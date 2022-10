Gabriel Pellegrino: el dirigente de Gimnasia que quedó en medio de la polémica tras la tragedia de La Plata

Gimnasia quedó en el eje de la controversia tras la muerte de un hincha, César Regueiro, de 57 años, como consecuencia de los incidentes que motivaron la suspensión del encuentro frente a Boca, a los 9 minutos de la primera etapa. ¿Mal accionar policial? ¿Sobreventa de entradas? Ambos temas fueron ejes de la discusión que tuvo un apuntado directo: el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino.

“Lo que nosotros tenemos para mostrar es que el estadio está habilitado para recibir tantas personas, que teníamos una posibilidad de vender entradas y que lo hicimos: podíamos vender 3500 y finalmente terminamos vendiendo 3254″, fue la primera defensa que hizo Pellegrino. El dirigente profundizó la explicación: “Es mentira que sobrevendimos entradas. Sobraron casi 1500 entradas de la venta de generales. La responsabilidad es de la Seguridad”.

Los hinchas, desesperados durante los incidentes en el Bosque Fotobaires

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desmintió lo que explicó el presidente y enfatizó: “Venden entradas de más y después nadie se hace cargo”.

Lo concreto es que el expendio de localidades para el partido fue un eje de controversia durante toda la semana en La Plata, ya que Gimnasia bien pudo haber completado la capacidad del estadio con los socios, sin tener que haber recurrido a la venta de localidades generales.

El uruguayo Brahian Alemán y las consecuencias de los gases lacrimógenos en La Plata Fotobaires

Pellegrino insistió con un argumento: “Lo que la gente hace afuera del estadio nosotros no lo sabemos. Fue la Policía la que determinó que se cerraran las puertas. Había gente con entradas en la mano que no la dejaban entrar no sé por qué, si había lugares vacíos adentro. Eso escapa de nosotros”.

En medio de la desesperación, los hinchas de Gimnasia invadieron el campo de juego Fotobaires

Pellegrino fue el dirigente que marcó uno de los últimos grandes cimbronazos del Lobo: la contratación de Diego Armando Maradona como director técnico. También tuvo idas y venidas con el ídolo, aunque después ambos lograron la continuidad, hasta la muerte del N° 10, el 25 de noviembre de 2020.

Precisamente, la continuidad de Maradona como DT fue uno de los ejes para la continuidad de Pellegrino al frente del club, a partir de diciembre de 2019.

Pellegrino, un hombre controvertido en Gimnasia Santiago Hafford / La Nación - Archivo

Fue el mismo dirigente que hasta no hace mucho tiempo sostuvo un conflicto público con el plantel, que no se concentró frente a Independiente por una deuda. “No me parecen correctas las formas de expresar el reclamo. La deuda existe, pero hay que entender el momento. El grupo no tira para adelante […] El Dream Team que tenemos decidió no concentrarse. Estoy muy enojado. A Gorosito le gusta concentrar y no le gustó la medida que tomó el plantel”, aseguró Pellegrino.

Una imagen elocuente de los incidentes en el encuentro entre Gimnasia y Boca, en La Plata ALEJANDRO PAGNI - AFP

Por estas horas el dirigente está en medio de otro conflicto, con una víctima de por medio. “Hablé con la AFA y explicó que va a reprogramar el partido. No ahora. Hay que respetar lo que pasó con la gente”, dijo en una improvisada conferencia de prensa fuera del estadio. Ahora es lo de menos.

Gabriel Pellegrino, el dirigente que quedó bajó el foco de todos.

