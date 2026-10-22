Flamengo vs. Estudiantes, en vivo por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones
Tras el 0-0 en La Plata, se define quién disputará la final con Palmeiras
La formación de Estudiantes
Alexander Medina apuesta por una línea de cinco defensores para buscar la clasificación en el Maracaná, con Marcos Rojo entre los titulares.
El 11 de Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos; Alexis Castro, Ezequiel Piovi y Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa y Guido Carrillo.
La formación confirmada de Flamengo
El equipo de Leonardo Jardim va con su habitual equipo titular, con solo dos cambios respecto a la ida: Pedro por Bruno Henrique y Jorginho por Saul.
El 11 de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (capitán) y Alex Sandro; Jorginho y Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Lucas Paquetá y Samuel Lino; Pedro.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes, pela @Libertadores! #ESTxFLA pic.twitter.com/BfkIQRItlp— Flamengo (@Flamengo) October 22, 2026
Guido Carrillo, la carta de gol de Estudiantes en el Maracaná
El capitán, de 35 años, es el máximo goleador histórico de Estudiantes en la Copa Libertadores y convirtió los últimos dos tantos del equipo platense ante Flamengo. Además, conoce especialmente al entrenador rival, Leonardo Jardim, que lo dirigió en Monaco. Carrillo busca alcanzar su primera consagración internacional desde su regreso al club en 2023.
Estudiantes busca volver a una final después de 17 años
El equipo platense, cuatro veces campeón de América, no disputa una final de la Libertadores desde 2009, cuando se consagró ante Cruzeiro en Brasil, con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón como capitán. Ahora, Estudiantes tiene la oportunidad de regresar a esa instancia frente al vigente campeón del torneo, después de una ida en la que generó las mejores situaciones, pero no logró romper el empate.
Bienvenidos a la cobertura de Flamengo vs. Estudiantes
Este jueves, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata visita a Flamengo en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Después del empate sin goles en La Plata, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará dar el golpe en Río de Janeiro y clasificarse a la final, donde ya espera Palmeiras. Dirige el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR su compatriota Antonio García. Transmiten Telefe, Fox Sports y Disney+, además podrán seguirlo en vivo en LA NACION.
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