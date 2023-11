escuchar

La selección argentina Sub 17 jugará el Mundial Indonesia 2023 con el anhelo de conseguir lo que nunca antes y, en contrapartida, si lograron los combinados mayor y Sub 19: ser campeón. El combinado dirigido por Diego Placente se ilusiona con dar el golpe en un certamen que no lo tiene como favorito y en el que, desde el inicio, tendrá en frente rivales de envergadura.

La albiceleste integra el grupo D con Senegal, su rival en el debut el 11 de noviembre a las 9 (hora argentina) en el estadio Si Jalak Harupat; Japón y Polonia. Los africanos y japoneses son campeones de sus respectivos continentes por lo que, a priori, no serán escollos sencillos. De obtener el primer o segundo puesto o ser uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos, el combinado nacional clasificará a octavos de final y puede enfrentar a un rival de las zonas A (Indonesia, Ecuador, Panamá y Marruecos), B (España, Canadá, Mali y Uzbekistán), E (Francia, Burkina Faso, Corea del Sur y Estados Unidos) o F (México, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda).

Fixture de la Argentina en el grupo D

Argentina vs. Senegal - Sábado 11 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Japón vs. Argentina - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Diego Placente es el entrenador de la selección argentina Sub 17 AFA

En la Argentina habrá dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmitirá todos los juegos mientras que TyC Sports dispondrá de los de la selección argentina y otros de relevancia. Además, vía streaming habrá varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Nunca antes la albiceleste se coronó campeón de la Copa del Mundo para menores de 17 años y va por su primera corona en su incursión número 15 de las cuáles fue semifinalista cinco veces, pero nunca accedió al partido decisivo. Sus mejores ubicaciones fueron el tercer lugar en 1991, 1995 y 2003. En Brasil 2019, el último torneo, se despidió en octavos de final a manos de Paraguay.

La Argentina, que clasificó a Indonesia 2023 gracias al tercer puesto en el Sudamericano que tuvo lugar a principios de año en Ecuador, es el tercer país con más partidos disputados en la cita ecuménica Sub 17 con 65. Brasil suma 89 y Nigeria, 67. Teniendo en cuenta que los africanos no participarán de la edición 2023, la albiceleste los superará. En goles, acumula 98 y buscará quebrar la barrera de los 100 al igual que Brasil (199), Nigeria (159), España (124), México (115) y Alemania (102).

La selección argentina debutará en el grupo D del Mundial ante Senegal AFA

Convocados de la selección argentina

Para el gran objetivo de la temporada el entrenador Diego Placente convocó a 21 jugadores de los cuáles la mayoría de ellos estuvieron en el Sudamericano que se realizó en Ecuador a principios de año y donde el equipo albiceleste quedó tercero y accedió a la cita ecuménica.

Entre los citados sobresalen los nombres de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago López y Dylan Gorosito. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender de la Liga Profesional a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

Froilán Díaz (Unión).

Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba).

Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

Dylan Gorosito (Boca Juniors).

Ulises Giménez (River Plate).

Tobías Palacios (Argentinos Juniors).

Juan Giménez (Rosario Central).

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata).

Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield).

Octavio Ontivero (Lanús).

Thiago Laplace (Lanús).

Mariano Gerez (Lanús).

Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba).

Valentino Acuña (Newell’s).

Kevin Gutiérrez (Rosario Central).

Franco Mastantuono (River Plate).

Claudio Echeverri (River Plate).

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Agustín Ruberto (River Plate).

Santiago López (Independiente).

Ian Subiabre (River Plate).

La lista completa de la selección argentina para el Mundial Sub 17 AFA