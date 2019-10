Gallardo aseguró que River no resignará su idea en la Bombonera: "Sabemos jugar en contextos así" Fuente: FotoBAIRES

El diccionario de Marcelo Gallardo tiene algunas palabras fundamentales que siempre aparecen en escena en los momentos más decisivos. "Mentalidad", "formas", "idea", "convicción", "exigencia", "humildad" e "identificación" se destacan dentro de su discurso desde que asumió hace más de cinco años. Todo se envuelve dentro de una mecánica de trabajo, un estilo de juego y una unión de grupo que no se oxidan con el paso del tiempo. Todo lo contrario: las tres aristas se afianzan cada vez más y son los pilares que le permiten a River hacerse fuerte para soñar a lo grande.

El triunfo por 2-0 en el primer superclásico de la semifinal de la Copa Libertadores dejó sensaciones más que positivas en el plantel millonario. Pero ya es tiempo de mirar hacia adelante para no descansar sobre los laureles. Restan 20 días para el duelo de vuelta frente a Boca en la Bombonera, pero desde hoy comenzará el trabajo en Núñez para llegar de la mejor manera posible a buscar el boleto para la final del 23 de noviembre en Santiago de Chile. Aunque, claro, hay algunos detalles de la revancha que ya están sobre la mesa: podrá haber momentos diferentes, pero las formas y la idea de juego del conjunto millonario se mantendrán en cualquier contexto.

"Vamos a tener una ventaja favorable y vamos a tratar de defenderla, pero no vamos a resignar el hecho de intentar hacer un gol que nos de la posibilidad de estar más tranquilos. Vamos a jugar en un contexto muy adverso, pero sabemos resolver situaciones en situaciones así. Hay que estar preparados para volver a jugar un partido muy intenso, con muchísima inteligencia y sabiendo que podemos ser muy peligrosos de visitantes, con la necesidad de Boca de buscar el partido", comentó Gallardo en la conferencia de prensa.

"Más allá de ir ganando, la postura de nuestro equipo siempre fue la búsqueda de un segundo gol. Y con el 2-0, hubo una nueva búsqueda para hacer el tercero. Es nuestra manera de jugar, son nuestras formas. Ahora no las vamos a cambiar ni resignar. No hay claves para cerrar las series. Nosotros somos inteligentes para jugar en determinados momentos del partido, pero asumimos los riesgos, con jugadores valientes para afrontar partidos con convicción y determinación. Hacen propia una idea y la respetan. Seguro vamos a sufrir, pero vamos a ir tranquilos porque respetamos una idea. Y hasta tal vez perdamos. Pero nunca nos vamos a traicionar y eso es lo que más valoro", agregó el DT.

Durante todo el superclásico de ayer, River se mostró avasallante y seguro, con total determinación desde el primer minuto para construir un merecido triunfo. El resultado hasta pudo ser más abultado pero, lejos de algún tipo de lamento, en las fibras más íntimas del plantel se propagó una completa satisfacción por el alto rendimiento del equipo. Hoy, con el entrenamiento matutino en el Monumental, comenzará una nueva etapa de preparación de cara al segundo encuentro.

El calendario marca que habrá tres partidos antes de la segunda semifinal: el próximo domingo recibirá a Patronato, en el Monumental, por la novena fecha de la Superliga; el sábado 11 jugará frente a Talleres o Almagro, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en Mendoza; y el sábado 19 visitará a Arsenal por la décima fecha. Y, en el medio, Gallardo comenzará a ultimar detalles para visitar a Boca el 22 de octubre, con dos regresos que serán refuerzos de lujo: Juan Fernando Quintero y Leonardo Ponzio, que ya estarán en condiciones de jugar.

"Somos conscientes del desafío de estar en una nueva semifinal de la Copa Libertadores enfrentando al rival de toda la vida. pero nunca nos salimos del foco. Tratamos de trabajar con seriedad y con alegría, respetando los tiempos de pasarla bien entre nosotros. Es un grupo que la pasa muy bien, sin dejarnos invadir por lo externo. No somos un plantel que se deja llevar por lo de afuera. Nos consolidarnos hacia adentro, defendiendo lo que creemos que somos y sabiendo que todos los partidos hay que jugarlos. Ahora hay un proceso de espera y en esos 20 días trataremos de llevarlo de la mejor manera posible", comentó el entrenador acerca de las tres semanas que tendrá por delante.

Por otro lado, aunque no hubo respuestas hacia las polémicas declaraciones de Wanchope Ábila o Gustavo Alfaro, dentro del mundo River vuelve a rebotar la vieja y famosa frase de la "guardia alta" frente a los factores externos que podrían intentar desviar el foco central de la etapa eliminatoria. Y Gallardo fue muy directo a la hora de opinar sobre cualquier polémica que se pueda generar o instalar en los próximos días alrededor del arbitraje y el accionar del VAR.

"El que quiera hablar del árbitro se le va a notar mucho la camiseta, porque va a intentar tapar lo que pasó, justificando con cosas que no existieron. El que quiera instalar eso no estaría siendo objetivo", disparó el Muñeco. "Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Intentamos salir a la cancha para imponer condiciones desde el juego. Lo demás no nos corresponde. Sabés cuántas veces he pasado por situaciones con decisiones a favor o en contra. siempre los entrenadores vamos a hablar de las desfavorables. Y creo que esta vez no hubo ninguna. Buscar en el chiquitaje es no querer ver una realidad. No hay que entrar en las suspicacias", dijo el DT millonario.

Serán 20 días de mucho trabajo, poco descanso y un deseo colectivo para que el estado anímico positivo pueda potenciar al máximo el juego colectivo de un equipo que ha demostrado con creces sus virtudes. Y una de las últimas frases de Gallardo explicó mucho de lo que se ve en el campo de juego: "Nos sentimos cómodos con la exigencia, hay una mentalidad y una cultura de trabajo y de juego que nos identifica, sin relajarnos. Esto que vive el hincha de River es un sentimiento muy lindo, porque el fútbol no te da permanentemente alegrías. Y nosotros seguimos en esa búsqueda constante de consolidar formas e idea más allá de los nombres".