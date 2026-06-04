Florentino Pérez ya tiene a Mourinho y Konaté; el opositor Riquelme va por Haaland y Rodri

Sube el voltaje de las campañas de los dos candidatos para las elecciones a presidente de Real Madrid, que se realizarán el domingo próximo. Florentino Pérez, que irá por un nuevo mandato, y el opositor Enrique Riquelme ocuparon este martes el espacio mediático con anuncios y promesas sobre la composición del plantel para la próxima temporada.

Florentino, a través de una cuenta en X creada especialmente para los comicios, le dio un carácter oficial a los rumores de los últimos días, que señalaban el regreso del director técnico José Mourinho, tras el alejamiento de Álvaro Arbeloa. Se dio un contrapunto público simultáneo entre los dos contendientes a la presidencia, ya que el posteo de Pérez fue subido a las redes mientras Riquelme era entrevistado en el programa televisivo El Hormiguero.

Riquelme intentó captar el favor de los socios con la promesa de la contratación de Erling Haaland, que tiene vínculo firmado con Manchester City hasta junio de 2034 y su valor -los clubes de Inglaterra no fijan cláusula de rescisión- es de 150 millones de euros, según el sitio Transfermarkt. También se comprometió a negociar por Rodri, volante central del City y de la selección de España que participará en el Mundial.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid por la oposición, prometió la contratación de Haaland Hormiguero/Antena3

Al mismo tiempo que Riquelme exponía sobre los lineamientos de su plataforma en el estudio de televisión, el oficialismo le respondió desde la cuenta @Florentino2026: “Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...”, y a continuación aparece la imagen de Mourinho, con la camiseta de Real Madrid y la expresión “si”, lo que se interpreta como la confirmación del acuerdo para encabezar un segundo ciclo en Real Madrid.

Cuando a Riquelme, en una transmisión en vivo, lo alertaron de que Florentino había abierto el fuego con la noticia de Mourinho, el empresario que es presidente y máximo accionista de la energética Cox se apuró en dar nombres de refuerzos. Sobre Haaland dijo que es “el jugador que quiere la gran mayoría del madridismo”. Y con respecto a Rodri adelantó que ya mantuvo conversaciones con su representante y que el Balón de Oro 2024 tiene buena predisposición para que se haga la transferencia. “Es un gran jugador, un Balón de Oro en una posición que el Madrid tiene que reforzar. Si yo soy presidente, Rodri jugará en el Real Madrid, con respeto al City”, pronosticó Riquelme.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Riquelme marcó distancias con Mourinho: “Nuestro estilo es completamente diferente. Es un gran entrenador. Pero para nuestro proyecto, no. Yo tengo otro entrenador”. No desveló cuál es su candidato al banco, pero sí tiene un par de apellidos importantes para su organigrama del fútbol, ambos con un pasado trascendente en Real Madrid: Raúl, que asumiría como director deportivo, y Fernando Hierro, como coordinador de las categorías juveniles. Con Florentino, Raúl fue entrenador del Juvenil B, del Youth League y del Castilla (filial de Real Madrid) hasta junio de 2025, cuando se alejó al ver que no tenía posibilidades de ser designado para la primera división, como meses después ocurrió con Arbeloa.

Mourinho dirigió a Real Madrid entre 2010 y 2013, período en el que estableció una tensa rivalidad y un duelo de estilos con el Barcelona de Pep Guardiola, no exento de desbordes y agresiones, como cuando el portugués atacó desde atrás y le metió un dedo en un ojo a Tito Vilanova, exayudante de campo del DT catalán.

Mourinho, que ya rompió su vínculo con Benfica, no consiguió ganar la Champions League, llegó a tres semifinales y Florentino le valora haber sentado las bases para las consagraciones posteriores en Europa. En 2014, Carlo Ancelotti obtuvo la primera de las seis Champions en los últimos 12 años. Florentino también considera que Mourinho tiene la personalidad y la ascendencia suficientes para imponerse en un vestuario que hace poco fue escenario de una pelea entre Tchouaméni y Federico Valverde, que debió ser llevado a un hospital tras golpear la cabeza contra una camilla. “Mourinho nos dio una competitividad terrible. Y, a partir de ahí, los otros, que también eran buenos entrenadores, consiguieron seis Champions en 10 años", lo elogió Florentino.

Florentino Pérez destacó la temporada de Nicolás Paz en Como y se refirió a la posibilidad de recomprarlo Quality Sport Images - Getty Images Europe

En una entrevista de este miércoles con el diario As, Florentino expresó que su primer refuerzo será Ibrahima Konaté, zaguero central de Liverpool. En las últimas horas también se dieron por muy avanzadas las negociaciones por Denzel Dumfries, lateral derecho de Inter. “Nadie duda de que, conmigo, jugarán siempre los mejores. Yo entré a Real Madrid con Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano, Kaká, Benzema, y así hasta los últimos. Todos quieren venir. Tampoco es muy difícil para mí”, es ufanó Pérez.

Sobre la posibilidad de ejecutar la cláusula de recompra de Nicolás Paz -formado en las inferiores de Real Madrid y transferido a Como-, Pérez expresó: “Es uno de esos grandes jugadores que se han formado en nuestra cantera y que hoy es uno de los futbolistas por el que pelean grandes clubes europeos. Ha hecho una gran temporada en el Como y tenemos, como saben, la posibilidad de incorporarlo este año. Lo decidiremos con el entrenador y con el cuerpo técnico”.

Habrá que ver la consideración que Mourinho tiene de Franco Mastantuono, que completó una primera temporada con una buena impresión al principio y escasa continuidad en el segundo semestre, a medida que su rendimiento decayó. River habría mostrado interés por un posible regreso en préstamo si Real Madrid decide que tenga más minutos en otro lado para reincorporarlo en la siguiente temporada. Muchas cuestiones en el aire tiene el futuro de Real Madrid. Varias de ellas se empezarán a despejar cuando el próximo domingo se conozca el veredicto de las urnas.