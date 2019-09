Habló Messi: su crítica a Barcelona por la frustrada llegada de Neymar

Messi habló con el diario Sport, de Barcelona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 21:10

No es un hombre de hablar con frecuencia en los medios. Y cuando decide dar un reportaje, elige cuándo hacerlo y con quién. En medio de la recuperación que está haciendo por una incómoda lesión, Lionel Messi decidió dialogar con el diario catalán Sport, y entre otros temas criticó al Barcelona en relación a la frustrada llegada de su amigo Neymar al conjunto blaugrana.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil", disparó la Pulga al diario Sport, dejando en claro que se quedó con las ganas de volver a jugar junto al crack brasileño.

Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil Lionel Messi

También aprovechó la entrevista para desmentir que él haya influido en las gestiones para repatriarlo: "Nunca pedimos su fichaje, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Qué si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así", afirmó. Y elogió a su excompañero: "Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto. Aunque destacó que el plantel actual es "espectacular".

Sobre su futuro en el club que lo cobija desde 2003, la Pulga fue claro: "Esta es mi casa y no quiero irme. Pero quiero ganar", sentenció, pocos días después de que saliera a la luz una cláusula contractual que le permite al rosarino abandonar el club gratis al final de la próxima temporada, en caso de que así lo decida. Aunque en el club catalán creen que se quedará hasta finalizar su contrato, a mediados de 2021.

Y aunque dice una y otra vez que él simplemente opina, sus frases y sus consejos son escuchados con mucha atención en Barcelona. Como por ejemplo cuando dice: "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. (Carles) Puyol sería ideal como secretario técnico".