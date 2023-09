escuchar

El inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 no fue el esperado para el seleccionado de Paraguay, a cargo del DT argentino Guillermo Barros Schelotto. En las dos primeras fechas solo obtuvo un punto de seis, tras el empate en el primer partido disputado contra Perú y la derrota del último martes contra Venezuela, que puso en el ojo de la lupa al exjugador de Boca. “Es un pelotudo disfrazado de director técnico que no sabe ni que la pelota es redonda”, lo criticó con dureza un periodista guaraní y fue por más: “Es un inútil que no le da ni para dirigir a Tacuarí”.

Totalmente fuera de sí, el comunicador Enrique Vargas Peña, en su programa emitido por la señal ABC, trató con dureza a Barros Schelotto luego de que el equipo paraguayo perdiera contra la selección vinotinto cuando el partido estaba llegando a su fin. “Viene a pontificar como si fuera científico para decir el disparate de que con un equipo como Venezuela hay que jugar a la defensiva”, dijo el periodista.

Guillermo Barros Schelotto: "Venezuela no mereció ganar".



A Barros Schelotto “lo trajeron para repetir lo que ya se hizo con Berisso [el argentino Eduardo] y los anteriores, y entonces tenemos que jodernos todos nosotros los paraguayos para que ustedes se vayan llenando los bolsillos con plata de todos los auspiciantes”, prosiguió en su crítica el cronista.

Sin embargo, y aun pese a estas violentas palabras contra el DT Barros Schelotto, Vargas Peña apuntó también al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison: “Es la basura número 1″.

Finalizado el partido contra Venezuela, Barros Schelotto había destacado la labor de su equipo en la primera parte, aunque reflexionó sobre las pocas chances que tuvo de marcar goles en la derrota por 1 a 0 ante Venezuela por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

”Fue un partido muy parejo, dividido”, dijo el exentrenador de Boca, que se quejó también por la incidencia del VAR. “En el partido anterior contra Perú hubo tres jugadas claras de penal que no fueron sancionadas ni fueron revisadas”, aseguró el argentino.

“Analizaremos estos dos partidos para lo que se viene. Nuestro objetivo es el Mundial”, declaró Guillermo en conferencia de prensa.

La selección guaraní llegó a las Eliminatorias con una obligación muy alta para regresar a la máxima competencia de la FIFA luego de estar ausente desde Sudáfrica 2010. En octubre, cuando se disputen la tercera y cuarta fecha, Paraguay irá al estadio de River a enfrentar a la Argentina y luego recibirá a Bolivia.

