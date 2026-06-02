Grupo de la selección argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie de la zona J con Austria, Argelia y Jordania; en caso de avanzar a 16avos de final como primero o segundo, se cruzará con la H
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La selección argentina se clasificó al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, como líder de las eliminatorias sudamericanas y gracias a la performance que mantuvo en los últimos cuatro años osciló en los primeros tres lugares del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Ello fue motivo para que sea cabeza de serie en el sorteo de la cita ecuménica y el azar la ubicó como el equipo principal del Grupo J.
En la primera etapa, el elenco dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Argelia, Jordania y Austria. Su debut será ante los africanos el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, se medirá con los europeos el lunes 22 a las 14 y, por último, ante los asiáticos el domingo 28 a las 23. Estos últimos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas.
Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Todos los grupos que conformó la selección argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 - Grupo 1: Argentina, Francia, México y Chile.
- Italia 1934: No hubo fase de grupos, se jugó directamente bajo el formato de eliminación directa.
- Suecia 1958 - Grupo 1: Argentina, Alemania Federal, Checoslovaquia e Irlanda del Norte.
- Chile 1962 - Grupo 4: Argentina, Hungría, Inglaterra y Bulgaria.
- Inglaterra 1966 - Grupo 2: Argentina, Alemania Federal, España y Suiza.
- Alemania 1974 - Grupo 4: Argentina, Polonia, Italia y Haití.
- Argentina 1978 - Grupo 1: Argentina, Italia, Francia y Hungría.
- España 1982 - Grupo 3: Argentina, Bélgica, Hungría y El Salvador.
- México 1986 - Grupo A: Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur.
- Italia 1990 - Grupo B: Argentina, Camerún, Rumania y Unión Soviética.
- USA 1994 - Grupo D: Argentina, Grecia, Nigeria y Bulgaria.
- Francia 1998 - Grupo H: Argentina, Japón, Jamaica y Croacia.
- Corea-Japón 2002 - Grupo F: Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria.
- Alemania 2006 - Grupo C: Argentina, Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro.
- Sudáfrica 2010 - Grupo B: Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia.
- Brasil 2014 - Grupo F: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria.
- Rusia 2018 - Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria.
- Qatar 2022 - Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.
El panorama de la selección argentina en el Mundial 2026
La albiceleste es la principal favorita a quedarse con el primer puesto en el Grupo J y avanzar a los cruces de eliminación directa. De conseguirlo, en los 16avos de final, la etapa que se incorporó en el nuevo formato de 48 participantes, chocará contra el segundo de la zona H que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Si es escolta, se medirá con el líder del mismo grupo mientras que en caso de ser tercera podrá acceder a la siguiente fase como uno de los mejores de esa ubicación y se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros).
Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y tanto los españoles y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en contrapartida, puede hacerlo en semifinales.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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