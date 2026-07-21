Garnacho está cerca de ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa y Real Madrid evalúa si cede a Mastantuono

Terminado el Mundial, el mercado de pases en Europa se activa con negociaciones en clubes que avanzan en la conformación de los planteles para afrontar la temporada. Un par de movimientos involucran a futbolistas argentinos que tuvieron posibilidades de integrar la selección que participó en el Mundial.

La operación que está a punto de cerrarse es el préstamo de Alejandro Garnacho a Aston Villa, donde será compañero de Dibu Martínez y Emiliano Buendía. Según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el traspaso desde Chelsea será con obligación de compra, en una cifra que aún no se hizo pública.

Será el tercer equipo de la Premier League para el extremo de 22 años, que hace un año pasó de Manchester United a Chelsea por 46,2 millones de euros. Aston Villa y Chelsea acaban de concretar una transferencia importante, con los 137 millones de euros que el club de Londres pagó por el atacante inglés Morgan Rogers, que fue titular ante la Argentina en el Mundial, donde participó en cuatro encuentros, con dos asistencias.

Garnacho no consiguió afirmarse en su primera temporada en Chelsea HENRY NICHOLLS - AFP

“Estoy realmente emocionado por llegar a Chelsea y por el proyecto del nuevo entrenador [Xabi Alonso], con quien tuve varias charlas. Creo que podré adaptarme a lo que pretende. Estoy feliz por unirme al club más grande de Londres, al que siempre admiré desde niño”, expresó este martes Rogers, durante la presentación oficial.

El español Unai Emery, entrenador de Aston Villa, dio la aprobación para la incorporación de Garnacho, que llega para reforzar una línea del campo que se debilitó con la partida de Rogers. Emery confía en recuperar futbolísticamente a Garnacho, que en su única temporada no alcanzó a cumplir con las expectativas, si bien fue incluido en 43 cotejos oficiales (22 de titular), marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.

Algunos destellos no le alcanzaron a Garnacho para dejar atrás la imagen de jugador discontinuo y errático en la toma de decisiones dentro del campo. Ese perfil también lo fue alejando de la selección, si bien integró el plantel que en 2024 retuvo la Copa América. Lionel Scaloni lo convocó por última vez en noviembre de 2024, cuando fue suplente por las eliminatorias frente a Perú.

Franco Mastantuono fue perdiendo terreno en Real Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

En este receso también podría haber novedades con Franco Mastantuono, que el próximo 14 de agosto cumplirá 19 años. Su situación en Real Madrid aún es incierta. En principio, José Mourinho lo tenía en cuenta, pero al club llegaron algunos pedidos en préstamo de fuera de España que está dispuesto a evaluar y trasladárselos al media-punta argentino para saber de su interés.

Real Madrid no vería con malos ojos una cesión en préstamo si es para que tenga los minutos en primera división que por ahora no tiene garantizados en el equipo blanco. La posibilidad de esta salida fue comunicada por la cadena Cope.

Hace un año, Mastantuono se transformó en la venta más alta de la historia de River con los 45 millones de euros que pagó Real Madrid. Su contratación había sido uno de los pedidos de Xabi Alonso, que solo lo dirigió durante un semestre porque fue despedido tras perder frente a Barcelona la final de la Supercopa de España. Asumió Álvaro Arbeloa, que al principio le dio minutos como titular, pero progresivamente fue quedando en el banco.

La primera temporada de Mastantuono en España se completó con 35 encuentros oficiales (17 de titular), con tres goles y una asistencia. A medida que en el primer semestre fue quedando relegado, su permanencia en la selección para ir al Mundial quedó comprometida.

En noviembre de 2025, ante la ausencia de Messi, Scaloni le dio la camiseta N° 10 frente a Ecuador, por las eliminatorias. Su última actuación fue a fines de marzo, en uno de los partidos más flojos de la selección, en el 2-1 a Mauritania en la Bombonera. Mastantuono ingresó en el segundo tiempo. Cuando se acercó la fecha para definir la lista para el Mundial fue perdiendo terreno ante la mejor actualidad de Nicolás Paz y Valentín Barco.