Tres años de suspensión para el futbolista que le pegó una brutal patada en la cabeza a un rival en una liga regional de Santa Fe

El tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva del Sur sancionó con tres años de suspensión a Franco Martín Cardinale, el futbolista de Los Andes de Alcorta que el domingo, durante el clásico interzonal ante Blanco y Negro, le propinó una brutal patada en la cabeza a Joaquín Minguez, del equipo rival. Así, el agresor no podrá competir en ninguna liga directa o indirectamente afiliada a la AFA. El órgano disciplinario se basó en el artículo 287 del reglamento de transgresiones y penas, que establece un castigo de hasta cinco años e incluso la expulsión de la asociación para quien cometa “cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina” .

De todas maneras, la pena impuesta por el tribunal de Disciplina no dejó contentos a todos los hinchas. “¡Se quedaron cortísimos! ¡Espero que el club también tenga algún tipo de multa!”, protestó un usuario identificado como Rodrigo Arrúa en la página oficial de la Liga del Sur donde se publicó el boletín oficial con la sanción a Cardinale. “Tres años es poco” , se sumó otro. Y un tercero, Mauricio Marioni, fue más allá: “Son una vergüenza, paupérrimo. La suspensión que dieron impresentable son. A los equipos de Firmat los matan con las sanciones. Pero como son los dos de Alcorta viva la joda”.

Según informó la página Sur24, “no hubo denuncias penales ni ningún tipo de comunicado al respecto ni del club donde juega Cardinale, ni de nadie en particular”. Dicho de otro modo, y pese a la intervención policial durante el partido -se llevaron a Cardinale, expulsado por su agresión-, y pese a la violencia de la patada, no hubo ningún proceso en su contra. Tampoco hubo multas económicas para el club, descuento de puntos ni obligación de jugar partidos a puertas cerradas para Los Andes. Todo quedó en una sanción disciplinaria. El portal santafesino informó además que la vícitima, Minguez, “sólo sufrió un chichón” y la agresión no tuvo consecuencias neurológicas ni de ningún otro tipo.

Los hechos

Si bien Los Andes terminó ganando el clásico por 2-1, el partido estuvo signado por la agresión de Cardinale a Minguez. Ocurrió a los 32 minutos del segundo tiempo, y tras un tiro libre al área de Los Andes. La historia entre ambos había empezado antes de esa pelota parada, cuando en la mitad de la cancha Minguez levantó su brazo y golpeó a Cardinale. Éste se tomó revancha segundos más tarde de la peor manera posible, y luego de ver que la árbitro del partido, Gisela Bosso, no accedió a su reclamo de tarjeta amarilla para Minguez.

La patada de Franco Cardinale a Joaquín Minguez en una liga regional de Santa Fe

Ya en el área, y al tomar posición para atacar, Cardinale volvió a cruzarse con Minguez. Primero le propinó un cabezazo y lo tumbó. Recibió la tarjeta roja pero, todavía enojado con su rival, le pegó la patada en la cabeza cuando éste todavía se encontraba sobre el césped. La brutal agresión provocó que los compañeros de Minguez salieran a defenderlo. La policía ingresó más tarde para aplacar los ánimos y se llevó a Cardinale, quien no fue motivo de denuncia alguna por parte de Blanco y Negro ni de Minguez. Los Andes, pese a sufrir la expulsión de su delantero, terminó ganando el partido por 2-1 .

Cardinale no frenó: hubo un tumulto en el que varios compañeros de Minguez intentaron defenderlo y se abalanzaron sobre el agresor. Éste volvió sobre sus pasos y regresó al lugar en el que estaba caído Minguez. Se enfrentó, incluso, a la árbitro Bosso, quien intentó frenarlo. Cardinale ni se inmutó: la hizo a un lado con un empujón. Fueron sus propios compañeros quienes lograron calmarlo y evitar un momento aún peor.

“¡Es una barbaridad”, exclamó el comentarista de la transmisión del partido, que pudo verse en directo a través del canal Contra el Piso, en YouTube. “No hubo cosa tan grave como para pegarle una patada en la cabeza mientras estaba en el suelo”, amplió. “Bajo ningún punto de vista”, aportó el relator. “La árbitro vio todo y lo expulsó inmediatamente. Una verdadera pena”, completó.

El clásico interzonal entre Blanco y Negro y Los Andes correspondía a la fecha 17 de la Liga Deportiva del Sur, una entidad que nuclea a 18 clubes de Alcorta, Firmat y alrededores en Santa Fe. Fue fundada en 1929, y sus últimos dos campeones fueron Los Andes (el club donde jugaba Cardinale, el agresor), e Independiente de Bigand. Participan también equipos de localidades como Acebal, Acebal, Arminda, Bombal, Carreras, Máximo Paz, Pavón Arriba, Peyrano, Santa Teresa, Villa Mugueta y Wheelwright .

