Giovanni Simeone: al delantero de moda en Europa se lo disputan clubes de Italia, España e Inglaterra

Los 17 goles que anotó Giovanni Simeone con la camiseta de Hellas Verona en la Serie A lo postulan a jugar para un equipo más importante en la próxima temporada. El hijo del Cholo es uno de los delanteros de moda en el mercado europeo. Sevilla y Villarreal, en España, pugnan por su pase. Juventus, en Italia, lo sondea para ser el acompañante de Dusan Vlahovic, ya que no contará con Paulo Dybala (no renovó) y la primera opción para el puesto, el español Álvaro Morata, parece demasiado cara. Y tiene una opción en la Premier League: Arsenal también busca un 9 tras las salidas de Pierre-Emerick Aubameyang (a Barcelona, a mitad de la temporada pasada) y de Alexandre Lacazette (no continuará).

El nuevo destino de Giovanni Simeone será una operación a tres bandas: primero, Verona se lo comprará a Cagliari, que lo cedió la pasada temporada con una opción de 12 millones de euros. Todo lo que el club saque por encima de ese valor será ganancia. Si hay varios clubes que pugnan por el delantero argentino, mucho mejor. El pase se transformará en una subasta.

Pulgar arriba para Giovanni Simeone: a los 26 años, redondeó su mejor temporada en Italia y ahora es el delantero de moda Paola Garbuio - LaPresse

En este sentido, la Gazzetta dello Sport avanza que Sevilla es el club español mejor posicionado para “ganarle” la puja a la Vecchia Signora. Confluyen dos factores: por un lado, el entrenador Julen Lopetegui está disconforme con el aporte que hicieron sus delanteros en la pasada campaña. Rafa Mir anotó diez goles y el marroquí Youssef En-Nesyri, otros cinco. Demasiado poco para un equipo que apuesta a disputarles la supremacía a los tres grandes de LaLiga: Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. El otro factor es la caja: Sevilla tiene euros frescos producto de la venta de Diego Carlos (a Aston Villa, de la Premier League, en 31 millones de euros) y en los próximos días cerrará la salida de su colega de la defensa, el francés Jules Koundé, codiciado por Chelsea desde hace meses.

En rigor, Gio Simeone está en el radar de Monchi, el director deportivo de los andaluces, desde hace varios años. El primer anuncio sobre el interés de los españoles por el delantero argentino data de la temporada 2017. Es decir, hace cinco años. Pero el “Cholito” optó por hacer carrera en la Serie A italiana en lugar de emigrar a España. En Italia vistió las camisetas de Genoa, Fiorentina y Cagliari, equipo que lo cedió a Verona. Un detalle: los 17 goles en sólo una temporada con este último equipo superan cualquier otro registro suyo en el Calcio. Había anotado 12 en una campaña con Genoa (16-17) y en otra con Cagliari (19-20).

Del archivo: Giovanni, cuando era pequeño, con su papá, el Cholo Simeone Instagram @simeonegiovanni

La temporada del hijo mayor del Cholo Simeone hizo que, pese a jugar en un equipo chico de Italia, el 9 estuviera en la consideración de Lionel Scaloni. Es más, figuró en la convocatoria para las eliminatorias, pero no pasó el corte definitivo y quedó desafectado antes de la doble fecha FIFA de marzo junto a once futbolistas: todos se perdieron los partidos ante Venezuela y Ecuador.

Los 17 goles anotados por Gio Simeone en 32 partidos de liga (un promedio de un tanto cada algo menos de dos partidos) toman más importancia por la camiseta con la que los consiguió. Las estadísticas de la Serie A muestran que Verona está de mitad de tabla para abajo en la clasificación de “goles esperados” . Es decir, en la expectativa goleadora de un determinado equipo. Se ubica en el puesto 11 en un escalafón dominado por Inter, Atalanta, Milan (el campeón), Roma, Napoli, Fiorentina y Juventus, uno de los pretendientes del futbolista argentino. El líder de esa estadística es Inter (2,26 goles por encuentro); Verona está undécimo, con apenas 1,51 conquistas por encuentro.

A los 26 años, no es la primera vez que al hijo goleador del Cholo le salen pretendientes en ligas más importantes que la italiana. En marzo de este mismo año, sin ir más lejos, fue el Atlético de Madrid (dirigido por su padre, Diego, y donde también juega su hermano Giuliano) el que se interesó por sus servicios. También lo quiso Newcastle, de la Premier League inglesa. Pero Gio optó por quedarse en Italia y completar la mejor temporada de su vida.

Los cuatro goles de Gio Simeone contra Lazio