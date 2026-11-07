Gimnasia ganaba el clásico de Mendoza gracias a un blooper, pero una ráfaga en la última le dio el empate a Independiente Rivadavia

Las tensiones propias del principal clásico mendocino se rompieron pronto; por una acción negligente y un error no forzado. Esos dos accidentes le permitieron a Gimnasia palpitar un triunfo vital ante el eterno rival de la capital mendocina. Sin embargo, la perogrullada futbolera dirá que los partidos no terminan hasta que se terminan. Y eso lo entendió perfectamente Independiente Rivadavia, que en la última jugada encontró el empate gracias a una patriada de una patriada de Sequeira que finalizó el colombiano Luis Ángel Díaz. Fue 1 a 1, que igualmente le garantizó al Lobo el pasaje para disputar los playoffs del Torneo Clausura y que mantiene a la Lepra expectante, en la Tabla Anual, por un cupo para la Copa Libertadores 2027.

Una temprana acción tuvo trascendental impacto en el desarrollo. A los 17 minutos, estaba por ejecutarse un tiro de esquina para la Lepra cuando Florentín y Antonini se prodigaron en un forcejeo digno de lucha grecorromana; terminaron ambos en el piso y el paraguayo le propinó una patada al de Gimnasia. Tello no dudó: tarjeta roja.

ROJA DIRECTA PARA FLORENTÍN EN EL CLÁSICO MENDOCINO



Tello expulsó al mediocampista de Independiente Rivadavia por pegarle una patada al jugador de Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DTVXKzGeTw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Con superioridad numérica, el conjunto local fue con mayor ímpetu a buscar un triunfo que lo mantuviera con vida en el certamen. Y con un poco de ayuda del rival consiguió quitar el cero del marcador. Bolcato había realizado una gran atajada ante un remate de Sabatini. Del córner que llegó de esa acción vendría el gol de Gimnasia. Centro de Lencioni, palomita de Guiffrey y el arquero de Independiente Rivadavia hizo el resto: la pelota se le escurrió entre las manos y cuando la rescató ya había traspasado la línea del arco. Aunque Facundo Tello no convalidó el tanto y ordenó seguir el juego, un llamado del VAR lo obligó a detener las acciones. Y el veredicto desde Ezeiza fue incontrastable: gol de Gimnasia.

BLOOPER DE BOLCATO Y GIMNASIA (M) PUSO EL 1-0



Guiffrey cabeceó, el arquero de Independiente Rivadavia no pudo contenerla y la pelota ingresó completa.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Gp4UVX733p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

El segundo tiempo transcurrió entre la desesperación de Independiente Rivadavia y una llamativa conformidad de Gimnasia con el resultado. Pero todos empezó a derrumbarse para los locales en los diez minutos finales. Primero, por una irresponsabilidad de Cingolani, que en un corto lapso realizó dos duras entradas a rivales: dos amarillas y expulsión.

Ya en igualdad de condiciones -los dos con 10 jugadores-, Independiente Rivadavia, con oficio y una dosis de fortaleza psicológica, arrinconó a su rival. Y encontró el premio cuando se cumplía el último de los cinco minutos que agregó Tello. La arremetida de Sequeira no encontró oposición hasta que pisó el área y remató; el rebote largo de Rigamonti encontró al intuitivo Luis Ángel Díaz, que la mandó a la red.

LUIS DÍAZ LO EMPATÓ EN LA ÚLTIMA PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



Sequeira hizo una gran jugada, Rigamonti dio rebote y el colombiano aprovechó para empatar el clásico ante Gimnasia (M).#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7GxjRoDfzP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2026

Con este resultado, Gimnasia quedó en la octava posición de la zona (puede terminar séptimo por diferencia de gol, según el resultado que coseche Newell’s ante Instituto) y se aseguró disputar los playoffs. Independiente Rivadavia, en tanto, que ya tenía garantizada la continuidad en el Clausura (finalizó séptimo), quedó cuarto con 57 puntos en la Tabla Anual a la expectativa de que se libere un cupo para la Libertadores.