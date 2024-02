escuchar

Gabriel Milito decidió que era tiempo de hablar, fundamentalmente para dar su versión sobre los rumores que trascendieron en relación a un supuesto problema de salud. Seis meses después de su inesperada salida de Argentinos, club con el que lo unía un infrecuente contrato a largo plazo (hasta 2027), el entrenador consideró necesario referirse al asunto, aunque el paso del tiempo le permitió llevar un asunto grave hacia el lado del humor. Porque lo más llamativo fue que esa versión la deslizó Cristian Malaspina, presidente del club de la Paternal, que se refirió a “problemas de salud producto del estrés”.

“Me río un poco por la pregunta, porque es verdad que cuando me fui de Argentinos obviamente le expliqué muy bien a Malaspina, a los dirigentes, el motivo principal, que fue lo que dije en conferencia de prensa: uno se va cansando. Cuando lo vivís de una forma tan intensa, día a día... Nosotros en tres años jugamos muchos partidos, torneos internacionales. Entonces llegó un punto que sentí que el equipo había llegado, bajo mi punto de vista y de los que me acompañan, a un techo donde no podía yo sacarle mucho más, por eso decidí irme”, inició su monólogo el exzaguero de Independiente, Barcelona y la selección argentina, entre otros.

Luego amplió: “Después de haber tomado esa decisión de irme, al poco tiempo me empezó a escribir gente que me conoce y que conozco, pero con la que no hablo, que no me escribo habitualmente, para preguntarme cómo andaba, hasta que un día me llegó la información de que estaban comentando que tenía problemas de salud, que tenía ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), o no sé qué otra cosa. Obviamente me sorprendí, pero al mismo tiempo quise de alguna manera averiguar por qué ese comentario y de alguna manera pude saber un poco de dónde vino, pero me lo guardaré siempre para mí”, aclaró en una extensa entrevista que brindó con TyC Sports.

No es la primera vez que se habla de la salud de Milito. Durante su paso como DT del Rojo de Avellaneda también fue tema de debate su cuadro clínico, algo de lo que el exfutbolista habló hace unos meses en una charla con LA NACIÓN, cuando detalló que en 2016 le encontraron una diabetes de tipo 1 que está controlada.

En relación al club donde se inició como profesional, el entrenador, de 43 años, recordó su paso por el Rey de Copas, ya del otro lado de la línea de cal: “El mercado de pases fue el peor, creo yo, de los último ocho o diez años. Llegué con la promesa de que íbamos a traer un montón de jugadores. De hecho hablé con un montón de jugadores y pudimos traer a Nico Figal, que estaba en Olimpo de Bahía Blanca, a préstamo. Llegaron Sánchez Miño, Damián Martínez y Maxi Meza, pero Maxi llegó porque en el primer partido del campeonato se lesionó los ligamentos Leandro Fernández. Eso nos dio la posibilidad de incorporar a un jugador y decidí que sea él: se me reían en ese momento algunos de los dirigentes del club. Les dije ‘Sí. Es Maxi Meza el jugador que necesitamos’. Vino y le fue muy bien”.

El vínculo con Independiente siempre fue cercano. Al punto que su nombre sonó fuerte cuando finalmente desembarcó Carlos Tevez. “Uno nunca sabe, pero como técnico lo veo complicado y voy a seguir dirigiendo porque me apasiona. Me gusta dirigir, pero lo veo muy complicado sinceramente. Me tocó estar, llegué con una expectativa enorme al club de mi vida y lo único que soñaba y quería era ser campeón en los primeros seis meses donde jugábamos tres competencias (Copa Argentina, Sudamericana y torneo local). Me puse ese objetivo y era cumplir eso o irme a casa. Y fui tremendamente exagerado conmigo mismo, con la realidad del club. Ese momento de Independiente no estaba para lo que yo quería o soñaba. Casi me pudo más la pasión del hincha que muchas veces el sentido común”, señaló.

Sobre la actualidad del Rojo conducido por el Apache opinó: “Carlos lo está haciendo muy bien, yo sigo mucho a Independiente, no hay que olvidarse que agarró al club en un momento muy complicado. Le dio una identidad al grupo, en el campeonato anterior sacó muchos puntos y en este creo que está yendo de menos a más. Independiente juega como jugaba Carlos: con el corazón en la mano”.

Además, destacó más virtudes de Tevez al frente del Rojo: “Lo veo bien en la toma de decisiones. Me gusta cómo juega el equipo. Me gusta con línea de 5 y de 4. Cuando juega con un punta o con dos. El primer tiempo con Central fue extraordinario. Ese es el nivel que Carlos debe querer tener con regularidad. Me gusta mirar a Independiente. Cuando hay que atacar lo hace bien. Cuando hay que replegarse y salir de contra también. Va por el buen camino”.

En relación a sus expectativas, y sumando en su respuesta algo vinculado con el runrún de los que se ilusionan con la idea de que se involucre políticamente y sea candidato a presidente en las elecciones que se desarrollarán en el club en 2026, Milito explicó: “La pasé muy bien, pero mi exigencia fue muy alta. Quería ser campeón, ganar. Por ahí con más tiempo hubiésemos conseguido algo, estaba seguro. Va a estar complicado dirigir a Independiente porque se me mezcla un poco ahí tanto la profesión con la pasión de pertenecer a ese club, quererlo tanto, ser hincha de Independiente. Es por eso que he dicho en alguna oportunidad que de volver a Independiente volvería como hincha, como ya fui a la cancha con Rosario Central y seguramente el domingo con Racing también. Y en un futuro, cuando se me acaben las ganas de dirigir o no tenga más oportunidades de poder dirigir, me gustaría involucrarme en el club. No sé en qué cargo, sinceramente. Si me proponen ser presidente tendría que analizarlo, prepararme, hay un montón de cosas. Pero sí involucrarme en el sentido de poder colaborar y dar una mano. Esto lo digo y lo aclaro: cuando no tenga más ganas de dirigir. Y eso por ahora no va a ocurrir, tengo ganas de seguir trabajando, dirigiendo, por muchos años más”.

Su pálpito para el clásico

Como era de esperarse, Milito se refirió al clásico ante Racing y se ilusionó con que Gabriel Ávalos, a quien él dirigió en Argentinos, convierta: “Ojalá se le abra el arco el sábado. Soy hincha de Independiente y quiero ganar, y ojalá sea con gol de Gabi (Ávalos)”. Al respecto, valoró: “No es un chico que se ponga ansioso de cara al gol, sabe que lo tiene. Nos ha tocado en algún tramo con nosotros que esté cerca del gol y no hacerlo, pero sin embargo era muy importante para nosotros: asistía, paraba la pelota, prolongaba el ataque. Gabi no solo te ofrece gol, sino otras cosas que le está dando a Independiente. El gol ya se le va a dar”.

