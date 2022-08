Fórmula 1: Alpine, entre la deslealtad de su joven estrella y la lista de pilotos que podrían ser seducidos para 2023

El espíritu de El Plan que promocionó en el pasado reciente Alpine en la Fórmula 1 se desvaneció. El anuncio de la partida de Fernando Alonso, el actor principal del proyecto, rumbo a Aston Martin en 2023 resultó un golpe devastador para la escudería, que 24 horas más tarde recibió una bofetada pública en las redes sociales, cuando su joven estrella Oscar Piastri desconoció su nombramiento como reemplazante del bicampeón español y desató un conflicto que no estaba en el horizonte del equipo de Enstone.

Con el Gran Circo de vacaciones hasta el 28 de agosto , cuando se reanude el calendario en el circuito de Spa-Francorchamps, la escuadra que dirige Otmar Szafnauer no sabe de descansos: gestionar las últimas nueve fechas con un piloto que no continuará en el plantel, descubrir cómo litigar en los tribunales el acuerdo que mantenía con el talentoso australiano y establecer contactos con candidatos a ocupar una butaca que repentinamente quedará vacía, situaciones que impone la agenda.

Oscar Piastri rechazó el anuncio de Alpine de que sería el reemplazante de Fernando Alonso en 2023; la escudería recurrirá a los tribunales para resolver el conflicto con el australiano CLIVE ROSE - Getty Images Europe

El enredo con Piastri va camino a una resolución judicial y aunque el piloto es la pieza que McLaren tiene atada para acompañar a Lando Norris para 2023, Alpine batallará para retenerlo en su garaje. “Tenemos un contrato. El año pasado hizo 3500 kilómetros en un monoplaza en siete test independientes y esto no es nada barato. El costo de un motor es de 1.750.000 euros, pero también están los mecánicos, el equipo que gestiona las pruebas, los vuelos y viajes… Se gastó mucho, mucho dinero en Piastri para prepararlo para el futuro y si ese futuro no es con nosotros es lógico y justo que busquemos una compensación”, señaló Szafnauer, que mencionó recibir llamados de 14 pilotos para sentarse en el asiento que por el momento no tiene dueño: “No me extraña que me llame tanta gente, pero de esos quedarán cuatro y uno es Piastri”.

Otmar Szafnauer, el jefe de Alpine, habló de deslealtad de parte de Oscar Piastri Clive Rose - Getty Images North America

En una entrevista concedida a El Confidencial, Szafnauer explicó las razones del comunicado que lanzó Alpine, tras el anuncio de Aston Martin sobre la contratación de Alonso. El contrato con Piastri, que se firmó en noviembre de 2021, expone que el australiano correrá en la F.1 en 2023, por lo que Alpine tenía dos caminos: sentarlo en lugar de Alonso o cederlo a otra escudería, que era la idea si el asturiano extendía el vínculo. “En lugar de cederlo decidimos subirlo a nuestro auto. Esperaba más lealtad de parte de Piastri. Debería tenerla con el equipo que lo cuidó y lo llevó hasta el Mundial, que le hizo conocer los circuitos. Empecé en la F.1 en 1989 y nunca había visto algo así. Y no se trata de la F.1, sino de integridad como ser humano. Firmó un documento, un papel, diciendo algo diferente. Eso no se hace”, fustigó el rumano-estadounidense, que antes de alistarse en Alpine trabajó en Aston Martin.

Alpine y McLaren batallan por la cuarta plaza en el Mundial de Constructores, donde apenas cuatro puntos -99 a 95- juegan a favor de la fórmula Alonso-Ocon por sobre la que componen el británico Norris y Daniel Ricciardo. El australiano puede ser la carta que destrabe la situación de su compatriota en la escudería de Enstone: desde Woking ya dejaron entrever que no está en la planificación de las próximas temporadas, aunque tiene contrato por un año más con el equipo que dirige Zak Brown. Hace un tiempo que el piloto afirma que la cláusula de rescisión le favorece y a partir de ese razonamiento puede negociar diferentes escenarios para continuar en la F.1. Si su futuro está en Alpine será un retorno sin gloria, aunque una ventaja porque ya trabajó en el equipo, cuando llevaba el nombre de Renault. Los desencuentros del pasado quedarían en el olvido, porque esas personas ya no están en la estructura. El punto desfavorable lo jugará Ocon, que era un novato cuando Ricciardo era el piloto estrella, pero que ahora ya saboreó el éxito, el año pasado apenas fue superado por Alonso, al que en 2022 supera por 17 puntos.

Daniel Ricciardo, que corrió en 2019 y 2020 en Renault, una alternativa para Alpine; el australiano no continuará en McLaren el próximo año ERWIN SCHERIAU - APA

Los restantes nombres con butacas en la F.1 y que podrían ser seducidos por Alpine serían Pierre Gasly, al que la renovación de contrato del mexicano Sergio Checo Pérez le impide retornar a Red Bull Racing, de donde fue degradado a Alpha Tauri en 2019, después del Gran Premio de Hungría de aquella temporada, y Mick Schumacher, que cosechó 12 unidades en 2022 con Haas, aunque la intención del hijo de Michael sería descubrir una estructura más competitiva. La ilusión de unirse a Ferrari no tiene espacio, al menos por los próximos dos calendarios: el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr. tienen contrato vigente con la Scuderia. El alemán es piloto de la Ferrari Driver Academy, por lo que debería romper el lazo si el deseo es arribar a Enstone.

“El asiento de Alpine es el más valioso que queda”, la frase con la que Szafnauer quiere conquistar las voluntades de Piastri y un puñado de pilotos que todavía no confirmaron butaca para 2023.