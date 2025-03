Eliminatorias: Lionel Scaloni marginó a Giovani Lo Celso y Alejandro Garnacho para los clásicos con Uruguay y Brasil, que pierde a Neymar

Ya se palpita la fuerte doble ventana FIFA de las eliminatorias sudamericanas que afrontará la Argentina el próximo viernes contra Uruguay, en Montevideo, y el martes 25 ante Brasil, en el Monumental. Dos clásicos que ya podrán determinar su clasificación para el Mundial 2026, que albergarán Estados Unidos, México y Canadá, pues el seleccionado se posiciona cómodo en el liderazgo, con 25 unidades en las 12 fechas. Llegó el momento en el que los entrenadores deciden los plantes para ambos compromisos, y Lionel Scaloni presenta algunas sorpresas en el descarte, aunque la baja más rimbombante está en la Canarinha.

Son cuatro los futbolistas que el director técnico ya decidió dejar fuera, aunque habría algunos más, ya que presentó una prelista con 33 nombres. Scaloni puede haber esperado por algunos jugadores que transitaron las últimas semanas con problemas físicos, y en estas horas de definiciones recibió el pulgar arriba de varios que estaban en duda.

Uno de ellos era Giovani Lo Celso. Ya pasó un mes de su último encuentro en Betis, previo una lesión en el sóleo derecho. El mediocampista no fue parte siquiera del banco de relevos en el encuentro de este jueves con Guimarães, de Portugal, por los octavos de final de la Conference League –el conjunto andaluz superó la serie–. Eso le dio la pauta a Scaloni de que debía otorgar descanso a Lo Celso.

Giovani Lo Celso comenzó la temporada en gran manera, con muchos goles en Betis, pero ahora, lesionado, puede perder terreno tanto en su club como en el equipo nacional. Soccrates Images - Getty Images Europe

Para los hinchas de Betis, mejor: a fin de mes su equipo será anfitrión del derbi contra Sevilla y, si bien Lo Celso quedó relegado por un gran momento del conductor español Isco, en un buen presente del equipo en general, el cuerpo técnico quiere poner a punto al ex volante de Rosario Central para que protagonice el clásico de Andalucía.

Sí causó cierto asombro la determinación de sacar de entre los convocados a Alejandro Garnacho, por el impacto que tiene su nombre y porque el delantero ha sido parte de las últimas citaciones. Pero la razón es su actualidad futbolística. Manchester United no pasa por un buen momento, sobre todo en la Premier League, y el rendimiento del extremo nacido en Madrid está a tono, y no se condice con versiones anteriores de él que sí se ganaron llamados del seleccionador. En el compromiso de este jueves con Real Sociedad que ganó United por los octavos de final de la Europa League, Garnacho actuó como extremo derecho, un puesto para el que Scaloni no lo piensa.

Alejandro Garnacho es uno de los principales exponentes de la nueva camada de la selección, pero desde hace tiempo Scaloni no lo ve en muy buena forma. HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las otras dos salidas no son tan llamativas, por el poco peso de los nombres y porque los excluidos no integran usualmente las delegaciones albicelestes. Francisco Ortega, defensor lateral izquierdo de Olympiacos, de Grecia, fue marginado de la nómina. Queda Nicolás Tagliafico en esa posición, y el DT prefiere mantener a Facundo Medina como alternativa, ya que es zurdo y ha sabido jugar en ese sector pese a que su prioridad es ser zaguero.

A Santiago Castro se lo proyecta ya como un nuevo Lautaro Martínez a raíz de sus buenas actuaciones en un Bologna que se posiciona alto en la Serie A. Sin embargo, Scaloni prefirió no considerarlo para una doble ventana en la que el equipo nacional se jugará algo más que tres puntos en cada compromiso. La presencia del Toro Martínez, el enorme desempeño de Julián Álvarez en Atlético de Madrid y Ángel Correa, también destacado en el conjunto colchonero, facilitaron terminar prescindiendo del ex atacante de Vélez.

Siete goles consiguió Santiago Castro en Bologna por la Serie A, al cabo de 28 jornadas; el delantero tiene mucha competencia en el puesto en el conjunto nacional. Massimo Paolone - LaPresse

Quedan 29 integrantes en la lista, por lo que en las próximas horas puede haber algún desafectado más. La última nómina del año pasado contuvo 28, y el seleccionado llegó a encarar el último encuentro (1-0 a Perú) con 25 jugadores a disposición.

Más pesada es la baja que se conoció en Brasil. Luego de su regreso a Santos y de haber hecho grandes goles en sus primeros partidos, Neymar fue incluido por Dorival Júnior en la prelista, dándole la chance de volver a vestirse de amarillo tras un año y cinco meses. Justamente fue jugando en su seleccionado cuando las roturas del ligamento cruzado anterior y un menisco de la pierna izquierda. Sin embargo, en los últimos días acusó una lesión que lo marginó de una semifinal del Torneo Paulista frente a Corinthians. El equipo dirigido por Ramón Díaz eliminó a Santos y la ex figura de Barcelona y Paris Saint-Germain vio todo como suplente.

Neymar estuvo de fiesta en el reciente carnaval de Río de Janeiro y reicibió cuestionamientos en Brasil; por su lesión, no protagonizará la próxima ventana de la eliminatoria sudamericana.

Eso es lo que lo saca de la prelista, en medio -además– de críticas por algunas fotografías filtradas durante su ausencia por la lesión: su participación en el carnaval causó fastidio y señalamientos tras la eliminación de Santos. En el caso de Neymar impacta un dato acerca de su presencia en los clásicos sudamericanos: se enfrentó con Argentina una sola vez en la tierra del actual campeón del mundo. Lo hizo en 2015, por la clasificación para Rusia 2018, en un 1-1 del que Lionel Messi no fue parte. Muy amigos, al rosarino y al brasileño nunca les tocó enfrentarse por los puntos en Buenos Aires. Tampoco esta vez.

Además de a Neymar, Dorival perderá al arquero Ederson Morães, de Manchester City, y al zaguero Danilo, hoy en Flamengo.

LA NACION