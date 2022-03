Boca suma errores arbitrales en su contra y está alerta a Herrera y al inminente VAR

La guardia alta cruzó de vereda. Boca está muy preocupado. Por los arbitrajes en general, por la labor de Darío Herrera en los Superclásicos en particular y, muy especialmente, por la inminente llegada de VAR al fútbol argentino.

El club de la Ribera sigue muy de cerca el asunto y considera que ya son demasiados los errores en su perjuicio. Al mismo tiempo, busca la manera de evitar que se repitan. Con un plus: en la fecha siguiente al cruce con River (la 8, frente a Arsenal) ya se aplicará el uso de la tecnología en las canchas de nuestro país. Y los ensayos generales ya activaron las alarmas, por los graves errores que detectaron con el VAR.

Mientras tanto, en Brandsen 805 siguen anotando en una libretita todos los fallos en contra de 2022. Hasta ahora, contabilizan al menos siete.

El primer partido subrayado con marcador rojo data de la fecha 3. Quedó evidenciado que el penal que Ariel Penel sancionó en favor Rosario Central (por una supuesta infracción de Agustín Rossi sobre Lucas Gamba) no fue. El guardavalla xeneize hizo justicia y le atajó el remate a Vecchio).

El partido siguiente, frente a Independiente en Avellaneda, tiene dos observaciones. En Boca consideran que Juan Insaurralde debió haber sido expulsado, luego de aplicarle un claro codazo a Villa, a metros del juez de línea de ese sector. El zaguero siguió jugando sin inconvenientes.

Pero más tarde, el árbitro Facundo Tello sí mostró una tarjeta roja. El asunto es que se la mostró a Frank Fabra, luego de una segunda amarilla que no debió aplicarse. La falta del colombiano, ya amonestado, sobre Batallini no merecía una decisión tan rígida. Sobre todo, luego de no haber aplicado la misma vara con Insaurralde y su codazo.

En la semana posterior Boca debutó en la Copa Argentina y goleó 4 a 1 a Central Córdoba de Rosario. Pero tampoco allí hubo tranquilidad. Ocurre que Nicolás Orsini, autor de dos tantos, fue abrazado en el área por un defensor rival e impedido de cabecear. Era penal. Tampoco fue sancionado por el juez Jorge Baliño.

Unos días más tarde, el Xeneize recibió a Huracán. Protagonizó la peor actuación del año y perdió 1 a 0. Pero más allá de eso, hubo un gran malestar con el árbitro Nicolás Lamolina.

En la Bombonera hubo un claro penal de Fernando Tobio no sancionado. En un corner, el exzaguero xeneize impidió de todas las maneras posibles -ilegales- que el exEstudiantes ganara de cabeza. Tan claro fue el penal que Rojo terminó con su camiseta rota: Tobio le arrancó la manga izquierda.

Le rompieron toda la casaca a Marcos Rojo 😳#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/SjxLeSJWIl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2022

El juez tampoco consideró que era de expulsión el topetazo, con codazo al rostro incluido, sobre el chico Exequiel Zeballos. El reglamento es claro cuando un futbolista hace un uso desmedido de la fuerza para disputar el balón. Eso no se aplicó con Tobio en la Bombonera.

amarilla para Tobio por un golpe en la cara de Zeballos

ERA ROJA 😡 pic.twitter.com/xPJGSGwscT — Boca Jrs. Gol  (@BocaJrsGol) March 6, 2022

Ya más cerca en el tiempo, el domingo pasado en La Plata la libreta sumó una anotación más. El penal que le cobraron a Estudiantes en la fecha más recienet tampoco fue. Pero además, en la jugada previa había habido offside de Manuel Castro y no fue sancionado. Otra vez Rossi hizo justicia al desviarlo.

En los días previos al encuentro frente a Estudiantes se encendió la alarma más sonora. Se supo que en ese partido hubo una especie de ensayo general del VAR. Y los humanos que utilizaron esa tecnología cometieron graves fallos en sus decisiones, que al menos ese día no pudieron aplicar.

Según el informe posterior, dijeron que en la jugada previa al penal Castro no estaba adelantado porque Fabra cabecea el balón hacia atrás y lo habilita. Pero el jugador local ya estaba fuera de juego y corriendo en busca del balón antes de que el colombiano la roce en su intento de despeje.

También se determinó que el árbitro debió sancionar un penal en favor del Pincha por una mano de Carlos Izquierdoz. Y en esa misma explicación interpreta que no hubo falta en ataque del jugador de Estudiantes, que es lo que cobró Fernando Echenique. Hasta el momento, el VAR no puede interferir en esas acciones, ni corregir supuestos errores arbitrales en cualquier jugada.

El VAR solo debe enfocarse en avisarle al árbitro principal solo en el caso de que se produzca un “error claro, obvio y manifiesto” o un “incidente grave inadvertido” en relación con un gol, un penal o una tarjeta roja directa. Más claro: haya habido o no infracción del delantero de Estudiantes sobre Izquierdoz, si el juez la cobró, es una acción terminada. Amén si el Cali luego cometió o no penal.

Según el ensayo general del VAR, en esta jugada hay mano y penal de Izquierdoz, pero no hay falta del atacante de Estudiantes

El mal uso de la tecnología aplicada al fútbol es lo que más preocupa en Boca, de cara a lo que viene después de River. Pero la cercanía del Superclásico reaviva esa sensación de que en general los jueces le inclinan la cancha.

Si bien la designación de Darío Herrera fue consensuada por ambos clubes (¿sorteo? ¿qué es eso?), la realidad es que su nombre calmó las aguas después de tirar sobre la mesa varios nombres que alguno de los dos vetó (sí, eso sucede y a uno de los le bajaron el pulgar fue a Patricio Loustau).

Pero recapitulando, y después del anuncio oficial, en Boca recordaron las anteriores tres experiencias de Superclásicos dirigidos por ese juez.

El primero fue el 14 de mayo de 2015, la escandalosa noche del gas pimienta. ¿Qué se le puede criticar a Herrera? Su falta de autoridad para tomar decisiones. El hecho de que los futbolistas, y los espectadores, permanezcan en el estadio hasta 120 minutos después de acontecidos los hechos que interrumpieron el partido. La intromisión del entonces presidente de River, Rodolfo D’Onofrio al campo de juego sin la posterior sanción correspondiente, y varios etcéteras. Esa noche, Herrera fue demasiado manipulable, según la opinión de aquella dirigencia de Boca.

Apenas cuatro meses más tarde, el 13 de septiembre de 2015, el xeneize derrotó a River por 1 a 0 con gol de Nicolás Lodeiro. El uruguayo había arrancado como suplente, pero ingresó casi de inmediato, después de que al minuto de juego Fernando Gago se rompiera por primera vez en su carrera el tendón de Aquiles izquierdo.

¿Cuál fue el conflicto entonces con el árbitro? Leonardo Ponzio, ya amonestado, cometió una fuerte infracción sobre Cristian Erbes cuando apenas se jugaban 29 minutos. Herrera miró para otro lado, no lo volvió a amonestar (porque debía expulsarlo) y Gallardo, rápido, reemplazó al aguerrido mediocampista a los 35 minutos de la primera etapa.

Por el contrario, todo lo benévolo que había sido con Ponzio seis meses antes no lo fue con Pablo Pérez en abril de 2016, cuando no dudó en sacarle la correspondiente tarjeta roja luego de una patada del volante xeneize sobre Álvarez Balanta, cuando apenas se jugaban 12 minutos del primer tiempo.

Más allá de las falencias que pueda tener en la búsqueda de la mejor versión como equipo, Boca siente que juega contra algo más que el rival de turno. Ve con desconfianza a cada árbitro. Y justifica esa preocupación enumerando la cantidad de veces que se sintió perjudicado desde que la pelota comenzó a rodar en 2022.