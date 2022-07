Fred Kerley, campeón mundial en los 100 metros: sus 9s86 y todo lo que dejó la final en Oregon 2022

EUGENE.- En el primer Mundial de atletismo en Estados Unidos, el favorito Fred Kerley se impuso el sábado en la final de los 100 metros completando un podio estadounidense con Marvin Bracy y Trayvon Bromell. Kerley, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró la primera gran victoria en su carrera en los 100 metros con un tiempo de 9s86/100 ante la alegría de los aficionados en el Hayward Field de Eugene, Oregon. El atleta texano se llevó el triunfo con una espectacular remontada final sobre Marvin Bracy, que se quedó con la plata con 9s88. Trayvon Bromell fue bronce con el mismo tiempo de Bracy.

En el Hayward Field, el público celebró con cánticos de “U-S-A, U-S-A” una barrida estadounidense en los 100 metros mundialistas que no se vivía desde 1991, cuando la lograron Carl Lewis, Leroy Burrell y Dennis Mitchell. “!Dijimos que lo haríamos y lo hicimos!”, clamó Kerley con el micrófono sobre la pista. Christian Coleman, cuarto estadounidense en la final, no pudo defender el título logrado en el último Mundial de Doha 2019 y concluyó en la sexta posición con 10s01. El atleta de Atlanta no recuperó la forma desde que cumplió con una sanción de 18 meses por infringir sus obligaciones de localización para controles antidopaje, que lo apartó de los Juegos de Tokio. La jornada final de los 100 metros se vio sacudida con la retirada a última hora de las semifinales del italiano Marcell Jacobs, sorprendente campeón olímpico, alegando problemas físicos en un muslo.

De los 400 a los 100

A sus 27 años, el imponente Fred Kerley (1,93 m de altura) culminó el sábado frente a seguidores una extraordinaria transición desde los 400 a los 100 metros. Conquistó el bronce en Doha 2019 en los 400 metros y, en lugar de seguir peleando por el oro en la especialidad, se propuso una insólita transición a los 100 metros, una disciplina sin monarca desde la retirada de Usain Bolt en 2017. En los Juegos de Tokio ya rozó la cima con una medalla de plata, por detrás de Jacobs, y todo este año fue acumulando éxitos que lo pronosticaban como favorito al Mundial, incluido una fabulosa marca de 9s76, en junio. Kerley, sin embargo, necesitó de una dramática remontada para imponerse en la final, en la que corrió 95 metros por detrás de Bracy, que se hizo con su primera gran medalla a los 28 años.

Fred Kerley cruza la línea de meta por delante de sus compatriotas Trayvon Bromell y Marvin Bracy JEWEL SAMAD - AFP

Los 100 metros del Mundial de atletismo 2022: así terminó la final

Fred Kerley (USA) 9.86

Marvin Bracy (USA) 9.88

Trayvon Bromell (USA) 9.88

Oblique Seville (JAM) 9.97

Akani Simbine (RSA) 10.01

Christian Coleman (USA) 10.01

Abdul Hakim Sani Brown (JPN) 10.06

Aaron Brown (CAN) 10.07

Quién es Fred Kerley, el nuevo rey de la velocidad

Con su padre en la cárcel, adoptado por su tía y conviviendo con una docena de familiares: el estadounidense Fred Kerley superó muchos obstáculos de niño hasta coronar la cumbre de la velocidad ganando los 100 metros del primer Mundial de atletismo en su país. Como muchos otros deportistas, el velocista texano tiene tatuajes por toda la piel. Pero uno de ellos, “Meme”, es probablemente más valioso que los demás. Es el apodo de su tía Virginia, quien ahora tiene 66 años, y que mandó grabar en su brazo “para que siempre estuviera conmigo”.

Kerley solo tenía dos años cuando se fue a vivir con ella y sus cuatro hermanos a San Antonio (Texas) después de que su padre fuera encarcelado. “Pienso en ella todos los días, porque si no fuera por ella probablemente no estaría hablando con ustedes ahora”, dijo Kerley a periodistas después de ganar la medalla de oro del Mundial de Eugene (Oregón). Habitualmente escueto, Kerley se tomó el tiempo para mirar atrás en pleno festejo en el Hayward Field, que vio a otros dos atletas estadounidenses, Marvin Bracy y Trayvon Bromell, completar el podio. “Ella sacrificó su vida por mí y por mis hermanos y primos. Todos fuimos adoptados”, recordó. “Éramos 13 en un solo dormitorio. Al final del día era como en cualquier otra casa, todos nos divertíamos, disfrutábamos, y estamos haciendo grandes cosas ahora”, añadió.

La carrera deportiva de Kerley, un fenómeno inusual en el atletismo que pasó de cosechar medallas en los 400 metros a los 100, tampoco fue en línea recta. En el instituto destacó en el fútbol americano y el básquet, pero una fractura de clavícula lo empujó definitivamente al atletismo.

En el instituto destacó en el fútbol americano y el básquet, pero una fractura de clavícula lo empujó definitivamente al atletismo. El nuevo hombre más rápido del mundo comenzó siendo un especialista en los 400 metros, disciplina que le reforzó la descomunal potencia con la que este sábado remontó en los últimos metros de la final para adelantar a Bracy.

con la que este sábado remontó en los últimos metros de la final para adelantar a Bracy. En los 400 metros ganó sus primeras medallas en Mundiales: plata en 2017, oro dos años después con el relevo de 4x400 metros y bronce en la prueba individual de Doha 2019.

En las distancias más cortas lleva una trayectoria ascendente con una plata olímpica en los 100 metros de Tokio 2020 y su primer gran oro en Oregon 2022.

En Eugene aún no terminó el trabajo. El insaciable velocista quiere buscar una medalla en una tercera disciplina distinta, los 200 metros, y también será miembro del relevo 4x100 metros.

AFP y AP