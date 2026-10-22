Flamengo vs. Estudiantes, en vivo por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Alexander Medina apuesta por una línea de cinco defensores para buscar la clasificación en el Maracaná, con Marcos Rojo entre los titulares.

El 11 de Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa y Guido Carrillo.