La selección argentina Sub 17 se prepara en Indonesia para competir en el Mundial 2023 de la categoría que comenzará el próximo viernes y en el que comparte el grupo D junto a Senegal, Japón y Polonia. Para el gran objetivo de la temporada el entrenador Diego Placente convocó a 21 jugadores de los cuáles la mayoría de ellos estuvieron en el Sudamericano que se realizó en Ecuador a principios de año y donde el equipo albiceleste quedó tercero y accedió a la cita ecuménica.

Entre los citados sobresalen los nombres de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago López y Dylan Gorosito. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender de la Liga Profesional a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

Lista de la selección argentina Sub 17

Froilán Díaz (Unión).

Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba).

Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

Dylan Gorosito (Boca Juniors).

Ulises Giménez (River Plate).

Tobías Palacios (Argentinos Juniors).

Juan Giménez (Rosario Central).

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata).

Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield).

Octavio Ontivero (Lanús).

Thiago Laplace (Lanús).

Mariano Gerez (Lanús).

Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba).

Valentino Acuña (Newell’s).

Kevin Gutiérrez (Rosario Central).

Franco Mastantuono (River Plate).

Claudio Echeverri (River Plate).

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Agustín Ruberto (River Plate).

Santiago López (Independiente).

Ian Subiabre (River Plate).

El fixture del grupo D del Mundial Sub 17

Fecha 1

Japón vs. Polonia - Sábado 11 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Argentina vs. Senegal - Sábado 11 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 2

Senegal vs. Polonia - Martes 14 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Japón vs. Argentina - Marts 14 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

De obtener el primer o segundo puesto o ser uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos, la selección nacional clasificará a octavos de final. Nunca antes la albiceleste se coronó campeón de la Copa del Mundo para menores de 17 años y va por su primera corona.

En la Argentina habrá dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmitirá todos los juegos mientras que TyC Sports dispondrá de los de la selección argentina y otros de relevancia. Además, vía streaming habrá varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.