escuchar

Este viernes, tras dos jornadas de descanso, inician los cuartos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 con los duelos España vs. Alemania y Brasil vs. Argentina en el estadio Internacional Jakarta. Los ganadores avanzarán a las semifinales y se enfrentarán entre sí. Los otros dos cruces serán Francia vs. Uzbekistán y Malí vs. Marruecos y tendrán lugar el sábado en el recinto Manaham.

Hasta el momento se disputaron 44 partidos de los 52 programados hasta la final, que tendrá lugar el 2 de diciembre. 16 países de los 24 que arrancaron el torneo ya quedaron eliminados: el anfitrión, Panamá, Canadá, Nueva Caledonia, Polonia, Burkina Faso, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Ecuador, Japón, Venezuela, México, Estados Unidos, Irán, Inglaterra y Senegal.

En la Argentina hay dos opciones para seguir los encuentros por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los cotejos; mientras que TyC Sports dispone de los de la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras tres alternativas: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

En su camino a cuartos de final la selección argentina perdió un partido y ganó los tres siguientes Achmad Ibrahim - AP

Fixture y resultados del Mundial Sub 17

Etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos 3-1 Indonesia.

Ecuador 1-1 Panamá.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá 1-5 Malí.

Uzbekistán 2-2 España.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil 9-0 Nueva Caledonia.

Inglaterra 2-1 Irán.

Fecha 3

Inglaterra 1-2 Brasil.

Irán 5-0 Nueva Caledonia.

Grupo D

Fecha 1

Japón 1-0 Polonia.

Argentina 1-2 Senegal.

Fecha 2

Senegal 4-1 Polonia.

Japón 1-3 Argentina.

Fecha 3

Senegal 0-2 Japón.

Polonia 0-4 Argentina.

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 2-1 Burkina Faso.

Francia 1-0 Corea del Sur.

Fecha 3

Estados Unidos 0-3 Francia.

Burkina Faso 2-1 Corea del Sur.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Fecha 2

México 2-2 Venezuela.

Nueva Zelanda 1-3 Alemania.

Fecha 3

Nueva Zelanda 0-4 México.

Alemania 3-0 Venezuela.

El cuadro de los cruces de eliminación directa del Mundial Sub 17, con la Argentina en cuartos

Octavos de final

Ecuador 1-3 Brasil.

España 2-1 Japón.

Malí 5-0 México.

Alemania 3-2 Estados Unidos.

Marruecos (4) 1-1 (1) Irán.

Argentina 5-0 Venezuela.

Inglaterra 1-2 Uzbekistán.

Francia (5) 0-0 (3) vs. Senegal.

Cuartos de final

España vs. Alemania - Viernes 24 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

Brasil vs. Argentina - Viernes 24 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Francia vs. Uzbekistán - Sábado 25 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Malí vs. Marruecos - Sábado 25 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Semifinales

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 1 - Martes 28 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Martes 28 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Viernes 1 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Sábado 2 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.