clubes: Peñarol (cinco títulos), San Pablo y Flamengo (tres cada uno), Colo Colo, Atlético Mineiro y Fluminense (uno cada uno). Botafogo es el único “intruso” y sueña con dar el batacazo de la mano de un argentino campeón el mundo en Qatar 2022: Thiago Almada.

Thiago Almada es la gran figura de Botafogo; el argentino llegó a Brasil en el último mercado @thiago_almada23

Será la segunda vez, desde que las definiciones se juegan en sede neutral, que la Argentina albergará el último duelo de un torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): la anterior fue en la Sudamericana 2022, con Independiente del Valle y San Pablo como protagonistas y con triunfo ecuatoriano por 2 a 0.

La Copa Libertadores de 2023 se definió en el Maracaná de Río de Janeiro, donde Fluminense, que es local en ese estadio, derrotó 2 a 1 a Boca Juniors en tiempo suplementario gracias a los goles del argentino Germán Cano y el brasileño John Kennedy (el peruano Luis Advíncula empató transitoriamente para el xeneize). Fue el primer título para el Flu y la sexta final perdida para el xeneize.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Fluminense, acumula apenas una estrella al igual que otros 11 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 22, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca Juniors (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno

San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Vélez (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil) y Fluminense (Brasil) - Uno cada uno

Fluminense es el campeón vigente de la Copa Libertadores; derrotó en la final del 2023 a Boca

