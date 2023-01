Gino Infantino, el capitán: un espejo del sube y baja de la selección Sub 20 en el Sudamericano

escuchar

Gino Infantino es el espejo de la marcha de la selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia. A los 19 años, parece montado a una montaña rusa de emociones. Es el capitán y una de las grandes promesas de un equipo que no logra hacer pie y que se podría quedar fuera del Mundial de Indonesia y de los Juegos Panamericanos si este viernes no le gana a Colombia, su rival directo por el pase al Hexagonal que determinará las clasificaciones. Anoche, Infantino anotó el único gol que le dio el triunfo a la selección ante a Perú en un partido límite: no había margen ni para un empate. El capitán del equipo de Javier Mascherano festejó el gol besando el escudo de su camiseta. Su gesto fue una expresión de amor por la celeste y blanca, pero también algo de bronca guardada. Es que se trata del mismo que erró un penal frente Brasil, cuando Argentina perdía 1 a 0 en la fecha anterior, que terminó con una derrota por 3-1. En el entretiempo, esa noche el técnico dispuso de dos cambios y el capitán vio el segundo tiempo desde el banco. Un golpe.

“Veníamos de dos partidos duros y necesitábamos ganar ”, dijo Infantino luego del encuentro con Perú, cuando lo entrevistaron por ser elegido como la figura del partido. Había sido uno de los dos jugadores (junto a Brian Aguirre) que logró surfear los cambios que había dispuesto el entrenador respecto de la derrota en el clásico. Un signo de confianza que él pudo retribuir en la cancha.

Mycael detiene el tiro penal de Infantino, en un momento clave para Argentina JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Este plantel cuenta con algunos de los llamados “europibes”, aunque no todos los que hubiese deseado Mascherano. Son un grupo de futbolistas de entre 16 y 19 años instalados en el fútbol europeo, muchos de los cuales no nacieron en el país o incluso representaron las categorías juveniles de España o Italia y que empezaron a mostrar un nivel interesante jugando para grandes potencias del Viejo Continente. Infantino estuvo muy cerca de emigrar de chico y ser uno más en esa lista. Pero no.

Algunos fueron adquiridos tempranamente y son apuestas de los poderosos clubes europeos como Facundo Buonanotte, que juega en Brighton de Inglaterra (se lesionó en el debut ante Paraguay y ya regresó a su club) o Máximo Perrone, recientemente comprado por Manchester City. Otros, como Nicolás Paz (Real Madrid) nacieron en el exterior y son hijos de argentinos pero prefieren representar al país de sus padres. Alejandro Garnacho, Luka Romero, Franco y Valentín Carboni son algunos de los pibes que integran este grupo y generan ilusión pensando en futuro con la celeste y blanca, aunque ninguno de los tres está en Colombia.

Gino Infantino festeja el gol a Perú disputado en el estadio Pascual Guerrero de Colombia en el que Argentina ganó 1-0 JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Gino Infantino pudo ser parte de esta camada de jugadores. Nacido en Rosario, el entonces delantero demostró ser una promesa desde su infancia. A los seis años se integró al club Renato Cesarini, conocido por su notable desarrollo de futbolistas jóvenes. Inmediatamente comenzó a destacar al dar sus primeros pasos en la cancha de once, hasta el punto de que un empleado de la institución le consiguió una prueba con nada menos que el gigante Real Madrid. Allí pasó 15 días entrenando y compitiendo con chicos de su edad e incluso más grandes, pero a pesar de tener las condiciones para permanecer en la Casa Blanca, los clubes no llegaron a un acuerdo para que permaneciera allí.

Años más tarde, el propio jugador ofrecería su visión de aquella experiencia a Radio Colonia: “Me fue bien, pero extrañaba”. A su regreso a Rosario continuó en Renato Cesarini hasta los once años, donde se unió a otro de los grandes clubes formadores de la ciudad: la Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario (ADIUR). El joven extremo continuó creciendo, y fue convocado por la selección argentina Sub 15. Su desarrollo le permitió volver a probar suerte en un club extranjero, a partir de un convenio con Villarreal. De este modo, Infantino pudo seguir el mismo camino que Tiago Geralnik, otro europibe nacido en Rosario que se encuentra al borde de entrar al primer equipo del Submarino Amarillo. Luego de pasar tres semanas en la pensión del conjunto de Castellón le comunicaron que para permanecer allí debía viajar solo, y Gino no se sintió listo para dejar a su familia y de nuevamente prefirió quedarse en su ciudad natal.

En 2018, Infantino eligió sumarse a la octava división de Rosario Central, donde su talento por las bandas se hizo cada vez más evidente. Con 16 años se convirtió en una pieza inamovible en la categoría, y al tiempo pasó ser parte de la reserva. A mediados de 2019, su juego captó la atención del Kily González, el DT de la Primera. Tan solo un año más tarde, en los primeros entrenamientos del equipo tras la pausa por la pandemia de Covid-19, ya convivía con los jugadores del plantel profesional, y su estreno llegaría el 13 de noviembre de 2020, cuando ingresó en lugar de Luciano Ferreyra en una caída por 4-2 ante Banfield.

2021 fue el año de la confirmación para el juvenil, que se adueñó de la titularidad en el Canalla por ambas bandas e incluso le agregó gol a su juego, incluyendo una impecable volea en un doblete que le convirtió a Estudiantes, y un espectacular zurdazo de media distancia contra Racing, ambos en la Liga Profesional de ese año. Carlos Tevez sucedió al Kily en la dirección técnica y se entusiasmó con su cualidad para conducir y sacar la pelota por abajo por lo que decidió moverlo a la que hoy es su posición más común, la mitad de cancha. Mascherano tampoco tardó en tomar nota de su crecimiento, su versatilidad y su experiencia en primera división para ser llamado al seleccionado Sub 20, primero en el Torneo Maurice Revello el año pasado y ahora, como capitán de la selección en el Sudamericano de Colombia.

El camino que tomó la hasta ahora incipiente carrera de Gino Infantino es posiblemente el más precoz de todos sus compañeros en el torneo, como queda reflejado en los 57 partidos en todas las competencias que disputó como profesional, más que ningún otro integrante del plantel actual. Pero si las cosas se hubieran dado de manera distinta, pudo haber sido compañero de Paz y Geralnik en algunas de las inferiores más prestigiosas del planeta. No obstante, esto no representa el más mínimo arrepentimiento para el ahora volante: “Uno siempre intenta tirar para adelante, son cosas que pasan en el fútbol”, reflexionó en la previa de la competición, y luego enfatizó: “Yo estoy contento de estar en Rosario Central, estoy viviendo un sueño a mi edad, nunca imaginé pasar lo que estoy pasando. Poder representar a la selección también es algo que uno siempre sueña”.

De lo que puede estar seguro el rosarino es que fue siempre el amo de su propio destino. Tuvo que sacrificar algunas oportunidades únicas, pero las que llegaron posteriormente fueron igual o aún más beneficiosas para su desarrollo como jugador: hoy puede ocupar cualquier puesto del mediocampo con soltura, y superó con creces la prueba de jugar en un club con la exigencia de Rosario Central.

LA NACION