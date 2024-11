Guardiola, contra la selección de Inglaterra por la convocatoria de Grealish: “Creen que está para jugar, pues vete”

Se sabe que Pep Guardiola no tiene filtro a la hora de opinar cuando algo le molesta. Fiel a su carácter, el entrenador de Manchester City puso sobre la mesa su malestar por la convocatoria de una de sus figuras para la doble fecha FIFA que afrontará la selección de Inglaterra. Se trata de Jack Grealish, que figura en la lista que presentó Lee Carsley, el director técnico encargado de la transición a partir de la salida de Gareth Southgate y antes de la llegada de Thomas Tuchel.

Guardiola afrontó la requisitoria de la prensa en la previa a la visita a Brighton, por la decimoprimera fecha de la Premier League. En un momento, lo consultaron sobre la convocatoria de Grealish, llamativa si se tiene en cuenta que su último partido fue el 20 de octubre (triunfo por 2 a 1 ante Wolverhampton), y que luego de ello se perdió por una lesión los siguientes cinco compromisos del City, entre ellos, dos por Champions League.

Lee Carsley, DT interino de Inglaterra PAUL FAITH - AFP

El entrenador catalán afirmó que el departamento médico del City no le dijo que hubieran hablado con los de la selección. Y con fastidio afirmó: “Pueden elegir a quien quieran. Jack [Grealish] ha entrenado hoy [viernes] y cree que puede ayudar; no soy quién para decir que no puede ir. Pero para mi equipo aún no está en forma, no puede jugar”.

Consultado por las razones de la convocatoria, Guardiola dijo: “Es una pregunta para el seleccionador de Inglaterra. Todo lo que puedo decir es que durante un par de días a lo largo de dos semanas no se entrenó, pero la gente de Inglaterra cree que puede ayudar. Así que va. Es su decisión”. El gesto de Pep, al decir esto último, mostró todo su malestar.

Carsley declaró al anunciar su lista de convocados el jueves que Grealish se había entrenado durante dos días, algo que Guardiola quiso aclarar al hablar 24 horas después: “Hoy fue el primer entrenamiento [al aire libre] y en el gimnasio el día anterior. Esta es la realidad”, dijo Pep.

Guardiola le da indicaciones a Jack Grealish GLYN KIRK - IKIMAGES

A Guardiola se le preguntó si la selección inglesa podría ayudar a Grealish a ponerse en forma. “Quizá. No lo sé. El seleccionador del Reino Unido lo sabrá mejor que yo. Él [Grealish] ha tenido dos o tres contratiempos en cuanto a lesiones y no ha podido tomar ritmo. Tiene que estar motivado para jugar, tiene que estar en forma para jugar. No sólo Jack, hay muchos jugadores a los que les pasa esto. Esta es la realidad”.

Guardiola también confirmó que había hablado con Grealish sobre su convocatoria. “Quiero ir a la selección”, afirma Pep que le confesó el delantero. “No me sorprende”, concluyó el DT.

LA NACION