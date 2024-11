Gianluigi Buffon sorprendió con su respuesta acerca del mejor jugar con el que le tocó enfrentarse

En un contexto particular, Gianluigi Buffon sacudió la escena. Si bien se trataba de la presentación de su autobiografía, el legendario exarquero de clubes como Parma, Juventus y PSG, se tomó unos minutos para responder varias preguntas y en una entrevista con un medio italiano reconoció que Neymar fue el mejor rival con el que coincidió en un campo de juego y hasta se animó de decir que debió ganar varios Balones de Oro que fueron conquistados por Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

En una entrevista con el Corriere della Sera, explicó que Neymar fue el futbolista que lo hizo sufrir como pocos en una cancha. Y sorprendieron las palabras del arquero que levantó la Copa del Mundo de 2006 con la selección de Italia, porque llegan en un momento en el que el astro brasileño es criticado por la mayoría: “Es difícil elegir un rival, jugué contra tres generaciones: Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta…¿Elegir uno? Neymar. Por el jugador y por el chico que es, debería haber ganado cinco Balones de Oro”.

🗣️ "Vedere giocare i giovani Azzurrini mi risveglia bellissimi ricordi"



Le parole di #Buffon, che ha assistito a bordo campo al raduno dell'#Under15 di Battisti al 'Giulio Onesti' di Roma 👉 https://t.co/ltEui6zaKX#Nazionale #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/PGr92hSmJD — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 24, 2024

El brasileño nunca levantó el premio al que Buffon hizo referencia, pero tuvo galas en la que fue reconocido. En 2015 y 2017, quedó tercero en la elección final y fue justo en el momento más alto de la carrera de Neymar. Aquella ediciones, ganadas por Messi y Ronaldo, respectivamente, tuvieron como gran protagonista las Champions League conquistadas por Barcelona y por Real Madrid.

En el medio italiano destacaron esta declaración de Buffon, que no eligió ni a Messi -compañero suyo en PSG- o a Cristiano -con quien compartió plantel en Juventus-. Incluso, el exarquero reveló dos anécdotas con el portugués y con el capitán argentino que muestran la cara detrás del gen competitivo de ambos. “En la final de Champions de 2015 noté una mano en la espalda, era Messi. Me dijo al oído: ‘Gigi, ¿Intercambiamos las camisetas?’ Los grandes nunca son presumidos…Con Cristiano tuvimos siempre una gran relación, veía en él una gran fuerza y fragilidad ligada a la ausencia del padre, al periplo duro que tuvo que enfrentar”, contó.

Es más Buffon definió a aquel Barcelona del 2015 o al Real Madrid que le quitó la UEFA Champions League del 2017 como los mejores equipos a los que se midió en su carrera. Incluso, Gigi no dudó en reconocer que pudo ir al equipo catalán antes de retornar a un Parma, donde empezó su carrera. El ex arquero dio detalles de aquella gestión y contó que hubo contactos con el conjunto culé: “Tuve una oferta del Barça como segundo arquero, y me gustaba la idea de jugar con Messi tras haberlo hecho con Cristiano. Un día, sin embargo, estaba conduciendo y en la radio sonaba una canción que me encanta y que llevaba 10 años sin escuchar, ‘Bella’ de Jovanotti. Levanté la mirada y vi la cabina de peaje de Parma. Una señal: cerrar donde todo había empezado”.

La lucha contra la depresión

En la charla con el medio italiano, Buffon también contó que en 2003, después de perder en los penales la final de la Champions League con Juventus ante Milan, tuvo problemas de salud mental. “Era finales de 2003, el campeonato había empezado bien, luego empezamos a perder impulso y motivación. Habíamos ganado dos campeonatos seguidos: después de las altas, de las bajas. El vacío se abrió ante mí. Empecé a dormir mal. Me iba a la cama y me sentía ansioso, pensando que no podría pegar ojo”.

El periodista Aldo Cazzullo le recordó que también tuvo que luchar con esta situación en el campo de juego: “Un ataque de pánico. Sentí una presión en el pecho, no podía respirar, pensé que nunca querría estar allí y que nunca podría jugar el partido. Era un partido de Juve-Reggina, en casa. Fui al entrenador de arqueros, que estuvo genial: Ivano Bordón. Me tranquilizó: ‘Gigi, no tienes que jugar’. Contuve el aliento. Vi calentar al segundo arquero, Chimenti, que es un muy querido amigo mío. Y pensé que estaba frente en un paso decisivo en mi carrera, en mi vida”.

Y continuó: “Me dije: Gigi, si esta vez no entras al campo, crearás un precedente contigo mismo. Quizás te suceda una segunda vez y luego otra vez. Y ya no podrás jugar. Entonces entré al campo. Inmediatamente tuve una jugada que resolví bien. Lo que salvó el resultado, porque luego ganamos 1-0. Pero el problema persistió. El doctor Agrícola hizo el diagnóstico, que luego fue confirmado por el psicoterapeuta: depresión”.

Su lucha por salir de ese escenario llegó de una manera inesperada, pero encontró la herramienta que lo ayudó a superar el momento: “Rechacé las medicaciones. Las necesitaba, pero tenía miedo de volverme dependiente. Sólo fui al psicoterapeuta tres o cuatro veces, pero me dio un consejo valioso: cultiva otros intereses, no te centres exclusivamente en el fútbol”.

Y finalizó: “Fue entonces cuando descubrí la pintura. Fui a la Galería de Arte Moderno de Turín. Hubo una exposición de Chagall. Tomé la audioguía. Delante del Paseo Marítimo estuve atrapado durante una hora. Es un cuadro sencillo, representa a Chagall con su esposa Bella de la mano; excepto que ella vuela. No digo que sea fácil recuperarse, encontré una forma de afrontarlo. Por supuesto que no es fácil, pero mi vida ha sido realmente así: caerse, volver a levantarse. He cometido errores, como todo el mundo, y nunca los he ocultado”.

LA NACION