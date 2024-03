Escuchar

Gabriel Milito, sondeado desde hace meses por clubes argentinos y del extranjero, vuelve a dirigir. Será el reemplazante de Luiz Felipe Scolari en Atlético Mineiro, de la primera división brasileña, y firmará un contrato hasta fines de 2025. Pretendido en las últimas semanas por Belgrano de Córdoba y Universidad Católica (Chile), el ex entrenador de Argentinos Juniors aceptó la propuesta que le acercó el club mineiro, donde tendrá a tres argentinos en el plantel: Renzo Saravia, Matías Zaracho y Rodrigo Battaglia.

El acuerdo es un hecho, y sólo falta que se intercambien los documentos para que el equipo brasileño lo anuncie en forma oficial en sus redes sociales. Milito está sin equipo desde que decidió renunciar a Argentinos Juniors, en agosto del año pasado, tras la eliminación del Bicho de La Paternal ante San Martín (San Juan) en los octavos de final la Copa Argentina. Tenía contrato hasta 2025 (había llegado al club en 2021), pero decidió irse en ese momento, luego de haber realizado muy buenas campañas y haber colocado al equipo en la Libertadores, en la que Argentinos fue eliminado por Fluminense, luego campeón.

Gabriel Milito, durante su etapa en Argentinos Juniors, su último club Eurasia Sport Images - Getty Images South America

Antes de Belgrano (Córdoba) y Universidad Católica de Chile, el nombre de Milito apareció entre los candidatos a dirigir clubes como Boca, Vélez y Talleres de Córdoba. Incluso lo sondearon desde la liga de España, pero el ex defensor de Independiente, Zaragoza y Barcelona optó por esperar antes de definir su futuro. En las retinas de muchos quedó su trabajo en Argentinos Juniors, donde logró plasmar un fútbol vistoso y de ataque que le valió conseguir el 51% de los puntos disputados. Desde que la semana pasada el Galo despidió a un histórico como Scolari, la decisión de sus dirigentes era que un entrenador extranjero se hiciera cargo del equipo. Milito siempre fue el plan A de los directivos.

Si los últimos detalles burocráticos se solucionan este fin de semana, Milito y sus colaboradores estarían en Belo Hoizonte la semana próxima, con tiempo suficiente para preparar la ida de la final del torneo mineiro. Atlético juega contra Cruzeiro, su rival de toda la vida, y otro de los equipos que se fijó en el argentino antes de contratar a otro entrenador argentino: Nicolás Larcamón. Según reportes de la prensa brasileña, Milito arribará a la capital del estado de Minas Gerais acompañado por dos de sus ayudantes, Leandro Ávila y Diego Castaño .

Gabriel Milito, durante una entrevista con LA NACION en diciembre del año pasado, cuando todavía no había decidido su futuro como entrenador Gonzalo Colini

Más allá de lo que ocurra en el torneo estadual, Atlético Mineiro tiene dos grandes objetivos para la temporada: por un lado el Brasileirao y por otro la Copa Libertadores. El sorteo de la fase de grupos de la principal competencia del continente no fue nada benévolo con el Galo: lo emparejó en el grupo G junto a Peñarol, Rosario Central y Caracas, de Venezuela. Se trata de una de las zonas más competitivas de la copa.

En total, Gabriel Milito dirigió 246 partidos como entrenado: dos etapas en Estudiantes de La Plata, O’Higgins (Chile) y Argentinos Juniors. En el Bicho estuvo desde 2021 a 2023 y la idea de sus dirigentes era que se convirtiera en una especie de Alex Ferguson de La Paternal. Su ciclo finalizó en agosto de 2023. Las estadísticas marcan que el flamante entrenador de Mineiro obtuvo 107 victorias, 59 empates y 80 derrotas, con una efectividad a lo largo de toda su carrera del 51,5%.

Gabriel Milito y su clásica pose en cuclillas durante los partidos: esta vez, con la indumentaria de Argentinos Juniors, su último club DANIEL DUARTE - AFP

El ADN del Milito entrenador está en una respuesta que dio durante una entrevista con LA NACION en diciembre del año pasado: “Yo relaciono el acto de ganar con el convencimiento, y es muy difícil convencer a un grupo si vos no estás convencido”, afirmó entonces. Y agregó: “Vos convencés a través de la pasión, y las cosas que te apasionan son las que sentís: las genuinas. Las que te generan una emoción. Después, que algún día o en un partido tengamos que renunciar a las cosas que pensamos, porque el fútbol no es lineal. Hay días que vos querés desarrollar algo y no te sale, o el rival te controla bien o te domina. Bueno, ese día intentaremos sacar el partido adelante de la mejor manera que podamos. De la manera que más convenga. Si el partido demuestra que en la antesala al juego estábamos equivocados, bueno, hay que tener alternativas. Eso sí, y ahí no veo una traición”. Ese Milito es el que acaba de cerrar su llegada al Brasileirao, uno de los más competitivos de todo el continente.

