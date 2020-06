Gimnasia: cómo se sostiene el nuevo contrato de Maradona y los desafíos del DT

Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

4 de junio de 2020

LA PLATA.- ¡Qué jornada la de ayer para la sociedad Maradona-Gimnasia ! Intensa. Emotiva. Feliz. "Hoy cumple años el Lobo. ¡Muchas felicidades a Gimnasia y un abrazo a su MARAVILLOSA hinchada! Mi corazón es azul y blanco. ¡Vamos por más!", escribió Diego Maradona en su cuenta de Instagram, poco antes del mediodía. El club le contestó enseguida: "¡Y vos sos parte de esta hermosa manada!".

A la tarde, también por medio de las redes sociales, llegó el anuncio de la institución: "Te conocen como Pelusa, barrilete cósmico, Dios, Diego, Diegote, capitán... Pero para nosotros, sos un tripero más y tu corazón ya es tan azul y blanco como el nuestro".

Esta pareja, que ya acumula nueve meses de romance, se rige por la pasión. Así fue desde el principio. La razón va por otro carril. Por eso no llamó la atención, tras la novela de principios de semana, que la noticia de la continuidad del entrenador se confirmara justo en el aniversario 133 del Lobo. El cumpleaños de Gimnasia de 2020 quedará en la historia. Ningún hincha lo olvidará. No es cosa de todos los días retener, por un año y medio más, al máximo símbolo del fútbol argentino. Ya es un hecho: seguirá como DT hasta diciembre de 2021 y finalmente será por un monto idéntico al del primer contrato.

Fue un miércoles de algarabía. Para Maradona, para la dirigencia y para la mayoría de los simpatizantes. Ahora, de acá en adelante, se vienen los desafíos.

Para el DT, ya sin el agobio de luchar por la permanencia, la historia pasará por hallar un equipo regular, que logre hacerse fuerte en el Bosque y que deje de estar encerrado en la cárcel que representa un promedio raquítico. Con la reestructuración del torneo argentino, que no posee descensos a la vista, Maradona deberá apostar por sacar a Gimnasia de los puestos bajos. Ni siquiera tendría que conformarse con una medianía. Una meta podría ser, ¿por qué no?, elevar su porcentaje de puntos y llevarlo por encima del 55%. Hasta el momento es del 43,3%: siete triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

Para el club la misión es, incluso, más compleja. Cuando la dirigencia creía que se trataba de una etapa ideal para reducir un poco el presupuesto del fútbol profesional, deberá hacer un gran esfuerzo para mantenerle el plantel a Maradona. Fue la única condición que puso el entrenador: no perder jerarquía y elevarla con algún refuerzo si se presenta la oportunidad. El deseo de sanear la economía definitivamente tendrá que esperar. Los integrantes de la comisión directiva evaluaron riesgos/beneficios y llegaron a la conclusión de que no podían desaprovechar a Diego. Sacarle mayor rédito financiero a su imagen será, sin dudas, uno de los desafíos del club. Explotar su marca y que los sueldos altos que afrontará no se conviertan en un problema grave en el futuro.

"Queremos estar a la altura de semejante figura", afirmó Gabriel Pellegrino, presidente tripero, en septiembre de 2019, cuando comenzó este romance. Los hinchas respondieron con creces: enamoraron a Maradona. La dirigencia cumplió: lo hizo sentir cómodo y pudieron retenerlo. Maradona también aprobó: pudo construir un equipo competitivo que le devolvió la ilusión a la gente.

En el futuro, cuando regrese la competencia, las dos patas de esta renovación (comisión y técnico) deberán afrontar metas complejas. La CD tendrá que conformar al entrenador sin ocasionar una deuda que se transforme en una bola de nieve, mientras que el DT correrá detrás de un objetivo ambicioso: llevar al Lobo al plano internacional, tal como se animó a decir cuando se cancelaron los descensos. "Es el momento de empezar a pensar en las copas", confesó hace más de un mes, en una nota con el diario Clarín.

La historia de amor continúa. En la vida de Maradona y Gimnasia se asoman muchos desafíos.