Habló Marcelo Gallardo: que dijo de la clasificación de River en la Copa Libertadores y de la posible llegada de James Rodríguez

Marcelo Gallardo había dicho luego del triunfo de River en Córdoba por 1-0 ante Talleres la semana pasada que no era “mago”. Pero, después del 2-1 de este miércoles en el Monumental que selló la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador más ganador de la historia del club hace ilusionar nuevamente a los hinchas.

A menos de dos semanas de haber regresado a la dirección técnica del equipo, el Muñeco celebra haber pasado con éxito la primera gran prueba que tenía, afrontando la serie de octavos con poco trabajo previo. Buscó nuevos refuerzos, le dio confianza a algunos chicos de la casa y como la continuidad del torneo sudamericano será casi en un mes, tiene amplio margen para darle forma a la identidad que busca, más allá de los resultados. Es el próximo desafío.

Marcelo Gallardo se retiró sonriente tras el triunfo de River sobre Talleres de Córdoba; vio un mejor equipo respecto de la semana anterior. Gonzalo Colini

“Jugamos contra un muy buen rival, en una serie pareja. Se hizo un buen trabajo en el primer partido para el momento que estábamos y ahora pudimos confirmar con un mejor pasaje de juego por momentos. Tuvimos nuestras posibilidades y las supimos aprovechar. En el segundo tiempo, tras el gol de Simón, incluso pudimos marcar otro, ante un rival que dio la talla”, analizó Gallardo. Y continuó: “Tenemos que seguir construyendo el equipo, con trabajo por definir en el plantel y muchas cosas que requieren de tiempo y trabajo. Ante la urgencia, sacamos adelante la serie para el bienestar del plantel y del club”.

“Me gustó el equipo, por momentos lo hicimos bien. Tenemos que ser inteligentes para potenciar los momentos, que haya más minutos de continuidad, de tomar mejores decisiones. A comparación de la semana anterior fuimos mejores. Tenemos que seguir creciendo como equipo”, remarcó el DT, que ante Colo Colo cumplirá 100 partidos al frente del equipo en la Libertadores.

Y habló de los hinchas, también. “Hay muy buena energía por lo que sucedió en las últimas semanas, pero las cosas en general no fluyen con facilidad. A través de los entrenamientos, de la comunicación y de la construcción iremos mejorando. Vamos a seguir trabajando porque tenemos que jugar el fin de semana y hay que ir definiendo el plantel para pelear en todos los frentes”, contextualizó.

¿UNA FIESTA ÚNICA EN EL MUNDO? Gallardo y sus elogios para la gente de River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2024

El tema de los refuerzos no se hizo esperar. Eran las preguntas que lo hacían sentir incómodo a Gallardo. “No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajarle la espuma a lo que se habló en las últimas horas. Se dijo que íbamos a ir por otros jugadores de jerarquía, pero no es así; lamento decirles esto...”, salió al cruce de los rumores de que en las próximas horas podía llegar, por ejemplo, el colombiano James Rodríguez. “No”, dijo cuando le insistieron, aunque con una sentencia que no sonó terminante. “Fuimos por posibilidades concretas. Entiendo que se genere una espuma, pero hemos sido muy puntuales. Si vemos que necesitamos algo lo vamos a hacer, pero hoy estamos bien, hasta acá. Después, esto se va moviendo. Veremos qué pasa, pero yo no voy a decir nada que después me pueda contradecir”, sumó, sin cerrar las puertas a lo que suceda hasta el cierre del mercado de pases, el 6 de septiembre.

"LAMENTO DECIRLES ESO..." atención a lo que aclaró Marcelo Gallardo en conferencia.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2024

Y dio una referencia de cómo fue la llegada de Marcos Acuña, presentado el martes tras una incorporación relámpago. “Fue importante para nosotros sumar a otro jugador de su jerarquía, a un campeón del mundo que tenía el deseo de venir a River y de volver al fútbol argentino. Nos pone contento que, apenas hablé con él, me demostró interés y fuimos a fondo”, describió.

"ACUÑA TENÍA DESEOS DE VOLVER AL FÚTBOL ARGENTINO Y VENIR A RIVER"

✍🏻 Marcelo Gallardo



✍🏻 Marcelo Gallardo



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2024

“No viene teniendo competencia por una lesión que tuvo en la Copa América, pero está entrenando con normalidad y esperamos que se pueda adaptar rápidamente. Se va a amoldar a nuestro juego, seguramente”, concluyó. Y volvió al vestuario el DT, feliz por el objetivo superado.

El resumen de River - Talleres

“Es espectacular lo que se vive acá. No creo que pase en muchos lugares del mundo lo que pasa acá. Hay una energía especial. El hincha en la Libertadores viene al estadio con deseos de transmitir esa energía y el equipo lo toma. No lo había vivido en el nuevo estadio, con 80.000 personas, y le agradezco a la gente por lo que transmite”, añadió.

