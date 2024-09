Giovani Lo Celso: el golazo al ángulo insuficiente para ganar, la tarjeta roja que no fue y su idilio con Betis

Escuchar

Necesitado de recuperar la continuidad que en la temporada anterior no había tenido en Tottenham, Giovani Lo Celso se inclinó por el lugar en el que desplegó su mayor potencial en sus más de siete años en el fútbol europeo, entre Paris Saint Germain, Betis, Villarreal y Tottenham. Aquella temporada 2018/19 en Betis coincidió con su inclusión en la primera lista de Lionel Scaloni, que le dio la titularidad en su debut en el seleccionado argentino, un 3-0 a Guatemala en un amistoso, con un gol del mediocampista surgido en Rosario Central. Una historia que seis años después sigue sumando capítulos, con la asistencia de Lo Celso para el gol de Lautaro Martínez que valió el gol del título en la final de la Copa América.

Scaloni ya tenía un conocimiento cercano de Lo Celso por haber integrado el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Mundial 2018, del cual quedó el misterio de no haber jugado ni un minuto en los cinco partidos. Scaloni le daría el lugar y la importancia que le negó su antecesor en el cargo. Una consideración solo interrumpida por el infortunio de la lesión que lo marginó del Mundial 2022. Un paréntesis que no interrumpió su condición de integrante estable en las convocatorias. En el reciente 3-0 a Chile en las eliminatorias dio el pase para el golazo de zurda de Julián Álvarez.

Lo más destacado de Betis 1 - Mallorca 2

Si Scaloni nunca dejó de tener en cuenta a Lo Celso en la temporada pasada, pese a que solo disputó cuatro encuentros de titular en Tottenham por la Premier League, muchas más razones tendrá ahora para que siga estando en el seleccionado. Su regreso a Betis es uno de los impactos en el tramo inicial de la Liga de España. A poco más de 20 días de haber puesto la firma en el club andaluz, que le pagó a Tottenham cinco millones de euros por su pase, Gio tuvo un estupendo arranque, con tres goles en tres presencias.

“Me encantaría repetir esos números, e incluso superarlos”, dijo Lo Celso, el día de su presentación. Hacía referencia a los 9 goles en 32 encuentros para Betis en 2018/19. “Esperaba a un jugador de esa calidad técnica. Es justo el perfil de futbolista que necesitábamos para sustituir a Isco y Nabil. Me alegro mucho por él, porque se trata de un refuerzo importante”, fueron las palabras de bienvenida del director técnico Manuel Pellegrini.

En la función de volante ofensivo por la derecha, Lo Celso hizo explotar pronto este lunes al estadio Benito Villamarín, que en el cierre lamentó la derrota 2-1 frente a Mallorca, en un partido en el que Betis fue superior en posesión (61 por ciento) y en remates al arco (16 contra 7). A los 7 minutos del primer tiempo, el N° 20 recortó campo de derecha a izquierda, dejó a un rival en el camino y despachó un zurdazo cruzado al ángulo. Un golazo desde 20 metros. Venía de convertir dos en el 2-1 a Getafe. “El show de Lo Celso”, tituló la prensa española sobre el partido anterior. “La magia de Lo Celso impulsa a Betis”, se leyó en otro portal.

“Es un gran futbolista, de jerarquía”, lo describió el presidente de Betis, Ángel Haro. Ante Mallorca, Lo Celso estuvo participativo en la construcción del juego, se involucra mucho en el estilo asociativo que propone el ingeniero Pellegrini. En el resto del encuentro dejó otro remate de media distancia que atajó Dominik Greif, un caño en la puerta del área y varias llegadas para acompañar el ataque. “Mucha bronca, no merecimos perder y más de esta forma. Hicimos un esfuerzo muy grande. Lástima que la alegría por el gol no sirvió para un mejor resultado. Tuvimos situaciones para ganar. Me siento triste y dolido por la derrota, hay que dar vuelta rápido la página”, expresó Lo Celso, que fue elegido el Jugador del Partido.

🥵😳¡TE SALVASTE, GIO! Lo Celso había visto la roja después de deslizarse contra un rival pero, a instancias del VAR, se revirtió la decisión.#LaLiga #Betis #Mallorca



▶️ Más 🇪🇸 #LaLiga en #DisneyPluspic.twitter.com/UV08rLWEg5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 23, 2024

El rosarino pasó por un momento de incertidumbre cuando a los 33 minutos del primer tiempo el árbitro Víctor García le mostró la tarjeta roja directa por un foul a Samuel Costa. El juez interpretó que había impactado con un planchazo, pero en realidad en su barrida solo provocó la caída del rival. Lo Celso inmediatamente hizo señas de que la sanción era errónea. Convocado por el VAR para revisar la acción en el monitor, el árbitro cambió la expulsión por una tarjeta amarilla. “Me sorprendió porque sacó la roja muy rápido, hasta los jugadores de Mallorca decían que no había sido expulsión. Estaba tranquilo, por suerte está el VAR para que viera que se había equivocado”, comentó tras el encuentro.

Más allá del malestar momentáneo por la derrota, Lo Celso se encuentra en el ambiente ideal, se siente un bético: “Fue una decisión fácil volver porque, desde que me fui, la gente me demostró mucho cariño y amor, y eso es importante para un jugador. Todos estos años seguí pendiente, dejé grandes amigos acá, buenos recuerdos, seguí escribiéndome con gente del Betis. Soy de los que se dejan llevar por los sentimientos”.

