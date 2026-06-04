Gustavo Alfaro, subido a la ilusión de Paraguay: “Vamos a convertirnos en los más molestos del Mundial”

En cada conferencia de prensa Gustavo Alfaro deja su huella. El entrenador de Paraguay está dispuesto a hacer historia en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves, en la previa al amistoso con Nicaragua en Asunción, el exdirector técnico de Boca, Arsenal y Huracán, se mostró ilusionado con poder hacer una buena competencia, sobre todo apoyado en los rendimientos individuales que hicieron posible una gran eliminatoria sudamericana.

“Paraguay quiere convertirse en el equipo más molesto del Mundial”, dijo este jueves el entrenador de la Albirroja, quien calificó de “muy parejo” el Grupo D que integra con el anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia. “Tenemos un plan. Queremos respetar la idiosincrasia de este país, jugar como este grupo sabe hacerlo pero respectando la idiosincrasia de este país. Ojalá que ese plan funcione”.

El equipo guaraní volverá a un Mundial después de 16 años de ausencia, impulsado por la transformación que logró Alfaro desde su llegada al banco de suplentes: “Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo”, expresó el orientador en la única conferencia de prensa pautada antes del viaje del sábado hacia Los Angeles, y un día antes del amistoso de despedida con Nicaragua en Asunción, declaraciones difundidas por la agencia AFP. “La templanza y nuestra capacidad de lucha nos va a llevar a ser incómodos a nuestros rivales”, resaltó Alfaro, y añadió que sus dirigidos tienen “un poder que será complejo para cualquier rival”.

Gustavo Alfaro ya estuvo en un Mundial como DT de Ecuador; ahora quiere hacer historia con Paraguay DANIEL DUARTE - AFP

El entrenador argentino describió la serie como muy equilibrada y anticipó que “va a estar peleado hasta el final”. Alfaro advirtió que sus jugadores van a verse obligados a administrar sus emociones. “Eso va a ser tremendo”, remarcó sobre lo que será el primer partido contra Estados Unidos, el 12 de junio en el SoFi Stadium (Inglewood-California) de Los Angeles.

“Yo estuve allí“, recordó, pues en ese coliseo dirigió a Costa Rica en su partido con Brasil (0-0) el 24 de junio de 2024 por la Copa América, frente a 70.000 espectadores. “Es un lugar para los elegidos. Solo unos pocos pueden estar ahí“, enfatizó. “Es algo que no tiene precio. No se puede cuantificar”, ponderó el técnico. Alfaro dijo que Paraguay vuelve a los mundiales por novena vez “después de 16 largos años de espera y de ver los mundiales por TV”.

Gustavo Alfaro y Miguel Almirón durante un entrenamiento de Paraguay DANIEL DUARTE - AFP

Admitió que la selección paraguaya viajará el sábado llevándose “la ilusión de un país entero”. “La efervescencia no nos intimida. Es el sentimiento que nos transmite la gente. Vamos preparados para luchar, para dejar la piel, para honrar la memoria. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias”, explicó Alfaro con la elocuencia que lo caracteriza. Sobre el tipo de juego que espera plantear, anticipó que buscarán hacer retroceder a los rivales y “ser fuertes en las dos áreas”.

Alfaro dirigió a Ecuador en Qatar 2022, donde el equipo quedó eliminado en la etapa de grupos. En mundiales anteriores participó como analista para medios de Colombia y la Argentina. Con Paraguay buscará al menos igualar la marca que alcanzó en su anterior Mundial, donde llegó a cuartos de final en 2010. “Los cuatro anteriores (a 2022) no los vi, los viví (...) y en esa búsqueda iba tratando de ver cuáles eran las directrices de una Copa. Eso me dio una base, una lista de prioridades, de necesidades. Lo que me dio una pauta real de por dónde van los mundiales, de las dinámicas de los mundiales, de las necesidades que tienen este tipo de competencias”, explicó.

🇵🇾 "TENEMOS UN PLAN... OJALÁ QUE ESE PLAN FUNCIONE"



💪🏼 El Profe Alfaro dejó una conferencia de prensa TOP en la previa de la Copa del Mundo e ilusionó a todo Paraguay: ¡la fuerza del convencimiento!



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En el torneo que arrancará la próxima semana, ¿cómo espera Alfaro que su equipo pueda transformarse en uno “de los más molestos de la Copa?. “Eso lo vamos a lograr con nuestra capacidad de lucha, pero también con una planificación (...) tratando de tener solidez defensiva sin ser defensivos, tenemos que ser un equipo versátil, acomodarnos a las circunstancias”.

Sobre la tarea difícil de dejar a futbolistas afuera de la lista de 26 futbolistas que serán parte de la gran cita mundialista, uno de ellos Adam Bareiro, delantero de Boca, Alfaro explicó: “Yo soy el tipo que empuja a generar la ilusión y soy el tipo que mata la ilusión. Es muy ingrato estar en ese lugar. No se los recomiendo, pero es lo que me toca, viene con el cargo, son los costados ásperos que tiene esta profesión. Bareiro venía teniendo un semestre extraordinario. Cuando Adam me preguntó por la decisión de ir a Boca, le dije que es fuerte, un arma de doble filo. De la misma manera que te empuja para arriba, te puede tirar para abajo. En esos lugares te impone solo triunfar. Si no triunfás, te tira para abajo. Adam, lamentablemente, se lesionó. Eso le quitó la chance. Se había ganado el derecho de estar en la consideración. No sé si hubiese estado en la lista definitiva, pero el doble desgarro lo dejó al margen".

Adam Bareiro había sumado méritos haciendo goles en Boca, pero el doble desgarro lo dejó afuera del Mundial Gilson Lobo - AP

Y agregó: “Como les dije, y les dije a Mathi, a Blas y a Adam, el Mundial es una etapa, no es un final. Obviamente que es un foco enorme, donde todo el mundo va a estar mirando eso, pero la selección continúa”.

Paraguay se despedirá ante Nicaragua de sus hinchas en Asunción, donde un día después el plantel viajará a San José, en California, donde se concentrará hasta el debut. “Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente”, cerró Alfaro la conferencia.