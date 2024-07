La advertencia de Conmebol y las medidas que tomará por los incidentes en Colombia-Uruguay

Escuchar

MIAMI (enviado especial).- Era una Copa América que había transcurrido con normalidad en todas las sedes. Los estadios, con mayor o menor caudal de espectadores, ofrecieron imágenes inusuales en Sudamérica, cuando juegan las selecciones por eliminatorias o aun en amistosos. Aquí la costumbre es que el público esté mezclado, sin distinción de camisetas. Y más allá de algún altercado aislado (lo hubo en Argentina-Chile), en general hubo muy buen comportamiento en los estadios. Eso se rompió la noche del miércoles, tras el encuentro que Colombia le ganó por 1-0 a Uruguay en el estadio Bank of America de Charlotte.

Las imágenes, ya repetidas hasta el cansancio, mostraron peleas y agresiones de todo tipo. Desde espectadores que se trenzaron cuerpo a cuerpo hasta la intervención de futbolistas uruguayos, que invadieron la platea para pelearse porque, dicen ellos, en el medio de la trifulca estaban sus familiares. También hay videos de dirigentes charrúas, en el palco oficial, arrojando y recibiendo objetos (vasos o latas de bebida, en su mayoría). Entre las imágenes que se viralizaron, se vio al mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur lanzar una botella contra la afición cafetera, pero no hizo más que impactar en Santiago Ferro, preparador físico del conjunto que lidera Marcelo Bielsa. Ferro terminó con el rostro ensangrentado por un corte en la ceja y requirió asistencia médica. El desmadre fue total.

Y la Conmebol tomó nota. A primera hora, emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente cualquier acto que afecte al fútbol”. Y sigue: “No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable”.

Sin embargo, Conmebol no dijo nada sobre los futbolistas que protagonizaron incidentes. Fuentes de la organización le confiaron a LA NACION que “Conmebol inició una investigación de los hechos y tomará las medidas pertinentes”, aunque no precisaron si las sanciones, en el caso de que las hubiera, se conocerán antes de los encuentros del fin de semana. Uruguay debe jugar el sábado ante Canadá por el tercer puesto. Por el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no ha sido notificada de que Darwin Núñez -protagonista destacado de los incidentes, a quien se lo vio peleando en la platea- ni ningún otro compañero (se habla de Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera) se encuentren informados.

El comunicado de Conmebol

Con respecto a la final, que el domingo enfrentará a Argentina con Colombia, desde Conmebol le dijeron a LA NACION que no habrá ninguna modificación especial en cuanto al esquema de prevención que se viene realizando en todos los encuentros desde que comenzó la Copa América, y atribuyeron lo ocurrido a “hinchas desubicados”. Es decir que el público estará mezclado, como es habitual en el torneo, y tampoco confirmaron si habrá refuerzo de seguridad en las plateas.

Por la tarde, Conmebol emitió un nuevo comunicado con una advertencia de cara a la final. “Queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio”, dice una parte del texto difundido por la entidad que rige el fútbol sudamericano.