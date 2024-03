Escuchar

De lo primero que hay que tomar nota es que Alejandro Garnacho tiene solo 19 años y hace dos temporadas, al menos, que está en la vidriera mundial. Algo más: juega en Manchester United, uno de los clubes más poderosos del planeta. Es jugador de selección, celebra los tantos como Cristiano Ronaldo y, de tanto en tanto, deslumbra a todos.

No siempre brilla. Pero cuando lo hace, impone su nombre en el concierto de naciones futboleras. Lionel Scaloni lo tiene en cuenta, más allá de que por un período no haya sido citado. Sabe que tiene pasta de campeón... y que es un pibe de oro con vaivenes emocionales propios de su edad. Además de que es padre. Llevarlo de a poco es la consigna, aunque partidos como los de este sábado indiquen exactamente lo contrario. Porque verdaderamente, la rompió en un equipo al que no le sobran demasiadas luces en los últimos meses. Años.

Salta Garnacho, en el triunfo de Manchester United dpa - PA Wire

Generó dos penales en 34 minutos. Y se perdió una ocasión ideal. Bruno Fernandes y Marcus Rashford anotaron esos disparos en la primera mitad tras faltas cometidas sobre el argentino y el Manchester United superó este sábado por 2-0 a Everton, para recuperarse de las dos derrotas consecutivas en la Premier League que pusieron en peligro la clasificación a la Europa League, el consuelo al que puede aspirar ya que el ingreso a la Champions le queda lejos en la tabla...

Fernandes anotó el primero a los 12 minutos para su primer tanto desde agosto, después de que James Tarkowski enganchó la pierna de Garnacho en el área. El mediocampista portugués le entregó la función de los penales a Rashford cuando Ben Godfrey derribó a Garnacho, otra vez arrojado sobre el césped. Entonces, Rashford amplió la ventaja.

Lo grita Garnacho, con alma y vida afp - AFP

El United, que se ubica sexto en la clasificación y venía de perder ante Fulham y Manchester City en la liga, recortó la diferencia a tres puntos con el Tottenham. Los Spurs, que tendrán un crucial juego este domingo ante Aston Villa, que es cuarto, tienen dos partidos menos que el United.

El United seguramente espera que la Premier League tenga cinco boletos para la Champions League -y no los cuatro actuales- cuando el torneo europeo crezca. El boleto extra se determinará con la actuación general de los equipos ingleses en todas las competencias europeas de este año. “Cada partido, como dijo el técnico, es una final”, indicó Garnacho, el extremo argentino, que generó un peligro constante a puro contraataque. Eso es lo que tiene: velocidad y habilidad. Lo que no abunda.

“Tenemos que ganar cada partido, somos el Manchester United”. Fue el mensaje del joven crack. Everton, que arrancó el juego en Old Trafford cinco puntos por encima de la zona de descenso, tuvo más tiros al arco (23 a 15), pero ninguno perturbó realmente al portero Andre Onana. El equipo de Sean Dyche no ganó en 11 encuentros de liga, la racha se remonta al 16 de diciembre (2-0 a Burnley).

Lo mejor del partido

La situación podría empeorar si la Premier decide darle otra sanción al club por quebrantar las reglas financieras de la competencia. El Everton ya perdió seis puntos esta temporada por gastar de más.

Garnacho, mientras, espía a Messi y a la selección. Se sabe que los equipos nacionales encienden los motores para lo que será una temporada de agenda cargada, y la selección argentina también se prepara para un calendario que le depara, como objetivo mayor, la Copa América de Estados Unidos, donde intentará defender el título conquistado en Brasil en 2021. Con la primera ventana FIFA a la vista, Lionel Scaloni oficializó la lista de convocados que afrontarán dos encuentros amistosos en tierra estadounidense. Argentina se medirá con El Salvador y Costa Rica, en la doble fecha de este mes.

El primero de los encuentros que disputará la albiceleste será contra los salvadoreños el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia mientras que el día 26 lo hará contra Costa Rica en el Coliseo de Los Ángeles. Los costarricenses reemplazaron a Nigeria, quien desistió de disputar el encuentro por “un problema administrativo con las visas”, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con Lionel Messi confirmado como líder y capitán, y Ángel Di María como histórico socio de las gestas de la Scaloneta, el entrenador nacional soprendió con algunas convocatorias que le servirán para testear futbolistas que podrían conformar el recambio lógico. Entre ellos, está Garnacho, que juega con una canillera con los colores argentinos. Lo entiende Erik ten Hag, el entrenador del United: “Me encanta trabajar con Alejandro Garnacho, porque le gustan los grandes desafíos”

