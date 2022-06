Los datos de la fecha 1 de la Liga Profesional: mayoría de empates, pocos goles y dos finales calientes

La primera fecha de la Liga Profesional se cerró este lunes con dos partidos que no rompieron el molde de lo que ocurrió desde el viernes en cada una de las canchas del país. Quizás por el inconsciente de que desde este certamen hay otra vez descensos, predominaron los duelos apretados, donde ningún equipo regaló nada y, en consiguiente, se convirtieron pocos goles. De los 14 encuentros que se desarrollaron, siete acabaron en empate: hubo cinco 1 a 1 y dos 0 a 0. Se macaron 29 tantos, una media de apenas 2,07 por cada 90 minutos, por 29 jugadores porque ninguno se dio el lujo de arranca la competencia con un doblete o hat-trick.

Fueron tan parejos los duelos que solo Racing y Talleres de Córdoba obtuvieron más de un gol de diferencia en sus triunfos 2 a 0 a Huracán y Sarmiento de Junín, respectivamente. El resto de los vencedores (Boca, Argentinos Juniors, Tigre, Platense y Newell’s) lo hicieron por la mínima distancia. También prevalecieron las localías porque los únicos que celebraron a domicilio fueron la Lepra ante el Taladro y Tigre frente a Unión en Santa Fe.

En La Bombonera, Boca empezó con el pie derecho ante Arsenal aunque formó con mayoría de suplentes Fabián Marelli - LA NACION

Los goles de la fecha

No hubo goles que se recordarán en el tiempo por su belleza. De hecho, seis fueron de penal. Sí se pueden destacar dos tantos por sus definiciones pero, sobre todo, por sus jugadas. Uno de ellos fue el 1 a 0 parcial de Talleres de Córdoba sobre Sarmiento de Junín convertido por Federico Girotti, quien recibió el balón en la medialuna del área, de frente al arco y sacó un fuerte derechazo que se metió pegado al palo izquierdo de Sebastián Meza.

En La Bombonera, el segundo tanto de Boca Juniors nació de una buena jugada individual de Exequiel Zeballos, quien encaró de derecha izquierda, se sacó de encima varios rivales y, sin mirar, cruzó la pelota para Sebastián Villa quien, sobre la línea del área, acomodó su cuerpo, remató cruzado rasante al segundo palo y dejó sin respuesta al arquero Alejandro Medina.

Beccacece vs. Gallardo

Sobre el final del empate sin goles entre Defensa y Justicia-River los entrenadores de ambos equipos protagonizaron un picante cruce, que siguió en la zona de vestuarios luego del partido y testigos aseguraron que “casi se van a las manos”.

Lo que desencadenó la pelea entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo fue que el primero intentó tapar un lateral de un jugador del Millonario para que se haga una sustitución. El director técnico del elenco visitante explotó y, mientras le reclamaba al cuarto árbitro, increpó al entrenador del Halcón mientras se retiraba de la cancha por haber sido expulsado. Este que no se quedó callado y le respondió con un “qué te pasa, ¿vos quién sos?”. Ambos pusieron paños fríos en declaraciones posteriores, pero todo quedó registrado por las cámaras de la televisión.

El final caliente en el clásico de La Plata

Una vez que el árbitro Patricio Lousteau marcó el final en el estadio Uno, Rodrigo Rey miró a la hinchada de Estudiantes, aplaudió, los saludó y se golpeó el pecho justo en el escudo de Gimnasia, lo que generó el enojo de los futbolista del Pincha y se armó un tumulto en inmediaciones del arco.

Luego el encuentro, el ex-Godoy Cruz explicó: “Lo que hice fue, buscar mi agua, saludar e irme, no putee a nadie, no les dije nada”. Y agregó: “Hubo maltrato de la gente, maldad de tirar cosas por el tiempo. Meterse en cierta forma con una dificultad que yo tengo desde chico, son cosas que no van, son cosas que no suman como sociedad, que no le suman con nuestro fútbol. Que te puteen, bueno sí, pero hay cosas que no va, y más cuando viene de la maldad, no está bueno, nunca, ni conmigo ni con nadie porque el fútbol es otra cosa”.

Rey había contado tiempo atrás su disfluencia en una entrevista que brindo a TyC Sports: “El tema del habla lo traigo desde chico y convivo con esto día a día. Es una disfluencia, que algunos días está y otros no, lo principal es que nunca me frenó a nada. Pienso las cosas más rápido de lo que las digo. Pienso 20 cosas y después cuando las quiero decir como que me trabo. Es eso, es una traba, no repito lo que digo. Vengo con el diálogo pero mi cabeza quiere ir más rápido que mi boca. En los momentos que estoy con más presión o más líos, me trabo más. Cuando veo que me trabo en una palabra, trato de buscar un sinónimo y eso me saca”.

Así se juega la fecha 2 de la Liga

Jueves 9

20:00 Newells-San Lorenzo

Viernes 10

16:30 Gimnasia-Patronato

19:00 Lanús-Defensa y Justicia

19:00 Aldosivi-Estudiantes

21:30 Huracán-Rosario Central

21:30 Independiente-Talleres

Sábado 11

15:30 Arsenal-Banfield

15:30 Tigre-Barracas Central

18:00 Sarmiento-Argentinos Juniors

20:30 River Plate-Atlético Tucumán

Domingo 12