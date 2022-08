Germán Cano, el argentino que en 2022 tiene más goles que Kylian Mbappé y Karim Benzema

El fútbol puede ofrecer posibilidades que muchas veces no está en la hoja de ruta de los jugadores. Y en ese contexto aparecen situaciones que resultan increíbles: de no tener lugar en el fútbol argentino a convertirse, en Brasil, en el goleador más contundente del mundo, superando los números de Mbappé, Benzema, Haaland, Harry Kane o Messi. Se trata de German Cano, el argentino que, con 30 goles en Fluminense, es es el máximo artillero del planeta en lo que va de 2022 .

A los 34 años, Cano vive el mejor momento de su carrera. Nacido en Lomas de Zamora, buscó ganarse un lugar en el fútbol de estas tierras, pero no le resultó sencillo. Debutó en la primera de Lanús en 2008 y luego pasó por Chacarita y Colón de Santa Fe, pero sin mostrar la voracidad goleadora que hoy lo pone, en las estadísticas, por encima de las máximas estrellas del mundo del fútbol.

Tras la frustrada experiencia en el fútbol argentino, Cano buscó tener rodaje en Colombia. En 2021, emigró a Deportivo Pereira con la intención de mantener la categoría. Sin embargo, no logró el objetivo. Tuvo un paso muy fugaz por Nacional de Paraguay y allí pudo jugar sus primeros partidos de Copa Libertadores. La explosión llegó en 2021 en Independiente de Medellín , que apostó por él “cuando no era nadie”, según confesó en una entrevista el propio Cano.

En tres temporadas anotó 54 goles, con 29 en tantos en la 2014, lo que lo puso en el radar de muchos equipos y lo que provocó que el fútbol mexicano tocase su puerta. Tomó sus valijas y viajó a Pachuca, después pasó por León, con experiencias que estuvieron lejos de cumplir con sus expectativas.

Lo que genera Germán Cano en los hinchas de Fluminense es increíble. 😱🇧🇷⚽ pic.twitter.com/adAxQRciC6 — Fodboldworld (@fodboldword) August 9, 2022

Con la intención de recuperar continuidad, regresó a Colombia, para vestir nuevamente la camiseta de Independiente de Medellín. Desde allí su vocación ofensiva estalló por los aires. En dos temporadas sumó 66 goles solo en el campeonato local colombiano entre 2018 y 2019. En 2018 se consagró como el quinto (5°) goleador en el mundo con 34 anotaciones, estando sólo por debajo de Lionel Messi (47), Cristiano Ronaldo (40), Robert Lewandowski (38) y Mohamed Salah (36) . Semejantes registros lo pusieron en la órbita del fútbol de Brasil y Vasco Da Gama lo tentó. Estuvo dos temporadas y marcó más de 30 goles, por eso Fluminense decidió quedarse con él.

Los hinchas de Fluminense celebran a Germán Cano con la camiseta argentina

Cano, que celebra sus goles marcando una L con sus dedos en homenaje a su hijo Lorenzo, es el máximo anotador del Brasileirao con 13 goles . Además, anotó siete en el estadual carioca, tres más en la Copa Libertadores, otros tres en la Sudamericana y por el momento acumula cuatro en Copa do Brasil. Así se reparten los 30 tantos logrados en 50 partidos para un futbolista argentino que reconoció tener presente la camiseta del seleccionado nacional: “Soñar es gratis, trabajo cada día para que esas cosas sucedan”, afirmó tras ser elegido mejor jugador del partido en el triunfo sobre Cuiabá. Incluso, los hinchas de Fluminense celebran sus goles con la camiseta albiceleste con su apellido en la espalda.

El delantero argentino con sus 30 goles (ninguno de penal) es el sexto futbolista en lograr esa marca en lo que va del siglo. Los anteriores fueron Magno Alves (39), Tuta (33), Washington (37), Fred (34 en 2011 y 30 en 2012) y Henrique Dourado (32). Las registros, en lo que va de 2022 lo llevan a superar a Kylian Mbappé (27) de PSG, a Karim Benzema (25) de Real Madrid, Aleksandar Mitrovic (25) de Fulham y a Hulk (24), de Atlético Mineiro.

Ante la locura en Fluminense, Cano, que en sus 14 años de carrera profesional tiene de 241 goles en 507 encuentros, habló con TNT Sports de los pedidos de los hinchas brasileños para que sea parte del plantel de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar: “ Sería un sueño jugar en la selección argentina. Trabajé mucho para llegar a este momento ”, contó el delantero argentino.

Germán Cano ya acumula 30 goles en lo que va del año Buda Mendes - Getty Images South America

Mantiene un perfil bajo y en sus tiempo libre quita la cabeza de las presiones del fútbol jugando al golf. El ex futbolista Diego Hernen lo acercó a ese deporte y desde hace 9 años que Cano le dedica un par de horas a la semana: “Siempre que puedo voy a jugar porque es mi cable a tierra. Me da tranquilidad, paz, hace que me olvide de los problemas y sólo me tenga que concentrar en pegarle bien a la bola. Me enamoré de este deporte. Es una actividad muy buena y sana”, contó.

Es inquieto y quiere mantenerse siempre activo. Por eso, en su paso por México, cuando jugó en León, se interesó por conocer más sobre vinos. En las cenas con sus compatriotas, Mauro Boselli, Maximiliano Moralez y Guillermo Burdisso, se inició la curiosidad por tratar saber más acerca del proceso de la bebida y qué marida mejor con cada comida. En esos encuentros nació la idea de hacer todos juntos el curso de sommelier, contó en una charla con Récord, de México.

Cano es una auténtica máquina de hacer goles y en un suelo como el brasileño. A los 34 años vive un momento de película y quizá, tenga un desenlace perfecto con un vuelo a Qatar.