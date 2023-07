Guillermo Barros Schelotto confía en la vigencia de Lionel Messi y lo ve en la MLS varios años

escuchar

Hacía tiempo que Guillermo Barros Schelotto no hablaba públicamente. Desde que se fue de Boca, en diciembre de 2018, que se enfocó en su trabajo, como DT de la selección de Paraguay, pero no hizo declaraciones. En aquel momento, pese a llegar a la final de la Copa Libertadores con el equipo xeneize, se fue con dolor por la derrota en la final contra el River de Marcelo Gallardo. Y se tuvo que ir porque el entonces presidente Daniel Angelici no le renovó el contrato y el mánager Nicolás Burdisso terminó eligiendo como su sucesor a Gustavo Alfaro.

En esta oportunidad, el Mellizo se encontró con Messi en los Estados Unidos y le contó un poco de la sociedad y el torneo que le espera con Inter Miami. ”La llegada de Messi va a tener un impacto como lo fue lo fue la llegada de David Beckham en su momento, que estaba en Real Madrid y vino para la MLS, Messi sale campeón del mundo con la Argentina y viene acá, el impacto que ya tuvo en la gente fue impresionante”, describió en una charla con ESPN. Y agregó: “El mejor de los últimos años llega a un nivel impresionante cómo está pintada la ciudad, la cantidad de murales que hay, ojalá que tiene dos años para demostrar todo lo que es capaz, y seguro va a conseguir cosas importantes en Miami”.

En su momento, el gran cambio de Guillermo Barros Schelotto como futbolista fue cuando en 2007 dejó Boca para sumarse a Columbus Crew. Estuvo varios años el Mellizo en la MLS, hasta 2010, jugó 102 partidos y convirtió 33 goles ; fue referente y campeón con el equipo amarillo. Ganó 5 títulos y luego hasta fue entrenador.de Los Angeles Galaxy entre 2019 y 2020.

Guillermo Barros Schelotto (derecha), de la selección de Paraguay, conversa con su hermano Gustavo durante un entrenamiento en Ypané, el martes 9 de noviembre de 2021 (AP Foto/Jorge Sáenz)

A raíz de esto habló con Messi sobre lo que se encontrará el capitán del seleccionado argentino en esta nueva aventura: “El fútbol se vive muy distinto en cómo se vive en la Argentina, en Sudamérica. No es que la pasión no está. Se vive de otra manera. Se respeta el triunfo y la derrota, si perdés no pasa nada. La gente te espera, te saluda, te da palabras de aliento, te pide una foto. Y si ganas, tampoco se exagera, es muy tranquilo, hay mucho respeto. Hablaba con Messi que no va a encontrar la agresión en el público rival o en el rival, el jugar de local o visitante es que cantan para vos o para el otro, pero no cantan contra vos. Va a estar muy bien a nivel deportivo y familiar”, comentó.

Lionel Messi y, de fondo, Gerardo 'Tata' Martino, los dos argentinos que tendrán su primer partido en Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Sobre el encuentro con Messi, Barros Schelotto dijo: “La charla con él fue excelente, una charla futbolera. Yo le contaba cómo era la liga. Me acuerdo que cuando él tuvo el primer problema con Barcelona llamé a Jorge Messi para traerlo a la MLS, fue a destiempo mío el llamado. En ese momento me habían dicho que lo tenían como posible proyecto pero para más adelante. Se acordaba que lo quise traer... jajaja. El se va a sentir muy cómodo, el trato del latino y del americano. En los últimos años fue el mejor jugador del mundo y es reconocido en todo el mundo”.

El último encuentro que había tenido Guillermo Barros Schelotto con Messi había sido en Barcelona, cuando jugaron un partido amistoso con Boca y el Mellizo era el DT xeneize. Fue el 15 de agosto de 2018 por la Copa Joan Gamper y el equipo catalán se impuso por 3.0. “Cuando nosotros fuimos a jugar con Boca a Barcelona, él y Suárez vinieron a visitar al vestuario y a saludar y te sorprende la amistad y el trato que ofrece, cuando tiene una personalidad como la que tiene él. Te llama la atención de que sea así”, recordó el Mellizo.

El Mellizo jugó contra Beckham cuando el inglés jugó para Los Angeles Galaxy: “Beckham es una celebridad y Messi el mejor del mundo. Me acuerdo cuando Beckham vino que se llenaban los estadios, como va a pasar ahora. Jugamos dos o tres partidos pero dentro de lo normal”

Lionel Messi (centro a la izquierda) ser el presentado como jugador del Inter Miami, junto a los dueños Jorge Mas (izquierda), José Mas (segundo derecha) y David Beckham en el estadio DRV PNK, el domingo 16 de julio de 2023, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Barros Schelotto dirigió a Miguel Almirón (paraguayo que pasó de Lanús a la MLS y de ahí a la Premier League). ¿Es un buen negocio jugar en Estados Unidos?: “La MLS, con la polarización que hay de todo, ahora se enteran en todo el mundo si te están siguiendo. Si estás en Japón, también. En ese sentido el fútbol se polarizó todo. No necesitás pasar de un equipo chico a uno grande para luego ir a Europa. La relación es directa. Y como la MLS creció tanto, hay una relación directa y el estilo de juego acá es más parecido al europeo que al sudamericano, entonces saben qué jugadores van a buscar”.

¿Cuánto carretel le puede quedar a Messi jugando? “Mientras él esté bien físicamente, no tendrá problemas en imponerse. Se impuso en el Mundial con 35 años, yo creo que tiene cuatro años más de si está bien físicamente, se va a imponer y va a seguir siendo determinante con goles y asistencias. No se lesionó nunca, jugó siempre. No creo que tenga problemas de seguir siendo Messi en esta liga”, opinó Guillermo.

Guillermo Barros Schelotto en la Bombonera, como DT de Boca; el destino parece reservarle un segundo ciclo

El actual DT de Paraguay se refirió a la admiración que siente por Gerardo Martino, actual entrenador de Messi: “Voy a contar una infidencia... Cuando nosotros íbamos como DT de Boca o Lanús a Rosario, íbamos a un bar Pan y Manteca, para encontrarnos con Martino. Nosotros sabíamos que él siempre iba a desayunar ahí y la idea era cruzarlo para conversar de fútbol, pero nunca lo vimos, jajaja. Me gusta la simple que es, la sencillez que tiene, para hablar, para trabajar, siempre lo seguí desde que estuvo en la selección de Paraguay, Newell’s, en todos lados donde estuvo. Trato de copiar esas cosas buenas que veo en él. Es lo que más me gusta del Tata”, lo elogió.

Recordó su gran relación con Diego Maradona, uno de los artífices del pase de los Mellizos a Boca. “Con Maradona jugué e hicimos una amistad. Te llamaba, te mandaba mensajes. Antes que nosotros lleguemos a Boca, él decía Guillermo, Gustavo y Palermo tienen que jugar en Boca. Hubo siempre una relación de afecto por muchísimo tiempo y por varias cuestiones. Es lo mismo que genera Messi. El otro día cuando el Tata me dijo que venga al entrenamiento que hablamos; yo hablaba con él y mis hijos estaban escuchando. Y cuando termino mis hijos estaban con Messi, que era lo que nos generaba Maradona con nosotros. Lo emocionante de esta última copa del mundo fue que Messi se lleve lo que todos queríamos que ganara porque era ubicarlo al lado de Maradona. Es injusto decir que uno está por encima del otro. ¡Los dos! y lejos de todo el mundo”..

En la entrevista, Guillermo Barros Schelotto no habló de Boca ni del futuro. Se sabe que el Mellizo tendrá revancha en la Bombonera como entrenador, siempre es un nombre que aparece en el radar de los dirigentes, incluso es del gusto de Juan Román Riquelme. El tiempo se encargará de confirmar esta proyección.

