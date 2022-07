Godoy Cruz - Lanús: la tarde de Martín Ojeda para el Tomba, con un golazo de volea para el 2-1, casi otro “olímpico”, una asistencia y un caño de lujo

Muchas veces el fútbol se ajusta a la lógica, que un equipo que está mejor le termine ganando a otro que viene de capa caída. Es lo que sucedió en Mendoza, en el triunfo de Godoy Cruz ante Lanús por 2-1, por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. La gran figura del partido fue Martín Ojeda, que confirmó esta tarde de domingo todo lo bueno que viene haciendo hace un par de años con la camiseta del Tomba. Hizo un gol y aportó una asistencia para la restante anotación de Salomón Rodríguez; José Sand, el día de su cumpleaños número 42 , había puesto en ventaja al Granate.

Godoy Cruz es pura felicidad. En el torneo, venía de ganarle ante River por 2-0 y con el éxito de este domingo se subió a la punta del certamen que comparte con 16 puntos con Argentinos, Newell’s y Atlético Tucumán . Mientras tanto, Lanús venía de caer ante Huracán por 3-2 y más allá del interinato de Rodrigo Acosta (tras el despido del DT Jorge Almirón) sigue sin recuperarse.

Lo mejor del partido

Fue la tarde soñada para Martín Ojeda: el ex Racing, de 23 años, hizo un golazo de volea para el 2-1, aportó la asistencia para el empate de Salomón Rodríguez que significó el 1-1 (tras una jugada preparada de lateral), casi hace un gol olímpico que fue salvado por Monetti en gran reacción y realizó un caño contra un lateral de antología ante Ivan Cazal , para aplaudir de pie. Más allá de los lujos, lo que hace el futbolista que nació como volante pero tiene alma de delantero es que genera acciones productivas, de esas que resuelven partidos, movimientos influyentes para el resultado de su equipo.

La gran figura del partido, que tuvo su explosión de la mano del Gallego Méndez y después siguió con Diego Flores, controló los hilos del encuentro desde el arranque. Incluso Godoy Cruz fue superior antes y después de que Lanús se ponga en ventaja por un penal sancionado por Facundo Tello que avaló el VAR, una mano de Pier Barrios. a los 6 minutos del primer tiempo.

Un caño de lujo

En la actual estrategia de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, Ojeda se mueve como extremo derecho en un esquema 4-2-3-1 , aunque con el perfil invertido suele cerrarse para quedar de frente y en posición de remate de media distancia, una de sus principales virtudes. El juego de los más ofensivos, Martín Ojeda, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez, es una de las principales armas del Tomba, que también puede llegar al gol por intermedio de Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni (que ingresa seguido).

Ya con el partido 2-1, la jugada de lujo que armó Ojeda fue primero evitando que la pelota se fuera al lateral y luego ganando la posición tirándole un caño a Cazal, para luego intentar un desborde y centro que finalizó en un tiro de esquina.

Casi gol olímpico

Martín Ojeda levantó su nivel sobre todo el último mes, tal es así que despertó el interés de Botafogo. La entidad de Brasil inicialmente ofertó 4.000.000 de dólares por el 80% de pase, cuyo 50% le pertenece a Godoy Cruz y un 20% a un grupo empresario. Ante la respuesta negativa de Godoy Cruz, los brasileños realizaron una nueva propuesta: 5.000.000 de dólares brutos. Racing también mantiene un porcentaje de su ficha, comprada a Ferro en su momento porque lo vieron de características similares para reemplazar a Marcos Acuña, que había sido vendido a Sporting de Lisboa, Portugal, a cambio de 8 millones de euros, cifra correspondiente al valor de su cláusula de salida.

El vestuario de Godoy Cruz tras ganarle a Lanús y llegar a la punta del campeonato Prensa Godoy Cruz

“Siempre me sentí delantero. Tuve varias etapas, en donde a veces me ponían de volante por afuera o enganche, pero donde me siento cómodo es de delantero, más cerca del arco rival”, cuenta Ojeda, que viene de anotarle un gol a River en el Monumental, en la victoria del Tomba 2-0. Y agregó: “Estamos contentos por el esfuerzo y de haber ganado en casa. Es otro triunfo que suma porque, sobre todo, estamos jugando bien. Nos sentimos a gusto con la idea y son resultados que estamos consiguiendo mereciéndolos”, agregó.

El oriundo de Gualeguaychú tuvo un gesto para el elogio hace unas semanas, tras el triunfo de Godoy Cruz ante Defensa y Justicia por 2-1. Tres hinchas pequeños del Tomba mostraron un cartel que decía “Ojeda, quiero la 11″. Cuando terminó el partido, el zurdo accedió al pedido y se sacó una foto con los tres pequeños simpatizantes, que posaron orgullosos con la camiseta de su ídolo.

Adoramos los finales felices ✨💙🤍💙 pic.twitter.com/ERb3qoTiZT — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) June 21, 2022

Ojeda es el máximo asistidor de la Liga Profesional de Fútbol con 5 y el que más goles y asistencias suma, con 7. Botafogo lo quiere ya, aunque Godoy Cruz busca tratar de que el club brasileño acepte dejarlo hasta que termine el torneo. Mientras parece que disputa sus últimos partidos, el fútbol argentino lo sigue disfrutando.