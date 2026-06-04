Gonzalo Belloso, explosivo: confirmó la continuidad de Jorge Almirón como técnico de Rosario Central y arremetió contra uno de sus futbolistas

En una encendida conferencia de prensa que compartió junto con la vicepresidenta -y su esposa- Carolina Cristinziano, el vicepresidente Ramiro Colabianchi y el tesorero, Gonzalo Belloso puso fin a las especulaciones sobre el futuro de Jorge Almirón y confirmó su continuidad al frente de Rosario Central. El presidente del Canalla defendió el proceso iniciado a comienzos de año, sostuvo que los objetivos planteados fueron alcanzados y aprovechó la ocasión para responder cuestionamientos internos y externos que rodearon al club en las últimas semanas.

La exposición tuvo como objetivo realizar un balance del primer semestre y fijar la posición de la conducción en un momento de fuerte debate entre los hinchas. Belloso dejó en claro que la decisión de respaldar al entrenador fue producto de un análisis amplio. “Mi rol exige tomar decisiones”, afirmó. Y explicó que antes de resolver escuchó distintas voces: “Hablamos con médicos, asesores que tenemos, gente del mundo del fútbol... Escuchar a mucha gente que quizás piense diferente”.

El dirigente recordó cuáles fueron los tres objetivos planteados a Almirón cuando asumió. El primero consistía en sumar puntos en el torneo local antes del inicio de la Copa Libertadores. Según explicó, esa meta tenía además una mirada institucional de largo plazo. “Como saben en octubre habrá elección y nosotros al próximo que venga le queremos dejar un club jugando Sudamericana o, ojalá, Libertadores. No como nos tocó a nosotros, que nos tocó enfrentar cerquita del descenso. La suerte dijo que a fin de año fuimos campeones. Esa es la herencia recibida”, señaló.

Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso escoltan a Chiqui Tapia en el ingreso al campo de juego de Rosario Central @gonzalobelloso

El segundo objetivo era avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que Central logró alcanzar. El tercero apuntaba a competir en el torneo doméstico y quedarse con el clásico rosarino, una meta que Belloso definió como prioritaria para la institución. “Para nosotros, creo que hemos logrado todo lo que nos propusimos”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que el equipo dejó una imagen preocupante en algunos compromisos decisivos. Sobre la eliminación ante River en el estadio Monumental, admitió: “Fue un buen golpe. No estuvimos a la altura”. También se refirió a la reciente caída frente a Estudiantes por la Copa Argentina, un encuentro que se disputó en un contexto complejo y que generó controversias en la previa.

El dardo a Diego Milito

En ese punto apareció uno de los mensajes más fuertes de la conferencia. Belloso defendió la decisión de jugar el partido por la Copa Argentina pese a las dificultades de calendario y aprovechó para cuestionar a otros protagonistas del fútbol argentino. “Muchos lo pudieron suspender o lo quisieron suspender. Muchos de los que dijeron que el fútbol argentino no es serio, etcétera, suspendieron ese partido [de Copa Argentina]. Nosotros lo pensamos mucho y dijimos: lo vamos a jugar. No quiero que digan más nada de Central. Nos tienen podridos con lo de que Central es un equipo del poder y todas esas pelotudeces que dicen. Nosotros somos un equipo del poder del hincha, del trabajo del hincha. Nadie nos regaló nada”. El dardo, está claro, iba hacia Diego Milito, que había criticado duramente al fútbol argentino tras la eliminación de Racing a manos de Central en los playoffs del torneo Apertura. En plena crisis y sin DT tras el despido de Gustavo Costas, la Academia postergó el partido ante Defensa y Justicia para después del receso por el Mundial.

Gonzalo Belloso (derecha), con la comitiva de Rosario Central que recibió el polémico trofeo al campeón de la temporada en 2025 @LigaAFA

La continuidad de Almirón fue el eje central de la jornada. Belloso rechazó las versiones que indicaban un posible cambio de rumbo y aseguró que no encontró argumentos para finalizar el vínculo. “No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. Lo único que encuentro es que los hinchas sí dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, dicen que se tiene que ir”, expresó.

Con una mezcla de ironía y seriedad, dejó una de las frases más llamativas de la conferencia: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón”. Acto seguido, reafirmó su postura. “Tenemos que terminar el proceso que empezamos”. Y agregó: “Tenemos que mejorar. Nosotros vamos a aportar desde nuestro lado”.

"NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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Antes de la ronda de preguntas, Belloso le cedió la palabra a Cristinziano. La vicepresidenta, además esposa del presidente, tomó el micrófono tras un cerrado aplauso y respaldó sin matices la exposición de su marido. “Dijiste todo. Agregar palabras es eso, el exceso. No te faltó ni una coma. Acompañarte siempre en las ideas y los valores. Vamos hasta el final con nuestra idea de este club”, afirmó.

Belloso fulminó a un jugador propio

Otro de los capítulos más tensos estuvo dedicado a Carlos Quintana, uno de los referentes del plantel que dejará la institución. Belloso cuestionó con dureza las declaraciones del defensor tras el último encuentro y consideró que actuó en contra de los intereses del club.

Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Gonzalo Belloso y Jaminton Campaz, felices en el vestuario de Rosario Central @gonzalobelloso

“Lo conocía de antes por su trabajo. Tiene un carácter fuerte. A algunos no les gustaban esos límites y, como hizo Quintana, salió a mariconear. Una falta de respeto total lo de Quintana”, lanzó. Luego repasó la relación contractual que mantuvo el futbolista con la entidad y expresó su malestar por el momento elegido para hablar públicamente.

“Fuimos a darle un contrato para que vuelva cuando no sabíamos si con 38 o 39 años iba a volver. El más alto de su vida. Y el día que se va, después de perder 3-0, donde había fuego tiró nafta. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido con este club?”, cuestionó.

"LO DE QUINTANA ES UNA FALTA DE RESPETO. ¿CÓMO PODÉS SER TAN DESAGRADECIDO CON EL CLUB?"



🔥 Esto dijo Gonzalo Belloso sobre la situación del defensor canalla que ya había sido anunciado como nuevo jugador de Riestra



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Además, reveló que el zaguero estaba próximo a acordar su llegada a Deportivo Riestra y aseguró que la operación quedó en pausa por intervención de Central. “Lo llamamos a Riestra y le dijimos: ‘Pará un poquito, que todavía tiene que entrenar’. Lo hemos citado ayer, antes de ayer y no vino. Va a enfrentar un proceso también por sus declaraciones. Está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes. Contra Central no, viejo. ¿Qué necesidad tenía este chico de incendiar todo?”, completó.

Tras menos de 30 minutos aproximadamente de exposición y respuestas, Belloso cerró el encuentro con una definición que buscó sintetizar el espíritu de su mensaje. “Los enemigos siempre están afuera. No tengo más nada para decir”. Una frase que funcionó como conclusión de una jornada en la que la conducción de Rosario Central decidió respaldar a su entrenador, defender el rumbo elegido y marcar posición frente a las críticas que atraviesan al club.