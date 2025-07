Pep Guardiola, las críticas que recibió por el Mundial de Clubes y su postura sobre volver a Barcelona

Pep Guardiola adelantó que se tomará un descanso por tiempo indeterminado luego de cumplir su contrato con Manchester City, que concluirá el 30 de junio de 2027. “Tengo que centrarme en mí mismo. Sé que después de este período en el City voy a parar, eso es seguro, está decidido, más que decidido. No sé por cuánto tiempo, si un año, dos, cinco, diez o quince; pero necesito centrarme en mí mismo, en mi físico”, explicó el DT español, que dejó varios conceptos sobre el presente y el futuro.

El entrenador de 54 años asumió en Manchester City en 2016 y desde entonces guió al equipo inglés a ganar seis títulos de la Premier League y el primero (y hasta ahora) único en su historia de la Champions League: “Cuando ganas seis títulos de la Premier League, llega un punto en el que te derrumbas. Es humano. Al final, llegamos a la final de la FA Cup y quedamos terceros, no duodécimos, como habría sucedido si nos hubiéramos dado por vencidos”, afirmó Guardiola en un reportaje que ofreció a la revista española GQ Hype.

“Cuando ganas seis títulos de la Premier League, llega un punto en el que te derrumbas. Es humano", afirmó Pep Derik Hamilton - FR170553 AP

Y agregó sobre ese período: “No fue tan malo, y ya en retrospectiva, entendemos que no fue un desastre. Pero hubo meses en los que no ganamos. Y creo que lo que nos pasó es saludable. Todas las lesiones que tuvimos nos hicieron comprender qué salió mal. Creo que será positivo para los próximos años”, confió el ex DT del Barcelona y Bayern Múnich.

Guardiola aludía a la temporada 2024/25, en la que Manchester City finalizó tercero en la Premier League y fue eliminado sorpresivamente en octavos de final del Mundial de Clubes 2025 por el Al-Hilal saudita. “Esperaba las críticas. Te dan energía. Son los mismos que me dijeron que sólo ganaba en el Barcelona porque conocía al equipo, y quienes me dijeron cuando llegué a Manchester que el fútbol inglés era diferente. En el deporte, no siempre se puede ganar, y perder es parte del proceso”, argumentó.

Lo que sí tiene en claro Guardiola, más allá del tiempo que luego del Manchester City esté sin dirigir, es que no volverá a Barcelona. “Ha terminado para siempre. Fue muy buena, pero se acabó“, subrayó quien guió al conjunto español a ganar 14 títulos durante su recordado ciclo entre 2008 y 2012 explotando lo mejor de Lionel Messi, entre otros grandes futbolistas. ¿Y volver como presidente de Barcelona? "¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto“, también respondió de manera contundente. No habrá una segunda etapa en Barcelona, ni como entrenador ni en el área política.

Pep Guardiola y Lionel Messi, pura alegría en el Barcelona de 2009 Alberto Estévez - EFE

El de Sampedor reflexionó además sobre su profesión: “Yo he estado este año durante cuatro o cinco meses en cada estadio fuera de casa con el público gritando: ‘You’ll be sacked in the morning’. Es decir, te van a echar. No hay una profesión, arquitecto, profesor, doctor, periodista… que 60.000 personas le pidan que se quede sin trabajo. Que quieren que te quedes sin trabajo. Pero nuestra profesión está tan bien remunerada, nos pagan tanto dinero, para aceptar esto. Y si no lo quieres, te dedicas a otro trabajo”.

“La pasión es distinta de cuando empecé. Había más inseguridades, había muchas más dudas, había muchos más miedos, pero aún me sigue gustando. En el fútbol, hubo un momento que dije basta, se acabó. Y de entrenador llegará un día que diré basta, ya no tengo ganas de jugadores, de las tácticas contrarias, de cada tres días ruedas de prensa, de mi jefe… Diré: ahora soy mi ‘own’ jefe, ya no tengo que poner la alarma y puedo decidir en mi vida. Pues algún día llegará, y cuando llegue, pues pararé y volveré luego, o no, y ahí ya veremos", añadió.

En cuanto a su relación con los futbolistas, expresó: “Tengo 23 y elijo a once cada tres días. Los once siguientes sienten que no los quiero, y es todo lo contrario, los quiero aún más porque sufro por ellos. Yo les digo cada tres días a once jugadores distintos al menos: ‘Tú no eres suficientemente bueno y yo no te quiero, tú eres bueno, pero tu compañero es mejor que tú’. Por eso hay conflictos, no hay más que esto“.

Por último, Guardiola desestimó realizar una comparación entre el astro argentino Lionel Messi, a quien dirigió en Barcelona, y Lamine Yamal, atacante de 18 años que heredó la camiseta número 10 del club catalán. “Tenemos que dejar que siga su carrera. El sólo hecho de que lo comparen con Messi es enorme, como si compararan a un pintor con (Vincent) Van Gogh. Que exista esta comparación es una señal positiva, pero tenemos que dejar que siga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor”, resaltó Guardiola sobre Yamal y el astro argentino del Inter Miami estadounidense.

ANSA y EFE