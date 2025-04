Sampaoli es candidato firme a ser el nuevo entrenador de Santos, que tiene a Neymar como gran figura

La noticia generó expectativa en el universo de Santos, uno de los clubes con mayor tradición de Brasil. Tras la salida de Pedro Caixinha como entrenador, los dirigentes del club paulista, que tiene como estrella principal a Neymar, comenzaron la búsqueda de un reemplazante. Según la prensa local, el objetivo sería Jorge Sampaoli. Incluso, aseguran que ya existió una reunión con el DT argentino y que las conclusiones resultaron positivas.

En algunos medios brasileños explicaron que tras las negativas de Tité y de Dorival Júnior a aceptar el cargo, el presidente de Santos, Marcelo Teixeira, se decidió por Sampaoli, que ya tuvo un paso por la institución en 2019.

Jorge Sampaoli en su primer entrenamiento con Santos, en 2019. Ivan Storti / Santos FC - Archivo

La periodista Ana Canhedo, en un informe para O Globo, contó que el técnico nacido en Casilda es el preferido del presidente de Santos, aunque también indicó que existe una parte de los dirigentes que se opone a su contratación, debido a las exigencias del argentino y por su personalidad difícil.

“Como suele hacer antes de asumir cada club, Sampaoli quiso un informe de todos los jugadores que integran el plantel de Santos y pidió 48 horas antes de dar una respuesta definitiva a Teixeira. El argentino mantendrá una reunión con su propio cuerpo técnico este martes para tratar el asunto”, indicó ESPN Brasil, que añadió que la principal preocupación del DT es la defensa del equipo, ya que sus integrantes “no tienen características de jugar en línea alta”.

El primer paso de Sampaoli en Santos dejó buenas sensaciones, ya que logró 34 victorias, 15 empates y 15 derrotas. El equipo terminó segundo en el Brasileirao, detrás de Flamengo. Sin embargo, su salida del club paulista no fue en paz. Sampaoli demandó a Santos y la Justicia brasileña le dio la razón: ordenó a la institución a pagarle al argentino unos 800.000 dólares.

El argentino reclamaba el pago de una serie de garantías laborales, así como la prima de la clasificación del equipo en la Copa Libertadores de 2020, derechos que habían sido negados por Santos, ya que la conducción de la institución brasileña consideraba que Sampaoli había incumplido una cláusula del contrato.

Neymar volvió en febrero a Santos, el club que lo lanzó al estrellato Andre Penner - AP

El último club al que dirigió Sampaoli fue Rennes de Francia, pero su ciclo apenas duró 10 partidos y explicó a qué se debió su precipitada salida: “Las expectativas que tenía respecto del mercado (de pases) no se cumplieron. El director deportivo decidió crear un mercado que no tenía relación con lo que necesitábamos. Preferimos cortar el vínculo. Incluso hablamos de jugadores que ya habían jugado con nosotros para hacer la historia más fácil, pero no nos escucharon mucho”.

Apenas transcurridas tres jornadas del Brasileirao, Santos marcha entre los últimos puestos, luego de dos derrotas y un empate. Con Neymar como principal estrella, el equipo paulista cuenta con el venezolano Jefferson Soteldo y con cuatro argentinos: los defensores Leonardo Godoy (ex Talleres y Estudiantes) y Gonzalo Escobar (ex Temperley y Colón), el mediocampista Álvaro Barreal (ex Vélez) y el delantero Benjamín Rollheiser (ex River y Estudiantes).

LA NACION