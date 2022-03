Habló Battaglia. Qué dijo sobre los arbitrajes y acerca de la posibilidad de que Darío Benedetto y Oscar Romero sean titulares ante River

Sebastián Battaglia ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que Darío Benedetto y Oscar Romero se entrenaron con normalidad en esta semana y pueden llegar a ser considerados para el superclásico del domingo. Al mismo tiempo, minimizó la situación de Marcos Rojo, que ayer no participó de la práctica por precaución. “Necesitamos que todos estén bien para este partido. No podemos especular ni tener ningún error en eso. Tienen que estar todos bien”, agregó.

Iniciada la cuenta regresiva rumbo al superclásico del domingo, el entrenador de Boca anticipó que su equipo continuará en pos de consolidar la idea de juego que él quiere, con la intención de preocupar al rival.

Sebastian Battaglia y Dario Benedetto dialogan durante el entrenamiento de Boca en Ezeiza. (Prensa Boca. Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma) JGMPhotogamma

Luego, hizo un balance de su gestión. “Nos tocó agarrar el equipo en un momento difícil y por momentos mostramos la identidad que queremos; nos clasificamos a la Copa [Libertadores] y salimos campeones de la Copa Argentina. Aun cuando no teníamos los intérpretes que queríamos para determinadas posiciones”, resumió. Y agregó: “Esperemos que lo del domingo ante Estudiantes sea el comienzo de lo que nosotros queremos para el equipo”.

Acerca de los rumores que sobrevolaron sobre su continuidad, dejó en claro: “Ni de mí ni de algún integrante de mi cuerpo técnico salió alguna frase en relación con tomar alguna decisión drástica tras la derrota con Huracán, contra el que tuvimos una mala noche. No vamos a ganar siempre, pero lo importante son las formas.”

Acerca del superclásico y de los arbitrajes, Battaglia destacó: “Hay dos campeonatos. El campeonato contra todos y el campeonato contra River. Esperamos que Herrera, que está bien designado, tenga un buen partido y no se equivoque tanto. En los últimos partidos han habido fallos que nos han perjudicado y a nosotros después de los partidos nos gusta hablar de fútbol y no de los árbitros.”

Darío Herrera dirigió tres superclásicos casi consecutivos, entre mayo de 2015 y abril de 2016 Archivo

En relación con ese tema, agregó: “No quiero que los árbitros me favorezcan. Quiero que no se equivoquen en contra de Boca, nada más. Fueron varios errores en los que nos han perjudicado y quizás los partidos cambiaron el rumbo por ello. Y no me gusta eso. Ojalá Herrera tenga un buen partido, se equivoque lo menos posible y solo hablemos de fútbol”.

Luego, amplió: “Nosotros tenemos que salir a competir y pensar que el árbitro se equivocará lo menos posible. Los árbitros son seres humanos y hay que ayudarlos para que se equivoquen lo menos posible para hablar solo de fútbol. Son fallos que en el momento te enojan, claro. Porque si no fuera por Agustín (Rossi), nos hubieran convertido dos goles por dos penales que no fueron. Y han habido expulsiones que padecimos y que el rival no, y eso altera el rumbo de los partidos”.

Con respecto a la camiseta amarilla que utilizará Boca el domingo ante River, que tanto protagonismo viene teniendo, Battaglia minimizó el asunto y recordó: “A mí me encanta esta camiseta amarilla. Atrás dice Casa Amarilla. Yo tuve la suerte de vivir en la pensión y me encanta”.

Sebastian Battaglia habla con el plantel de Boca en Ezeiza (Prensa Boca. Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma) JGMPhotogamma

La baja de Izquierdoz, por lesión, es otro de los temas sobre los que opinó el director técnico: “Lamentamos mucho la ausencia de Carlos. Suma mucho dentro y fuera de la cancha y lo extrañaremos. Es nuestro capitán y le deseamos lo mejor para este tiempo de inactividad. Pero a la vez hay varios jugadores que se esfuerzan para estar en el mejor nivel posible para mejorarlo de la mejor manera.”

Acerca del rival y de su equipo rumbo al domingo, Battaglia resumió: “Estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar y hacer lo que hacemos siempre. No tenemos por qué cambiar. En el partido anterior nos complicó (la expulsión de Rojo). Ellos vienen con un mismo entrenador hace mucho, más aceitado y a nosotros se nos complicó. Correr, corremos todos. Nosotros tenemos que seguir creciendo en dinámica y en intensidad. Después, la diferencia la marcarán las individualidades de los jugadores”.

Boca visitará a River el domingo a las 19, en el estadio Monumental. De no haber novedades, la posible formación estará conformada por Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo y Fabra; Medina, Pol Fernández y Ramirez; Molinas o Romero; Villa y Vázquez o Benedetto.