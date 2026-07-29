Ganador y goleador: Argentinos marca el rumbo en los primeros compases del Clausura

Dos partidos jugados, dos triunfos, seis goles anotados. Argentinos Juniors empezó en gran forma su camino en este torneo Clausura, después de un primer semestre en el que la posibilidad de pelear por algo grande se le escapó en los penales ante Belgrano en las semifinales del Apertura. Sin participación internacional, sin la Copa Argentina -eliminado demasiado temprano por Midland-, el Bicho juega todas sus fichas a este campeonato, a la chance de pelear la tabla anual, que en este momento lo encuentra a la par de Independiente Rivadavia en lo más alto.

En el Diego Armando Maradona, Argentinos confirmó el gran inicio de semestre para el equipo de Nicolás Diez con los goles de Gastón Verón a los 30 minutos del primer tiempo, Matías Giménez Rojas a los 25 del segundo, y Hernán López Muñoz a los 43, con una producción para ilusionarse como uno de los candidatos en el campeonato.

Después del triunfo conseguido en Junín en el debut, el Bicho volvió a imponerse con autoridad, mientras que el conjunto cordobés, que venía de superar por la mínima a Tigre, mostró una preocupante fragilidad defensiva.

Argentinos asumió el control desde los primeros minutos, con Alan Lescano como armador del juego y una propuesta agresiva que buscó desbordar constantemente a la visita. Adrián Bruera mantuvo por un rato el cero en el arco cordobés, pero terminó siendo protagonista negativo cuando dio dos rebotes en el mismo ataque, y en el último el balón le quedó servido a Gonzalo Verón para convertir el 1 a 0.

Antes del descanso, Francisco Álvarez estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo que pegó en el travesaño, mientras que Estudiantes apenas respondió con una ocasión que no pudo aprovechar Quiroga.

Nada cambió en la segunda mitad, porque Argentinos mantuvo el control absoluto del encuentro. Verón volvió a estar cerca del gol con un cabezazo que se estrelló en el palo, mientras que la única oportunidad clara de Estudiantes llegó a través de Bajamich, aunque su definición fue controlada sin inconvenientes por el chileno Cortés.

La amplia diferencia en el juego terminó de reflejarse en el marcador cuando Molina desbordó a Quiroga y envió un centro que Matías Giménez Rojas transformó en el 2 a 0. El delantero, que regresaba en este partido a la acción tras superar una rotura de ligamentos que lo dejó once meses fuera de las canchas, celebró entre lágrimas y recibió una ovación del público.

Sobre el cierre, luego de una larga secuencia de pases, Hernán López Muñoz marcó el tercero ante un Estudiantes demasiado desprotegido y desordenado. El tanto fue revisado por el VAR antes de ser convalidado y selló una contundente victoria de un Argentinos que, de una buena vez, quiere calzarse el traje de candidato.