Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol profesional a los 34 años: “Llegó el día”

Sorpresivamente, el futbolista Gonzalo Higuaín anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 34 años después de transitar una carrera estelar en Argentina, Europa y ahora en Estados Unidos, donde juega para el Inter de Miami. ”Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo, emocionado, Higuaín durante un conferencia de prensa en Miami.

“Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía imaginar”, leyó contenido, antes de largarse a llorar al mencionar a su esposa y a su hija. “Sin ellas nada tendría sentido. Las amo con todo mi corazón”, dijo, con la voz cortada.

El delantero nacido en Brest, Francia, es uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina, con 31 anotaciones: solo lo superan jugadores de la talla de Diego Maradona (34), Hernán Crespo (35), Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (56) y Lionel Messi (90). Participó en tres mundiales, con una actuación destacada en Brasil 2014, donde marcó el decisivo gol en los cuartos de final contra Bélgica. Sin embargo, fue en ese torneo donde empezó a sufrir el karma de las críticas despiadadas en redes sociales después de perderse una oportunidad clarísima en la final contra Alemania.

El momento del anuncio

El anuncio de Gonzalo Higuaín: "Fui muy feliz"

“Los nueve que viví en la selección argentina son únicos. Es algo inimaginable, imborrable. Defender a tu país es una sensación única, conocí gente maravillosa. Gracias”, leyó Higuaín.

Gonzalo Higuaín convierte el gol ante Bélgica en Brasil 2014; Argentina quebraba un maleficio de 24 años y se metía en semifinales Archivo - X90027

En su carrera a nivel clubes, se destacó de muy joven en River Plate y pasó directamente a un gigante Mundial, el Real Madrid. Marcó más de 100 goles entre el 2007 y el 2013. De allí emigró a Italia, donde jugó tres temporadas a un altísimo nivel en el Napoli que le valieron un pase récord (más de 100 millones de dólares) al poderosísimo Juventus de Turín, donde alcanzó una final de Champions League en la primera de sus tres temporadas. Dejó Europa después de breves experiencias en AC Milan y Chelsea, de Inglaterra. En 2020 se mudó a MLS de Estados Unidos, seducido por el proyecto del Inter de Milan, fundado por el inglés David Beckham.

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo, en abril de 2010, jugando para Real Madrid Daniel Ochoa de Olza - AP

La noticia de su retiro, que se concretará al final de la temporada, llamó la atención por el gran nivel que venía demostrando en las últimas semanas: marcó cinco goles en los últimos cuatro partidos y se encamina con su equipo en los play-off que definirán al campeón. Quedan dos fechas de la temporada regular y después, en los mano a mano, podría ocurrir su último partido profesional.

Higuaín y Hamsik, en tiempos de felicidad con Napoli Archivo

“Todo comenzó desde muy pequeño jugando en mi barrio, en el Club Atlético Palermo. Guardo momentos inolvidables de esa época, que me permitieron crecer y aprender”, dijo durante el anuncio en Miami. Ahí repasó los clubes por los que pasó, con especial énfasis de su paso por River. Recordó cuando estuvo a punto de quedar afuera porque “era demasiado flaquito”. Y contó: “Fue una época muy larga, desoladora. Pero después me dijeron que creían en mí y mi sueño pudo seguir en pie”.

Contó después cuando su padre, el exjugador Jorge Higuaín, le comunicó que lo iba a comprar el Real Madrid. “Estaba en la cama durmiendo y le dije: ‘No me jodas’”. Tenía 19 años.

Gonzalo Higuaín en una celebración con Juventus, junto con su mamá, Nancy, y su papá, Jorge

“Gracias a los compañeros, amigos y fans de todos los clubes y de la selección argentina”, dijo. Después empezó a hablar de su familia. Y terminó los siete minutos de discurso con un silencio profundo, llorando, con la cara tapada y la mirada cargada de respeto de todos los periodistas que habían asistido a la conferencia sin saber la magnitud de la noticia que les tocaría oír.